A Red Bull ma vitatja meg a pilótakérdést; Pérez nem válaszol többé a jövőjét firtató kérdésekre

Mint ismert, a Magyar Nagydíj előtt kezdett el terjedni a hír a paddockban, hogy Sergio Pérez ülése veszélyben van a nemrég aláírt szerződéshosszabbítás ellenére is. A 2026 végéig szóló kontraktusa ugyanis teljesítménnyel kapcsolatos záradékokat tartalmaz, amiket ha nem teljesít a nyári szünetig, akkor a Red Bull felbonthatja a megállapodást.

Azóta biztossá vált, hogy a mexikói egyik kitételnek sem felelt meg, hiszen több mint száz ponttal, valamint öt bajnoki helyezéssel marad el az egyéni vb-összetettet vezető csapattársától, Max Verstappentől, így könnyen lehet, hogy az augusztus végi zandvoorti versenyen már nem a Red Bull színeiben áll rajthoz.

A „vörös bikák” tanácsadója, Helmut Marko már szombati időmérő után elhintette, hogy a címvédő csapat hétfőn megbeszélést tart, melynek egyik napirendi pontja a pilótakérdés lesz az idei, illetőleg a következő idény tükrében is. Az osztrák akkor Pérez második rajthelyét követően még úgy nyilatkozott, fontos lenne, hogy versenyzője a legfőbb kihívó McLaren előtt végezzen a futamon, hiszen az istálló célja, hogy az egyéni mellett a konstruktőri bajnoki címet is megszerezze, amihez szükségszerű lenne, hogy mindkét autója konstansan szállítsa az eredményeket.

A mexikói versenyzőnek ugyanakkor ezúttal sem sikerült hoznia a várt szintet, a wokingiak kettőse, valamint a motorbüntetése miatt a tizenegyedik rajtkockából elrugaszkodó márkatársa mögött a nyolcadik pozícióban szelte át a célvonalat, és csak George Russell utólagos kizárásának köszönhetően lépett előre a hetedik helyre.

„Sergiónak megvolt a lehetősége, hogy jó eredményt érjen el a második rajtkockából. Sajnos nem ez történt. Különösen az utolsó etapon, teljesen összeomlott, és 1:48-as köridőket futott. A kvalifikáción még jól festett, a versenyen azonban nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. A 2025-ös helyzettel is foglalkozni fogunk, van néhány versenyzőnk, és van egy koncepciónk. De természetesen minden eredmény fontos Sergiónak, és a másodikról indulva nem a nyolcadik hely az, amit vártunk.”

A tanácsadó mellett a csapatfőnök, Christian Horner is jobb eredményre számított Péreztől. „Azt követően, hogy az első rajtsorból rugaszkodott el, arra számítottunk, hogy a harmadik és az ötödik hely elérhető lehet nekünk. Az ötödik pozíció meglett, a harmadik viszont nem, szóval ki kell elemeznünk az adatokat, hogy rájöjjünk, hol vesztett tempót. A rajthelyét alapul véve nem azt terveztük, hogy a nyolcadik helyen ér célba.”

„Senki sem akarja szenvedni látni Checót, mindenki azt szeretné, hogy sikeres legyen. A csapat mögötte állt és áll. Fájó ebben a helyzetben látni őt. Checo számára nehéz menet volt az elmúlt néhány verseny. Igazán jól kezdte az évet, aztán teljesen leeresztett, ami eléggé összezavar minket. Nagyszerű, sőt szuper munkát végzett a kvalifikáción szombaton. Át kell beszélnünk, és meg kell értenünk, mi okozta a problémát a futamon. Lesz időnk rá, hogy megtegyük, kielemezzük a helyzetet, és dolgozzunk rajta vele.”

Horner megerősítette a hétfői értekezlet tényét, de egyúttal igyekezett csillapítani a kedélyeket. „Folyamatosan elemzünk. Hétfőn lesz egy megbeszélésünk, de ez nem csak Checóról fog szólni. Más témák is napirenden vannak, ezeken mindig átmegyünk a nyári szünet előtt.”

