„Elég szoros” – akár négy csapat is harcba szállhat a pole pozícióért Spanyolországban?

Lewis Hamilton bizonyult a leggyorsabbnak a Formula–1-es Spanyol Nagydíj nyitó napján, ami nemcsak a hétszeres világbajnokot, hanem a csapattársát, George Russellt is bizakodással töltötte el. A hétvégére favoritként megérkező Max Verstappen eredményt tekintve nem zárt túl előkelő helyen, és többször is panaszkodott az autóra, de a nap végén egyáltalán nem tűnt csalódottnak. A Ferrari és a McLaren is magabiztosan tekint előre, és az élmezőny szoros csatát vár a szombati időmérőn.

Noha szinte mindenki azt várta, hogy a Red Bull újra előnyben lesz a Circuit de Catalunyán, Max Verstappen egyáltalán nem tűnt magabiztosan a nyitó napon. A holland az első szabadedzésen még 24 ezredes különbséggel követte az élen záró Lando Norrist, majd a másodikon már szűk és fél tizedes lemaradással az ötödik helyre csúszott hátra, miközben csapattársa, Sergio Pérez ötödik és tizenharmadik hellyel hangolt a spanyolországi hétvégére. „Több különböző beállítással is próbálkoztunk az első és a második gyakorlás során, igyekeztünk finomhangolni az autót. Átlagos napot teljesítettünk problémák nélkül. Pontosan ez az, amiben reménykedtünk, és most minden arról szól, hogy kicsit még finomítsunk a gépen, ami teljesen normális. Kisebb fejlesztéseket hoztunk, nem vetettünk be semmi jelentőset, egyelőre minden jónak érződik" – értékelt a nap végén a címvédő. Pérez jól indított Spanyolországban, majd a folytatásban visszaesett. „Jól kezdtük a napot, aztán elég sok változtatást végrehajtottunk az autón, és valahol elvesztettük a fonalat. Rengeteg dolgot kell kielemeznünk, de elég jól felfedeztük a kocsit, így remélhetőleg sikerül szombatra kihámoznunk, mi lenne a megfelelő. Az időmérő kulcsfontosságú lesz, hiszen elég kevés az előzési lehetőség. Pontosan ezért meghatározó lesz, hogy minél jobb helyre kvalifikáljuk magunkat, hogy vasárnap jó pozícióban lehessünk." A Red Bull-pilótákkal kapcsolatban fontos megjegyezni, hogy Pérez három rajthelyes büntetést hozott magával Kanadából, míg Verstappan közel került a hátrasoroláshoz azt követően, hogy új erőforrást kapott a hétvégére. A holland mellett Pierre Gasly és Leclerc is közel került a büntetéshez, a francia a belső égésű motorból, a turbóból, az MGU-H-ból, illetve az MGU-K-ból, míg a monacói az MGU-H-ból használja az utolsó büntetlenül felhasználható darabot. A Kanadában meglepően jó formát mutató Mercedes Spanyolországban is villant, hiszen Lewis Hamilton futotta meg az első nap legjobb idejét. A hétszeres világbajnok csapattársa, George Russell eközben negyedik és nyolcadik hellyel kezdett. „Az első edzés nem alakult a legjobban a számunkra, de így is rengeteg dolgot tanultunk. A második már sokkal jobban sikerült, és az autót is nagyszerű érzés volt vezetni. Az aszfalt ugyanakkor forró volt, ami eléggé megterhelte a gumikat, főleg a hosszú etapok során. Összességében úgy érzem, nem vagyunk messze az élen állóktól. Az elmúlt versenyek alkalmával sikerült javulnunk, és mindenki nagyon keményen dolgozott azon, hogy eljussunk idáig, illetve megtegyük ezeket az előrelépéseket. Világos az irány, amerre tovább kell haladnunk. Kezdjük látni, ahogyan mindez megmutatkozik a pályán nyújtott teljesítményünkbe. Remélhetőleg tovább tudjuk vinni a lendületet péntekről szombatra, és még közelebb tudunk kerülni az előttünk álló riválisokhoz" – mondta bizakodóan a hétszeres világbajnok. Hamiltonhoz hasonlóan Russell is jó hangulatban zárta a pénteket. „Jó napunk volt, az autó elég jól teljesít ezen a pályán. Lelkesítő volt látni, hogy Lewis végzett az időlista élén, és hogy folyamatosan az élmezőnyben