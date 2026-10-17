Radnóti Dániel lubickolt a mély vízben

NEM KÖVETKEZETT Radnóti Dániel eddigi pályafutásából, hogy csütörtök este ő védi a Viktoria Plzen ellen 2–1-re megnyert Európa-liga-mérkőzésen a Ferencváros kapuját. A 2006. október 1-jén született kapus Kecskeméten kezdett futballozni, a KTE-ben pallérozódott, mígnem 2021 augusztusában a Ferencvároshoz igazolt. Csaknem négy esztendeje kötötte meg első profi megállapodását a zöld-fehérekkel, 2024 novemberében pedig Varga Ádámmal együtt szerződést hosszabbított.

Radnóti Dániel óriási lépést tett: sem NB I-es, sem pedig Magyar Kupa-mérkőzésen nem védett, ellenben csütörtökön Európa-liga-összecsapáson állhatott a gólvonal elé (FOTÓ: ÁRVAI KÁROLY)

A felnőttfutballba lépve a Fradi tartalékcsapatában bizonyított, később a Soroksárnál jutott lehetőséghez az NB II-ben. Az előző évadban tizenkét másodosztályú találkozón szerepelt, a mostaniban a csehek elleni összecsapásig három alkalommal állt a kapuban. A Ferencváros első csapatában korábban csupán egyszer, a Békéscsaba ellen 4–0-ra megnyert, 2025. október 29-én rendezett Magyar Kupa-mérkőzésen játszott, így aztán különösen nagy ugrásnak számított az Európa-ligás bemutatkozása – már csak azért is, mert tavaly kötőszöveti problémák miatt lemaradt a spanyolországi edzőtáborról, meg is kellett operálni. A csapatorvos Reha Gábornál azonban jó kezekben volt, ennek is köszönhető, hogy féléves kihagyás után bemutatkozhatott az Európa-ligában.

Hogy miért éppen ő kapott lehetőséget a Viktoria Plzen ellen, arra Balogh Tamás kapusedző adott egyértelmű magyarázatot a találkozó előtt. „A fiatalszabály az egyetlenegy oka, azt szeretnénk tartani” – fogalmazott a szakember, majd hozzátette, hogy a bajnokságban döcögő Ferencváros az Európa-ligában igyekszik minél több fiatalpercre szert tenni.

Nézzük, ez a fiatalszabályos részlet mit jelenthet: az MLSZ által szervezett, lapunk részvételével zajló szeptemberi háttérbeszélgetésen elhangzott, hogy az FTC mintegy 1.2–1.4 milliárd forintban részesült a csapat szereplése, valamint a magyar- és a fiatalszabály teljesítése után, és ugyanezt a bevételt érhetik el, ha sikeres szereplés mellett ebben az évadban is megfelelnek a kritériumoknak

„Kedden már pedzegették, lehet, én gyűjtöm majd a fiatalperceket, de szerdán tudtam meg, hogy biztosan védek – mondta a Nemzeti Sportnak Radnóti Dániel. – Talán éppen az volt a kulcs, hogy kevés időm maradt túlgondolni a helyzetet, de egyébként sem vagyok az a típus, aki hajlamos a túlzott aggodalomra. Úgy érzem, jól kezeltem a nyomást, sikerült megélnem a pillanatot, élveztem a mérkőzést.”

Azért a húszéves kapus nyugalma sem volt rendíthetetlen: a meccset megelőző este másfél órán keresztül forgolódott az ágyában, miközben azon járt az esze, mi vár rá a Groupama Arénában

„Természetesen kaptam tanácsokat Balogh Tamás kapusedzőtől és Dibusz Dénestől is. Azt mondták, élvezzem a játékot, és mivel ez lesz az első ilyen mérkőzésem, ne akarjak semmi extrát csinálni: építsem fel magam a biztos megoldásokból, aztán úgyis jönnek a bravúrok. A meccs napján inkább izgatottságot éreztem, alig vártam, hogy kimehessünk melegíteni, és elkezdődjön a mérkőzés. Utólag mondhatom, sikerült kizárnom a külső tényezőket.”

A kapuban állva nagy hatással volt rá a szurkolók hangereje. Kapusként a társak irányítása is a feladatai közé tartozott, amit csaknem tizenhét ezer néző előtt kellett megoldania.

