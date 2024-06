Új győztest avatunk a hétvégi Kanadai Nagydíjon?

A LEGFORRÓBB TÉMÁK

A Red Bull visszavág?

A címvédő „vörös bikák” a fölényes évkezdés után már a második helyszínre érkeznek meg úgy, hogy nem számítanak fő esélyesnek. Max Verstappen Kínában még magabiztos sikert aratott, azonban az elmúlt három versenyhétvégén meglehetősen kiélezett küzdelem folyt az élmezőnyben, és a holland mindösszesen egyszer, Imolában szelte át elsőként a célvonalat, ráadásul akkor sem számottevő előnnyel. Verstappen ugyanis csak hét tizedmásodperccel előzte meg a fejlesztési csomagját Miamiban bevető, és a győzelmet ott Lando Norris révén elhappoló McLarent.

Az Emilia-romagnai GP-re megújuló Ferrari eközben Monacóban aratta le a babérokat a hazai pályán először diadalmaskodó Charles Leclerc-nek köszönhetően, miközben a Red Bull már az első szabadedzés első körétől fogva lemaradásban volt a közvetlen ellenfeleivel szemben, amit tovább tetézett Verstappen kisebb rontása az időmérő mindent eldöntő utolsó szakaszában. A háromszoros vb-első a hatodik rajtkockát szerezte meg, és a pozícióján már nem tudott javítani a versenyen, miközben a csapattársa, Sergio Pérez már az első körben kiesett.

A Red Bull így csupán nyolc pontot gyűjtött az autója gyenge pontjait egyértelműen kidomborító hercegségbeli pályán, míg a kettős dobogót szerző Ferrari neve mellé negyven, a sorozatban harmadszor pódiumra álló McLarené mellé harminc pont íródott. Ennek megfelelően szemmel láthatóan megcsappant az osztrák istálló előnye, hiszen már csak 24 ponttal előzi meg a második Scuderiát, míg a harmadik helyet elfoglaló wokingi csapat lemaradása 92 pont nyolc Grand Prix-t követően.

Az olvadó fölény hátterében több ok is húzódhat, egyrészről lehet ez az alakulatban tél óta dúló belviszály egyik hatása vagy a félrefejlesztés következménye, miközben természetes folyamatnak is tekinthető az aktuális szabályciklus többedik évében, mivel elkerülhetetlenül közeledik egymáshoz a mezőny, és zárul folyamatosan össze az olló. Ahogyan a tanácsadó, Helmut Marko is fogalmazott, innovációnak már nem igazán maradt hely, és a csapatfőnök, Christian Horner is rámutatott, a fejlesztések már nem tudnak olyan hatásosak lenni, mint korábban.

Noha a Red Bull magabiztos azt illetően, hogy a hagyományosabb versenypályákon újra magabiztosabb lehet, Kanadába bevallottan nem favoritként érkezett meg. A kerékvetők és az egyenletlenségek újra kiemelhetik az RB20-as gyengeségeit, igaz, bizonyos körülmények pont a csapat kezére játszhatnak, hiszen némileg mérsékelhetik a hátrányukat. Egyrészről újraaszfaltozták a nyomvonalat, másrészről esőt is jósolnak, ami elmoshatja az autók közötti különbségeket.

Piastri nagy esélye?

A McLaren a Floridába hozott fejlesztéseinek köszönhetően a Red Bull és a Ferrari kihivójává lépett előre, és potenciális győzelmi reményekkel vághat neki a soron következő montreali hétvégének is. Az 1996-ban bajnoki címet szerző Damon Hill szerint a wokingiak lehetnek a fő esélyesek, és ha sikerül az Imolában mutatott formájukat átmenteni, akkor nem kizárt, hogy Oscar Piastri személyében új győztest avathatunk.

Az ausztrál versenyző Monacóban másodikként szelte át a célvonalat, amivel beállította saját eddigi legjobb eredményét, és Imolában is közel kerülhetett volna a győzelemhez, ha nem kap rajtbüntetést feltartás miatt, miközben már több ízben bebizonyította, képes legyőzni az időmérőn, valamint a futamon is a nála tapasztaltabb csapattársát, Norrist. A brit Miamiban törte meg a nyeretlenségi szériáját, így a jelenlegi első négy csapat versenyzői közül egyedül Piastri nem állhatott még fel a pódium felső fokára.

