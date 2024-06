A McLaren harcba szállna Verstappennel; a Mercedes azt hitte, esélye lehet a pole-ra

Max Verstappen nem egyértelmű esélyesként érkezett meg csapata, a Red Bull hazai helyszínére, és noha az első és egyetlen szabadedzésen, valamint a sprintidőmérő valamennyi szakaszában ő bizonyult a leggyorsabbnak, csekély előnye izgalmas folytatást ígér Ausztriában. Az egyéni vb-összetett 69 pontos előnnyel magabiztosan vezető Red Bull-osnak ugyanakkor egyelőre nem igazán lehet oka panaszra, és ennek megfelelően optimistán is nyilatkozott a pénteki nap végén.

„Nagyszerű érzés elsőnek lenni itt, hiszen alapvetően hazai közönség előtt vagyok, és ez a hazai nagydíjam. Egyelőre minden jól alakul, és remek érzés vezetni az autót. Az egyensúly rendben volt már a kezdetektől fogva, így csak finomhangoltunk a sprintkvalifikáció előtt, és minden jól működött. Remekül kezdtük a hétvégét, még mindig sok munka vár ránk, de elégedett vagyok a mai nappal" – értékelt az idei három sprintidőmérőből a másodikon pole pozíciót szerző címvédő.

Lando Norris már a Spanyol Nagydíjat követően is úgy nyilatkozott, erős hétvégét vár magától Spielbergben, hiszen hagyományos jól teljesít a Red Bull Ringen. A McLaren britje végül 91 ezredre közelítette meg Verstappent, így lemaradt a pole-ról de az első sorból várhatja a szombati miniversenyt. A wokingi csapat ráadásul két autóval támadhat, hiszen a harmadik pozíciót a csalódást keltő barcelonai hétvége után visszavágó Oscar Piastri szerezte meg. A brit és az ausztrál is elégedetten beszélt a sprintkvalifikáció után.

Norris ezúttal nem volt csalódott azért, mert alulmaradt Verstappennel szemben. „Úgy gondolom, egészen jó voltam. Egészen az utolsó körömig nem éreztem teljesen kényelmesen magam a kocsiban, szóval elégedett vagyok vele. Szorosan alakult, mint mindig, szóval nincs semmi különbség, de Max biztosan jó kört teljesített. Ez jó kiindulópontot jelent a szombati sprintfutamra."

Piastri örül, hogy visszatért a jó formája, de tudja, maradt idő a körében. „Elég jó a pozíciónk, de az utolsó körben néhány kanyar tisztábban is alakulhatott volna. A legutóbbi hétvégém elég kemény volt, de úgy hiszem, visszatért a tempó. Az új első szárny jól működik, szóval izgatottan várom a hétvége folytatását. Max előnye nem volt túl nagy, szóval határozottan versenyben vagyunk."

A szabadedzés kezdeti szakaszában a Mercedes kettőse vívott egymással az elsőségért, ám George Russell és Lewis Hamilton sem mutatta meg, mire lehet képes a lágy gumin, így kérdőjeles volt az „ezüstnyilak" teljesítménye. A két versenyző sprintidőmérője aztán felemásan alakult: a fiatal brit az első két szakaszban a második helyet sajátította ki, majd a végjátékban a negyedik lett, míg a hétszeres világbajnok már az SQ1-ben lépéshátrányba került, hiszen amellett, hogy az első mért körét törölték pályakiszélesítés nyomán, a kavicságyat is megjárta, és forgalomba is keveredett. Hamilton továbbjutása nem is állt távol a korai búcsútól, de végül sikerült továbbmennie, végül a hatodik rajthelyet szerezte meg a szombati sprintfutamra. A két versenyző ennek megfelelően eléggé eltérően értékelt.

Russellt meglepte a nagy lemaradás. „Nagyon jónak érződött a gyors köröm az utolsó szakaszban. Kissé meg is lepődtem, amikor láttam a különbséget. Talán túlerőltettem a gumikat a felvezető körömön, és túl sokat vettem ki belőlük, így nem volt a legjobb a tapadás. Ez az egyetlen magyarázatom, mivel tényleg erős kört futottam, talán az volt az addigi legjobbam a teljes sprintidőmérőt alapul véve. Visszaléptünk, de a negyedik pozíció még mindig jó kiindulópontot jelent a szombati sprintre. Határozottan versenybe fogunk szállni a top 3-as helyezésekért, de nyilvánvalóan elsődlegesen a vasárnapi versenyre összpontosítunk, hiszen az a legfontosabb. De az is bizonyítja, hogy harcban vagyunk. Valamivel a Ferrari előtt, de még mindig kissé a McLaren mögött foglalunk helyet. Viszont jó érzés kiegyensúlyozottan a mezőny elejében lenni."

Hamilton számára katasztrofálisan alakult a sprintkvalifikáció. „Egyáltalán nem voltam harcban, az egész sprintidőmérő katasztrofálisan alakult a szempontunkból. A szabadedzés remek volt, az autó is jónak érződött, és úgy érzem, még a pole pozícióhoz is megvolt a tempónk, de rossz köröket mentem. Nem hiszem, hogy túl sokat lehetne előzni itt, de a lehető legjobbamat fogom nyújtani. Nem szoktak túl eseménydús versenyt rendezni itt, szóval fő fókuszt az fogja jelenteni, hogy szombaton jobb időmérőt teljesítsünk."

Az „ezüstnyilak" csapatfőnöke, Toto Wolff szerint Verstappen túl gyors volt a sprintkvalifikáción. „Jól kezdődött a hétvége, a gyakorlás remekül alakult a számunkra, nem úgy, mint a sprintidőmérő. De nyilvánvalóan most már mások az elvárások. Azt hittük, harcba szállhatunk a pole pozícióért, Max azonban egyszerűen túl gyors volt, és a McLarenek is előálltak erős körrel, mint ahogyan a múltban már többször is tették."

„A sprintversenyt illetően nehéz jóslatokba bocsátkozni, de várhatóan ugyanaz lesz az erősorrend, mint ami a mostani sprintkvalifikáción volt. Továbbra is fejlesszük és tanuljuk az autónkat. Az időmérő kissé más, talán szombaton közelebb kerülhetünk Verstappenhez. Az első sor nagyszerű eredmény lenne, de bármi történhet."

Charles Leclerc számára borzalmasan alakult a sprintidőmérő vége, az utolsó szakaszban ugyanis lefulladt alatta a Ferrari, és azt követően hiába hajrázott, hogy felérjen, már nem tudta idejében megkezdeni a gyors körét. A monacói ennek értelmében a tizedik helyen zárt. „Nem tudom, pontosan mi történt. A bokszutcában voltam, bekapcsolt a lefulladásgátló, aztán minden kikapcsolt. A csapat azt mondta nekem, később megbeszéljük, szóval egyelőre nem tudom. Nem voltunk túl erősek, de előrébb végeztünk volna a tizedik pozíciónál. Kissé csalódott vagyok, de megpróbálok felzárkózni a sprintfutamon."