„Elképesztő érzés volt, hogy a B-közép közvetlenül mögöttem tombolt. Talán a második félidőt még jobban élveztem, mert akkor már szemből is láthattam a drukkereket. A kommunikáció egészen más volt, mint egy NB II-es meccsen, ahol sokkal kevesebb a néző. Nem tudtam annyi instrukciót átadni a védőknek, mint szerettem volna, de a veszélyes helyzeteknél jól kommunikáltunk. A védelem nagyszerűen helytállt, sokat segítettek a társak.”

A Ferencváros egyik legmegbízhatóbb játékosa a nemzetközi kupaporondon Kristoffer Zachariassen, aki nyolcvan mérkőzésen 21 gólt szerzett és 14 gólpasszt adott, azaz találkozónként átlagosan 0.44 gólban vállalt szerepet. Az Európa-liga-selejtezőben elképesztő módon termelt, nyolc meccsen három gól és öt gólpassz volt a mérlege, de a ligaszakaszban sem fogja vissza magát, két mérkőzésen három találatot és egy gólpasszt jegyez. Az idényben két meccset is ő döntött el: a Trabzonspor otthonában az ő villanásával nyert a Fradi, csütörtökön pedig a duplája jelentette a Viktoria Plzen vesztét. Majdnem minden második nemzetközi meccsen villan Kristoffer Zachariassen

Nyolc győzelmével a Ferencváros jelenleg az európai kupasorozatok legeredményesebb csapata az idényben a selejtezőket és az alapszakaszt is figyelembe véve. A magyar rekordbajnok pazar nemzetközi szereplése a továbbjutási esélyeken is meglátszik: a Football Meets Data adatelemző portál szimulációi alapján 96.2 százalék a valószínűsége annak, hogy a Borbély Balázs edzette csapat az Európa-liga első 24 helyezettje között zár, míg az első nyolcba kerülésnek 31.1 százalék a valószínűsége. Az FTC várható pontszáma a szuperszámítógép szerint 13.9, amivel a tizedik helyen végezhet. A nyolcaddöntőbe jutás valószínűsége 58.1, a negyeddöntőé 18.2, az elődöntőé 5.3 százalék, míg a döntőbe kerülésre 1.5 százalék az esélye. A szuperszámítógép szerint tizedikként jut tovább a Fradi

Teljesítménye miatt nem kell szégyenkeznie: a kapuját eltaláló hét lövésből hatot hárított, a hajrában kapott gólról nem tehetett.

„Kapusszemmel nehéz mérkőzés volt, mert viszonylag kevés védenivalóm akadt, ennek ellenére folyamatosan meccsben kellett tartanom magam. Úgy érzem, ez sikerült, az első félidőben ráadásul jött egy labda, amit a léc alól kellett kitolnom, és ez jót tett az önbizalmamnak. Előzetesen elemeztük a Plzent, tudtuk, kikre kell különösen figyelnünk. A belső védőink remekül megoldották a feladatukat, nagyban nekik köszönhető, hogy viszonylag kevés alkalommal kellett közbeavatkoznom. Meg kell mondanom, bosszantott a kapott gól – a csatár berobbant a rövid oldalra, belekaptam a megcsúsztatott labdába, ám a hosszú oldalon jött a másik cseh játékos, aki bekotorta. Persze ezen már nem érdemes keseregni, legközelebb talán sikerül megakadályoznom, hogy ilyen helyzetből gólt kapjunk.”

Hogy a Viktoria Plzen elleni bemutatkozást újabb mérkőzések követik-e a közeljövőben, egyelőre nem tudni. Radnóti Dániel a nemzetközi kupagyőzelem után sem szeretett volna messzemenő következtetéseket levonni, noha a Ferencvárosnak a fiatalszabály miatt a folytatásban is érdeke lehet a húszéves kapus szerepeltetése.

„Egyelőre nem esett szó arról, hogy a Kisvárda ellen is védek-e. Nem szeretek a jövőn agyalni, inkább megélem a pillanatot. Ugyanúgy dolgozom tovább, ahogyan eddig, számomra ez a legfontosabb. Ha vasárnap Soroksáron kell játszanom, az NB II-ben teszek meg mindent a csapatért, ha pedig újra a Ferencvárosban kapok lehetőséget, ugyanazzal az elszántsággal állok bele a munkába.”