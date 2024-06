Norris: Eddig ez a legjobban sikerült pole-om. Nem mintha olyan sok lenne...

Pályafutása második pole pozícióját szerezte meg Lando Norris, aki két századmásodperccel győzte le Max Verstappent a barcelonai időmérőn. A McLaren versenyzője természetesen rendkívül elégedett újabb rajtelsőségével, ami egyelőre a kedvencének számít a kettő közül.

„Nagyjából tökéletesen sikerült a köröm – vélekedik Norris. – Jó körön voltam, ettől izgatott lettem, és végül minden nagyszerűen alakult számomra. Nagyon közel voltunk egymáshoz, de nagyon boldog vagyok, és úgy érzem, eddig ez a legjobban sikerült pole-om. Nem mintha olyan sok lenne, de mind közül ez a legjobb. Egész hétvégén szoros csatában voltunk, ezért tökéletes körre volt szükségem, és ma ezt sikerült elérnem. Úgy gondolom, hogy a Red Bull egész hétvégén kissé erősebbnek tűnt nálunk, de módosítottunk néhány dolgot az autón, szóval volt némi lehetőségem a javításra, amit el is értem. Nagyon örülök, hogy a pole-ból rajtolhatok.”

Max Verstappen sem mondható elégedettlennek, főleg azok után, hogy a tréningeken nem olyan teljesítményt mutatott a Red Bullon, mint a kvalifikáción. A háromszoros világbajnok emellett tisztában van azzal, hogy a pontokat vasárnap osztják.

„Úgy gondolom, az időmérőn kissé jobban összeálltak a dolgok, mint a szabadedzéseken – árulta el Verstappen. – Egész hétvégén próbáljuk megtalálni a megfelelő egyensúlyt, és az edzéseken ez igen nehéz volt. Az időmérőn nagyon boldog voltam, főleg a Q3-ban, amikor Checo szélárnyékot adott nekem az egyes kanyarba menet, hogy kihozzuk a legtöbbet a lehetőségeinkből, de sajnos ez sem volt elég. Néha így mennek a dolgok, de összességében úgy érzem, hogy elégedettek lehetünk a teljesítményünkkel. Holnap kell lejátszanunk ezt a meccset.”

Kifejezetten biztató teljesítményt mutat a Mercedes az utóbbi hetekben, amellyel Lewis Hamilton is nagyon elégedett. A hétszeres világbajnok szerint végre kifizetődik csapattársai kemény munkája.

„Nagyon hálás vagyok, amiért a top háromban végeztem – mondta Hamilton. – Eddig elég nehezen alakult ez az év, de mindenki rengeteget dolgozott, és végre látjuk ezeket a lenyűgöző lépéseket, amikkel közelebb kerülünk az előttünk állókhoz. Nem számítottam arra, hogy harcban lehetünk a pole-ért, de időnként úgy tűnik, hogy összejönnek a dolgok, és ilyenkor nagyon hálás vagyok. Azoknak, akik az autó tervezéséért felelősek vagy azoknak, akik keményen dolgoznak, hogy minél hamarabb elkészüljünk, és bevethessük az új alkatrészeket. Lassacskán az autónk kezd versenygéppé válni, amellyel remélhetőleg harcba szállhatunk az előttünk lévők ellen.”

Csak a harmadik sorból várhatják a piros lámpák kialvását a Ferrari versenyzői Barcelonában. Charles Leclerc jobb eredményre számított, ám úgy véli, az időjárás még felkavarhatja az állóvizet vasárnap.

„Kissé csalódott vagyok, mert messzebb vagyunk a pole-tól, mint azt korábban vártuk – árulta el a monacói pilóta. – Másrészről én és a csapatom is jó munkát végzett a beállítások teljes módosítását illetően tegnapról mára. Ez segített, hogy ismét megtaláljam az összhangot az autóval, a sebesség viszont így sem volt meg. A célunk az, hogy dobogóra álljunk, és ha az időjárás kevésbé lesz kiszámítható holnap, élünk majd a lehetőséggel, hogy akár még szebb eredményt érjünk el.”

Mellesleg többek között Leclerc-t is vizsgálták még az időmérőt megelőzően. A Ferrari-pilóta Lando Norris autójával ért össze kissé a harmadik szabadedzés végén, s hasonló eset játszódott le kicsivel korábban Lance Strollnál is. Az Aston Martin versenyzője ráadásul szándékosan húzta rá a kormányt Lewis Hamiltonra, amikor a hétszeres világbajnok figyelmetlen volt a gyors körön érkező versenytársával szemben. A veszélyes manőveréért Leclerc-t és Strollt is megrovásban részesítették a sportfelügyelők.

1. Lando Norris brit McLaren-Mercedes 1:11.383 átlag: 234.862 km/ó 2. Max Verstappen holland Red Bull-Honda RBPT 1:11.403 0.020 mp h. 3. Lewis Hamilton brit Mercedes 1:11.701 0.318 4. George Russell brit Mercedes 1:11.703 0.320 5. Charles Leclerc monacói Ferrari 1:11.731 0.348 6. Carlos Sainz Jr. spanyol Ferrari 1:11.736 0.353 7. Pierre Gasly francia Alpine-Renault 1:11.857 0.474 8. Sergio Pérez* mexikói Red Bull-Honda RBPT 1:12.061 0.678 9. Esteban Ocon francia Alpine-Renault 1:12.125 0.742 10. Oscar Piastri ausztrál McLaren-Mercedes idő nélkül – 11. Fernando Alonso spanyol Aston Martin-Mercedes 1:12.128 0.475 12. Valtteri Bottas finn Sauber-Ferrari 1:12.227 0.574 13. Nico Hülkenberg német Haas-Ferrari 1:12.310 0.657 14. Lance Stroll kanadai Aston Martin-Mercedes 1:12.372 0.719 15. Csou Kuan-jü kínai Sauber-Ferrari 1:12.738 1.085 16. Kevin Magnussen dán Haas-Ferrari 1:12.937 0.794 17. Cunoda Juki japán RB-Honda RBPT 1:12.985 0.842 18. Daniel Ricciardo ausztrál RB-Honda RBPT 1:13.075 0.932 19. Alexander Albon thaiföldi Williams-Mercedes 1:13.153 1.010 20. Logan Sargeant amerikai Williams-Mercedes 1:13.509 1.366 * 3 rajthelyes büntetés miatt csak a 11. pozícióból rajtolhat spanyol nagydíj, az időmérő végeredménye