voltunk. Az első tréningen erős tempót futottunk a hosszú etapon, de a második úgy tűnt, egy körön jobbak vagyunk, de összességében erős autónk van. Még mindig csak péntek van, de már egy ideje sikerül a mezőny elejében lennünk, és jól érezem magam, illetve izgatottsággal tölt el ez a hajsza. Ugyanakkor nem fogjuk elragadtatni magunkat, és ma este, valamint szombat délelőtt is szorgalmasan fogunk dolgozni, hogy a lehető legjobban felkészüljünk időmérőre és a vasárnapi versenyre." A Ferrari az eredetileg Silverstone-ba szánt fejlesztési csomagját vetette be Barcelonában, az első gyakorláson Carlos Sainz Jr. tesztelte az újításokat, míg a másodikon a márkatárs, Leclerc is kipróbálhatta a frissítéseket. A Scuderia versenyzői közül a spanyol harmadik és második, míg a monacói tizenegyedik és hatodik pozícióban végzett a két tréningen. Leclerc magabiztos a folytatást illetően. „Úgy gondolom, mindenki számára nehéz volt az első szabadedzés, nagyon meleg volt az idő, és ilyen körülmények között egyáltalán nem könnyű ezekkel az autókkal. Emellett mi az egyensúllyal is küszködtünk, és az első gyakorláson még a fejlesztéseket sem kaptam meg, hiszen össze akartuk hasonlítani a két kocsit. Mindent összevetve elég nehéz kezdés volt. A második tréning sem volt sokkal jobb, még nem állt össze minden, és még eléggé nagy volt a lemaradásunk, szóval összességében nem alakult jól számomra a péntek, de tudom, hol találhatok még köridőt, szóval nem igazán aggódom." „Ami a versenyszimulációt illeti, volt egy kisebb probléma a géppel, szóval nem úgy sikerült, ahogy terveztük, de a néhány kör, amit teljesítettünk eléggé rendben volt. Ahogyan említettem is, elég tiszta, mit kell tennünk annak érdekében, hogy jobb legyen, amikor igazán számít, és magabiztos vagyok azt illetően, hogy előrelépünk." A McLaren a Miamiban bevetett fejlesztései óta valamennyi hétvégén az élmezőnyben vannak, és ez egyelőre a Circuit de Catalunyán sem volt másként: Norris az első edzésen a leggyorsabbnak bizonyult, majd a folytatásban a harmadik lett, míg Oscar Piastri hatodik és hetedik helyen zárta a gyakorlásokat. „Elég pozitív napunk volt. Sosem egyszerű ilyen meleg körülmények között, hiszen a gumik nagyon gyorsan túlmelegednek, szóval elég nehéz mindent a megfelelő működési tartományban tartani, de összességében úgy érzem, jól kezdtük a hétvégét. Már az elejétől fogva elég kényelmesen éreztem magam az autóban. Elég szoros, és biztos vagyok, hogy a folytatásban a kanadaihoz hasonló kiélezett csata lesz, szóval minden arról szól, hogy kisebb dolgokon még javítsunk szombatra. Egyszerűen minden területen próbálsz még előrelépni, talán bizonyos területeken egyszerűbb lesz, mint másikakon. Este meglátjuk, miben tudunk fejlődni." Ami a pályán kívüli történéseket illeti, a nap legnagyobb hírét kétségkívül Flavio Briatore visszatérése jelentette, a szakember az Alpine tanácsadója lesz, és közvetlenül az elnöknek, Luca de Meónak fog jelenteni. Az enstone-iaktól az idény végén távozó Esteban Ocon eközben egybehangzó sajtóértesülések szerint a Haashoz tart, és bár források szerint egyelőre elhalasztották a bejelentést, csak idő kérdése, mikor válik hivatalossá a francia érkezése az amerikai csapathoz. Folytatás szombaton 12 óra 30 perckor a harmadik szabadedzéssel. 54. SPANYOL NAGYDÍJ Június 21., PÉNTEK 1. szabadedzés 1. Norris 1:14.228 2. szabadedzés 1. Hamilton 1:13.264 Június 22., SZOMBAT 3. szabadedzés 12.30–13.30 Időmérő 16.00–17.00 Június 23., VASÁRNAP A verseny (66 kör, 307.236 km) rajtja: 15.00 KÖVETKEZŐ VERSENYEK Osztrák Nagydíj, Spielberg Június 30., 15.00 Brit Nagydíj, Silverstone Július 7., 16.00 Magyar Nagydíj, Mogyoród Július 21., 15.00