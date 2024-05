Vasseur: Verstappen több hibát követett el az előző két-három nagydíjon, mint az elmúlt három idényben összesen

A Ferrari Carlos Sainz Jr. vezérletével Ausztráliában kettős sikert ért el, míg Charles Leclerc révén a múlt hétvégi Monacói Nagydíjon is képviseltethette magát a dobogó felső fokán, miközben versenyzői valamennyi futamon pontszerző helyen értek célba. A Red Bull ezzel szemben öt győzelmet, illetve egy-egy kiesést számlál az idén, aminek eredményeként nyolc versenyhétvégét követően 25 pont választja el egymástól a két csapatot. Noha továbbra is a „vörös bikák" számítanak a fő esélyesnek a bajnoki cím szempontjából, egyre nagyobb nyomás nehezedik a vállukra, hiszen a maranellói istálló mellett a Miamiban diadalmaskodó McLaren is fenyegetést jelent rájuk.

Bár a Scuderia vitathatatlanul sokat lépett előre az előző évhez képest, főleg a helyzetkihasználás tekintetében, a csapatfőnök, Frédéric Vasseur tisztában van vele, hogy nem dőlhetnek hátra, hiszen küzdelmes folytatás vár rájuk, így meglátása szerint az lenne a legrosszabb forgatókönyv, hogyha azt éreznék, elvégezték a munkát, és az év végéig nyerő helyzetben lehetnek.

„Ez nem a motiváció kérdése, hiszen az már jó ideje megvan, inkább a versenyzők és a csapat magabiztosságáé. Amikor abban a helyzetben vagy, hogy nyerhetsz, sokkal nagyobb figyelmet szentelsz a részleteknek, és ez amolyan hólabda-effektust eredményez. Ez az elmúlt hat-hét hónap fejlődésének az eredménye. A továbbiakban is így kell folytatnunk, a legrosszabb forgatókönyv az lenne, ha azt hinnénk, végeztünk, hogy minden így marad az idény végéig. Mint ahogyan korábban is mondtam, a meggyőződésem, hogy a különböző pályák, vonalvezetések, pályakarakterisztikák függvényében hol a McLaren, hol a Red Bull lesz a nagyobb ellenfelünk, és hullámzó lesz az egész évben. Sok pontot kell szereznünk, amikor nem vagyunk az élen, és nyernünk kell, amikor ott vagyunk. Ez (a monacói győzelem) semmin sem változtat."

„Jelenleg legalább három olyan csapat van – és a Mercedes sincs messze –, amelyik képes harcba szállni a pole pozícióért és a győzelemért. Ez nagyon izgalmas, és remélem, az év végéig így is marad. Pályától függően valahol a Red Bull, máshol a Ferrari vagy éppen a McLaren lesz előnyben, nekünk opportunistának kell lennünk. Nem mindig volt ez a helyzet a múltban, mivel tavaly túl sok pontot veszítettünk el, de idén nagy előrelépést tettünk meg ezen a területen is. Sokkal opportunistábbak vagyunk, és egészen az idény végéig szoros marad a küzdelem."

Vasseur arra is rámutatott, hogy a növekvő nyomás mellett az egyéni vb-összetettet vezető Max Verstappen is többet hibázik. „Nem akarok következtetéseket levonni ebből a hétvégéből, de Max több hibát követett el az előző két-három nagydíjon, mint az elmúlt három idényben összesen. Amíg a komfortzónádban tudsz maradni stratégiailag és minden más szempontból is, nem hibázol. Ebben a helyzetben voltak, de most keményebben kell nyomniuk. De hamar vissza fognak térni, és erősek lesznek, nincsen kétségem efelől."

Kanada sok szempontból teljesen más kihívás elé állítja a csapatokat, mint Monaco, de a két pályán vannak hasonlóságok is. „Vannak lassú kanyarok is, néhány hasonlít a monacóira. Ha összességében megnézzük, Melbourne-ben, Imolában és Miamiban is jól mentünk, különböző gumikeverékeken és vonalvezetéseken is jól teljesítettünk. Úgy gondolom, izgalmas csata vár ránk az idény végéig."