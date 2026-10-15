Dibusz helyett Radnóti védi az FTC kapuját a Viktoria Plzen ellen – kezdőcsapatok

EURÓPA-LIGA

ALAPSZAKASZ, 2. FORDULÓ

FERENCVÁROSI TC–VIKTORIA PLZEN (cseh) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

Budapest, Groupama Aréna, 21 óra (Tv: M4 Sport). Vezeti: Damian Sylwestrzak (Pawel Sokolnicki, Adam Karasewicz) – lengyelek

FTC: Radnóti – Osváth, Raemaekers, M. Gómez, Cadu – Corbu, Nagy Á. – Yusuf, Zachariassen, Birmancsevics – Lisztes. Vezetőedző: Borbély Balázs

A kispadon: Dibusz, Őri (kapusok), Arzani, Bagi, Lakatos Cs., Levi, Madarász Á., Maiga, Nagy O., O'Dowda, Rommens, Zohoré

PLZEN: Tapaj – Gabriel, Dweh, Prebsl, Doszki – Hrosovsky, Pirgics – Memic, Panos, Sojka – Kabongo. Vezetőedző: Radoslav Kovác

A kispadon: Baier, Wiegele (kapusok), Cerv, Faal, Ladra, Lawal, Paliscák, Souaré, M. Touré, Vavro, Visinsky, Vydra