„Két-három hónapot vesztettünk el” – a Ferrari komoly lépéshátrányba került

A Ferrari a május végén megrendezett Monacói Nagydíjon még győzelmet ünnepelhetett Charles Leclerc révén, ám azóta normális körülmények között a dobogó is elérhetetlennek tűnik a számára. A maranellói csapat már Montrealban sem nyújtott erős teljesítményt, az igazi visszalépést azonban a következő versenyhétvégén, Spanyolországban bevetetett fejlesztési csomagja hozta el. Az autó ugyanis az újítások után elkezdett pattogni a gyors kanyarokban, ami váratlan kihívás elé állította az alakulatot.

Noha a csapatfőnök, Frédéric Vasseur a múlt hétvégi Brit GP előtt még optimistán állt hozzá a helyzethez, és abban bízott, hogy csak időre van szükségük ahhoz, hogy beérjen a csomag, az újabb csalódást keltő nagydíj után már úgy nyilatkozott, a legutóbbi frissítésük nem vált be. „A probléma aerodinamikai jellegű, hiszen amikor megváltoztattuk az aerodinamikai elemeket Spanyolországban, akkor jelent meg a pattogás. Rengeteg megoldás létezik arra, hogy orvosoljuk ezt a gondot, egyesek hatással vannak a teljesítményre, míg mások nincsenek, vagy ott van a lehetőség egy újabb csomag fejlesztésére, mi itt tartunk most."

„A következő futamon még a mostani autóval kell helyt állnunk, és utána minél hamarabb igyekszünk hozni olyan fejlesztést, ami csökkenti a pattogást. Nem tudom, mi volt a helyzet 2020-ban, 2021-ben, vagy éppen 1994-ben, de az elmúlt tizenhat hónapban valamennyi újításunk azt hozta a pályán, mint amit vártunk tőle a szélcsatornában látott eredmények alapján. Az előző idény során a csapat egyik erősségét az jelentette, hogy kisebb fejlesztéseket hozott, amik kivétel nélkül kifizetődtek, a mostanival ugyanakkor problémánk van."

A Scuderia Silverstone-ban az imolai és a spanyolországi autóspecifikációval is tesztelt a szabadedzések során, és végül úgy határozott, hogy a korábbi verziót használja. Az istálló spanyol versenyzője, Carlos Sainz Jr. szerint több hónapnyi fejlesztési időt vesztettek el. „Lényegében ugyanolyan a kocsink, mint Imolában volt. Azóta mindenki fejlesztett, és talán két tizedmásodpercet nyert, miközben mi visszaléptünk. Teljesítményjavítás szempontjából két-három hónapot vesztettünk el, ennyi javulást érhettünk volna el az elmúlt három hónapban, szóval világos, hogy nem hoztunk mostanság helyes döntéseket. Most olyan érzés, mintha visszatértünk volna az alapokhoz, újra azt a gépet használtuk, amit Imolában is, és most innen kell továbbfejlesztenünk. Az viszont nyilvánvaló, hogy a riválisaink jó lépéssel előttünk járnak."

A Hungaroring akár kedvezhet is a csapatnak, hiszen kevés rajta a gyors kanyar, Spa-Francorchamps viszont óriási kihívást jelentene a frissebb csomaggal, így a csapat várhatóan variálni fogja, melyik specifikációval hajt pályára a következő két versenyhétvégén a nyári szünet előtt. „Magyarországon a négyes és a tizenegyes kanyarban jelen lesz a pattogás, amíg nem lesz jobb megoldásunk, el kell viselnünk. A tempósabb pályákon talán a korábbi specifikációjú padlólemezt kell használnunk, mert a másikkal vezethetetlen lesz az autó. Bízom a csapatban, hogy pályáról pályára helyes döntéseket fog hozni, amíg nem lesz erősebb csomagunk, ami nem pattog a gyors kanyarokban, és jó a lassúakban is. Ha ez megérkezik, akkor utána újra elkezdhetünk gondolkozni azon, hogy csatázunk a három legjobb csapattal."

A Ferrari tizenkét versenyhétvégét követően, vagyis az idény felénél a konstruktőri bajnokság második helyét foglalja el, lemaradása 71 pont a vezető Red Bull mögött, míg versenyzői az egyéni vb-összetett harmadik és negyedik pozíciójában állnak.