Az első siker elérésére nem is igazán lehetne kedvezőbb helyszínt találni Montrealnál, mivel a GIlles Villeneuve-ről elnevezett pályán viszonylag sok versenyző érte el pályafutása első győzelmét. A kanadai hős (1978) mellett Thierry Boutsen (1989), Jean Alesi (1995), Lewis Hamilton (2007), Robert Kubica (2008) és Daniel Ricciardo (2014) is Kanadában ért fel először a csúcsra.

Pérez marad, Ocon távozik

Az elmúlt napokban két fontos szereplő jövője dőlt el a pilótapiacon: Sergio Pérez az előző idényben, illetve az elmúlt két futamon nyújtott teljesítménye alapján meglepően korán és a vártnál hosszabb időre kapott hosszabbítást, hiszen az új szerződése értelmében egészen 2026 végéig lesz Verstappen márkatársa a Red Bullnál, míg Esteban Ocon az előzetes várakozásoknak megfelelően távozik a szezon végén az Alpine-tól.

A „vörös bikák” és az enstone-i alakulat döntésével több versenyző előtt bezárult, illetve kinyílt az ajtó. Az RB kettőse, Cunoda Juki és Daniel Ricciardo, valamint Carlos Sainz Jr. számára is biztossá vált, hogy le kell mondania a Red Bullról. A remek formában lévő japán pilóta nem kizárt, hogy más alakulatnál fog helyet keresni, az ausztrál számára egyre inkább úgy tűnik, hogy a faenzaiak jelenthetik a pályafutása végállomását, míg a spanyol a középmezőnybe kényszerül, hiszen a legfrissebb hírek szerint a Williams felé veszi az irányt. Értesülések szerint a ferraris a hazai versenye, a Spanyol Nagydíj előtt jelenti be hivatalosan, hogy a grove-iaknál folytatja a karrierjét, ami Logan Sargeant mezőnyből kiszorulásához vezethet, hiszen Alexander Albon korábban már aláírta a hosszabbítást a patinás csapattal.

Az Alpine-nál eközben a márka WEC-csapatát erősítő és egyelőre jól teljesítményt nyújtó Mick Schumacher, a tízszeres futamgyőztes Valtteri Bottas, illetve az első szabadedzésen lehetőséget kapó Jack Doohan előtt nyithatja meg a lehetőséget, az ausztrál Ocon ülését foglalhatja el a montreali nyitányon.

Ami a karrierje első és eddigi győzelmét a 2021-es Magyar Nagydíjon megszerző francia jövőjét illeti, a Haas vagy az Audi gyári csapatává váló Sauber jelenthet számára mentőövet, hiszen a Mercedes a hírek szerint a remek tesztet teljesítő Andrea Kimi Antonelli mellett tette le a voksát.

MI VÁRHATÓ A KANADAI NAGYDÍJON?

Egy szabad hétvégét követően folytatódik a bajnokság, a kilencedik állomás Montreal, ahol az 53. Kanadai Nagydíjat rendezik meg. Az észak-amerikai kontinensen elterülő ország először 1967-ben adott otthont Grand Prix-nak, míg Montreal 1978-ban látta vendégül a Formula–1 mezőnyét. A 4361 méter hosszú nyomvonalon több történelmi pillanatnak is szemtanúja lehetett a nagyérdemű, hiszen amellett, hogy többen is a helyszínen ünnepelhették az első győzelmüket, itt rendezték meg a valaha volt leghosszabbra nyúló versenyt is 2011-ben, ami szabályváltoztatáshoz vezetett.

Ami a történelmi múltat illeti, az aktív versenyzők közül Hamilton számít a legsikeresebbnek hat pole pozícióval, illetve hét győzelemmel – a hétszeres világbajnok mindkét vonatkozó listát Michael Schumacherrel karöltve vezeti. A briten kívül Verstappen, Fernando Alonso és Ricciardo örülhetett már a helyszínen, a holland két-két sikert számlál az időmérőn, illetőleg a versenyen, a spanyol egyszer indulhatott az élről és egy ízben nyert, míg az ausztrál 2014-ben a hatodik rajthelyét váltotta a dobogó felső fokára.

