Pérez nem hálálta meg a bizalmat, a Ferrari fejfájást okozott rajongóinak Kanadában

A RED BULL (VALAMIÉRT) KITART PÉREZ MELLETT. Három versenyző jövőjéről is érkezett hír múlt héten. Esteban Ocon a szezon végén elhagyja az Alpine-t, Cunoda Juki 2025-ben is az RB versenyzője lesz, míg Sergio Pérez is marad a Red Bullnál, ráadásul további két évig. A szerződéshosszabbítás ellenére a mexikói számára pokolian alakult a montreali hétvége – ismét kiesett az időmérő első szakaszában, a futamon pedig célba sem ért. Lehet, hogy a Red Bullnál máris megbánták a hosszabbítást?

Red Bull with Checo's contract pic.twitter.com/Rj0MrO5Ldk — Mahir (@ScrewderiaF1) June 9, 2024

MINDENT A SZÁRAZ PÁLYA ÉRDEKÉBEN. Beigazolódtak az időjárás előrejelzések, és már az első szabadedzést elmosta az eső Montrealban. A szervezők pénteken mindent bevetettek annak érdekében, hogy szárazabbá tegyék a pályát, a versenyzők minden többet körözhessenek rajta, s így a nézők is jobban szórakozzanak. Többek között szivattyúkat is bevetették a cél érdekében.

HOLTVERSENY AZ KVALIFIKÁCIÓ VÉPGÉN. A Mercedes olyannyira meggyőző teljesítményt nyújtott szombaton, hogy George Russell végül megszerezte a rajtelsőséget az időmérőn. Azt azonban nem lehet elmondani róla, hogy mindenkinél gyorsabb volt, ugyanis Max Verstappen utolsó gyors köre teljesen ugyanúgy sikerült, mint Russellé. A szabályok értelmében a pole végül a Mercedes-pilótáé lett.

Természetesen nem először fordult elő ilyen, 17 évvel ezelőtt például hármas holtverseny alakult ki azidőmérőn végén. Az 1997-es Európai Nagydíjon Jacques Villeneuve, Michael Schumacher és Heinz-Harald Frentzen is 1:21.072-es kört futott – a rajtelsőség akkor is az ezt legkorábban teljesítő versenyzőé, azaz Villeneuve-é lett.

A FÉLELEMTES HAAS. Esős rajttal vette kezdetét a Kanadai Nagydíj, s ez igen jól jött az extrém esőgumikon rajtoló Haas számára. Mindkét versenyző sok pozíciót nyert az első körökben – amíg nem kezdett el száradni a pálya –, Kevin Magnussen például a 14.-ről a negyedik helyre jött fel. Ha az időjárás és a pályaviszonyok esetleg máshogyan alakulnak a futam elején, Magnussen talán a McLarenre és a Red a Bullra is veszélyes lehetett volna.

A LEGROSSZABB FEJFÁJÁS OKOZÓI. Egészen jól ment a Ferrarinak az utóbbi időben, Montrealban azonban ismét nem a legerősebb oldalukat mutatták a maranellói istállónál. A kanadai versenyen ugyanis Charles Leclerc és Carlos Sainz Jr. sem ért célba, amit ráadásul némi stratégia baki is megelőzött. Hiába kezdtek már örülni a rajongók a Ferrari felemelkedésének, újabb fejfájás lett a bizakodás vége.

Leclerc győzelmének és Sainz dobogójának, illetve a Red Bull gyenge monacói eredményének köszönhetően a Ferrari igencsak megközelítette a címvédő istállót a konstruktőri pontversenyben, s bár Pérez Kanadában sem szerzett pontot, Verstappen győzelme a Ferrari dupla kiesése után a Red Bull ismét ellógott Leclerc-ék elől.

PILÓTA GYŐZELEM DOBOGÓ PONTSZERZÉS LGYK PONT 1. Max Verstappen 7 7 8 2 194 2. Charles Leclerc 1 5 8 - 138 3. Lando Norris 1 4 8 - 131 4. Carlos Sainz Jr. 1 4 7 - 108 5. Sergio Pérez - 3 7 2 107 6. Oscar Piastri - 1 9 - 81 7. George Russell - 1 8 1 69 8. Lewis Hamilton - - 8 2 55 9. Fernando Alonso - - 6 1 41 10. Cunoda Juki - - 5 - 19 11. Lance Stroll - - 4 - 17 12. Daniel Ricciardo - - 2 - 9 13. Oliver Bearman - - 1 - 6 14. Nico Hülkenberg - - 4 - 6 15. Pierre Gasly - - 2 - 3 16. Alexander Albon - - 1 - 2 17. Esteban Ocon - - 2 - 2 18. Kevin Magnussen - - 1 - 1 a világbajnokság állása