A csapatfőnök Pérez esetleges menesztéséről is szót ejtett. „Senki sem akar ilyen döntést hozni. Ti minden egyes nap erről beszéltek, a csapat viszont szeretné, ha menne neki, és megértenénk. Mint mindenki más, ő is tökéletesen tisztában van vele, hogy mindkét autóval teljesítenünk kell, mint ahogyan az év elején ez meg is történt, ehhez kell visszatérnünk. Az, hogy sikerült növelnünk Max előnyét az egyéni összetettben, jobb pihenést biztosít neki. Számunkra a konstruktőri bajnokságon van a hangsúly, amelyen most újabb hét-nyolc pontot veszítettünk Meg kell fordítanunk a helyzetet a nyári szünetet követően Zandvoortban.”

Az érintett Pérez magabiztos azt illetően, hogy a leállás után is a Red Bull színeiben fog versenyezni. „A csapattal együtt arra kell összpontosítanunk, hogy megértsük, mi történt az autóval az elmúlt néhány eseményen. Ahol ezúttal végeztünk, a mostani verseny remek lehetőséget kínál rá, hogy megértsük, mit csinálunk a gumikkal. És onnan mehetünk tovább. Úgy gondolom, ez a legfontosabb, és csapatként ezt kell tennünk.”

A mexikói a jövőjét firtató kérdésekre sem hajlandó többé válaszolni. „Mint korábban elmondtam, szombaton elég jó időmérőm volt, és ezen nem igazán változtat semmi. Túl sok minden zajlik a háttérben a csapatnál, túl sok mindenre kell összpontosítani, és nem pazarolhatjuk az energiát erre a sok spekulációra, ezért a mostani az utolsó alkalom, amikor a jövőmről beszélek. Hogy mindenki számára egyértelmű legyen: nem fogok többet beszélni róla, nem fogok több kérdésre válaszolni a jövőmmel kapcsolatban.”

„A szünet jókor jön a csapatnak és nekem is, és rengeteg dolog van, amin át kell mennünk. Csalódást keltő verseny van mögöttem, sokat küszködtem az egyenesekben. Nem igazán tudtam, mi történik. Gond van az akkumulátorral, és energiát kellett spórolnom, de amint felülkerekedtem ezen, Charles (Leclerc) és Lewis (Hamilton) tempóját hoztam, és tudtam tartani magam. A második etapomban azonban a közepes keverékre váltva nagy forgalom állt össze mögöttem, ami megnehezítette a dolgomat. Az etap is rövidebb lett a tervezettnél, egyszerűen nem bántunk jól a gumikkal, és az egyensúly sem volt rendben.”

Azzal kapcsolatban, hogy ki foglalhatja el Pérez esetlegesen megüresedő helyét, eltérő elméletek láttak napvilágot. Bár az egyértelmű, hogy Liam Lawson, valamint a két RB-pilóta, Daniel Ricciardo és Cunoda Juki szerepel a listán, az esélyeiket illetően eltérőek a vélemények. Noha a japán jól teljesít az idén, és többször is egyértelmű utalást tett rá, hogy a Red Bullnak őt kellene választania, a legfrissebb hírek szerint az ő előléptetése lenne a legmeglepőbb, hiszen a csapatfőnök, Horner nem igazán bízik benne.

A hely sorsa így Ricciardo és Lawson között dőlhet el, és némileg ezt erősítik azon értesülések is, hogy a két versenyző szerdán a 2022-es autóval fog tesztelni. Egyesek szerint ez amolyan szétlövés lesz az ausztrál és az új-zélandi pilóta között, ám kérdéses, hogy a Red Bull vagy az RB üléséért. Ugyanis olyan feltételezések is keringenek a sajtóban, hogy ha Ricciardo nem kapja meg a „vörös bikáktól" a lehetőséget, akkor a faenzai istállónál sem lesz maradása.

Bármi is legyen a végső döntés, egy biztos, a Red Bullnak az elmúlt éveket tekintve minden eddiginél nagyobb szüksége van rá, hogy mindkét versenyzője jó és kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtson, hiszen több rivális, különösen a McLaren fenyegetően közeledik hozzá. A wokingiak 42 pontra csökkentették a lemaradásukat a konstruktőri tabellán, míg a harmadik Ferrari hátránya 63 pont tizennégy versenyhétvégét követően.