Ami a jelenlegi formát illeti, legalább hat versenyző szállhat harcba a pole pozícióért és a győzelemért, hiszen a Red Bull, a Ferrari és a McLaren is esélyesként érkezhetett meg a helyszínre. A három említett alakulat közül a wokingi számít a legsikeresebbnek Kanadában a tizenhárom diadalával, igaz, az időben legmesszebbre az ő sikeréhez kell visszanyúlni, mivel legutóbb 2012-ben nyert a pályán. A Ferrari 2018-ban örülhetett Montrealban, míg a „vörös bikák” az elmúlt két alkalommal ünnepelhettek Kanadában.

Ami az időjárást illeti, az előrejelzések szerint mindhárom napon várható esőzés, pénteken, szombaton és vasárnap is egyaránt 60 százalék a valószínűsége annak, hogy leszakad az ég. Ez különösen izgalmassá teheti a hétvége alakulását, csökkentheti az autók közötti különbségeket, növeli a hibázási lehetőségeket, és könnyen meglepetéseredményhez is vezethet. Az izgalmakat tovább fokozhatja, hogy újraaszfaltozták a pályát, hiszen a csapatok számára ugrás lesz az ismeretlenbe, mennyire tűntek el az egyenetlenségek, és mennyire változtak meg a tapadási viszonyok.

Noha a montreali pályán viszonylag könnyű előzni, és számos alkalommal szolgáltatott izgalmas versenyt, az elmúlt tíz ott rendezett futamon hétszer hozott győzelmet az első, míg kétszer a második rajtkocka, miközben az első sornál hátrébbról mindössze egyszer született siker. Az idei verseny ugyanakkor könnyen hozhat felfordulást, és arról sem szabad megfeledkezni, hogy a legutóbbi öt Kanadai Nagydíjból mindössze egyen nem kellett pályára hajtania a biztonsági autónak.

PILÓTA GYŐZELEM DOBOGÓ PONTSZERZÉS LGYK PONT 1. Max Verstappen 6 6 7 2 169 2. Charles Leclerc 1 5 8 - 138 3. Lando Norris 1 3 7 - 113 4. Carlos Sainz Jr. 1 4 7 - 108 5. Sergio Pérez - 3 7 2 107 6. Oscar Piastri - 1 8 - 71 7. George Russell - - 7 1 54 8. Lewis Hamilton - - 7 1 42 9. Fernando Alonso - - 5 1 33 10. Cunoda Juki - - 5 - 19 11. Lance Stroll - - 3 - 11 12. Oliver Bearman - - 1 - 6 13. Nico Hülkenberg - - 4 - 6 14. Daniel Ricciardo - - 1 - 5 15. Alexander Albon - - 1 - 2 16. Esteban Ocon - - 1 - 1 17. Kevin Magnussen - - 1 - 1 18. Pierre Gasly - - 1 - 1 a világbajnokság állása

1.. Red Bull-Honda RBPT 276 2. Ferrari 252 3. McLaren-Mercedes 184 4. Mercedes 96 5. Aston Martin-Mercedes 44 6. RB-Honda RBPT 24 7. Haas-Ferrari 7 8. Williams-Mercedes 2 9. Alpine-Renault 2 10. Sauber-Ferrari 0 konstruktőrök

53. KANADAI NAGYDÍJ Júnis 7., PÉNTEK 1. szabadedzés 19.30–20.30 2. szabadedzés 23.00–00.00 Júnis 8., SZOMBAT 3. szabadedzés 18.30–19.30 Időmérő 22.00–23.00 Júniua 9., VASÁRNAP A verseny (70 kör, 305.27 km) rajtja: 20.00 KÖVETKEZŐ VERSENYEK Spanyol Nagydíj, Barcelona Június 23., 15.00 Osztrák Nagydíj, Spielberg Június 30., 15.00 Brit Nagydíj, Silverstone Július 7., 16.00