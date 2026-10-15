Nemzeti Sportrádió

ÉLŐ!

El: FTC–Viktoria Plzen 1–0

Dibusz helyett Radnóti védi az FTC kapuját a Viktoria Plzen ellen – kezdőcsapatok

VARGA BALÁZSVARGA BALÁZS
2026.10.15. 19:50
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Radnóti Dániel védi az FTC kapuját ezen a mérkőzésen (Fotó: Árvai Károly)
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FTC El-alapszakasz Európa-liga-alapszakasz Viktoria Plzen Ferencváros
Csütörtökön 21 órától a Ferencváros a Viktoria Plzent fogadja a labdarúgó Európa-liga alapszakaszának 2. fordulójában. Íme, a kezdőcsapatok!

EURÓPA-LIGA
ALAPSZAKASZ, 2. FORDULÓ
FERENCVÁROSI TC–VIKTORIA PLZEN (cseh) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
Budapest, Groupama Aréna, 21 óra (Tv: M4 Sport). Vezeti: Damian Sylwestrzak (Pawel Sokolnicki, Adam Karasewicz) – lengyelek
FTC: Radnóti – Osváth, Raemaekers, M. Gómez, Cadu – Corbu, Nagy Á. – Yusuf, Zachariassen, Birmancsevics – Lisztes. Vezetőedző: Borbély Balázs
A kispadon: Dibusz, Őri (kapusok), Arzani, Bagi, Lakatos Cs., Levi, Madarász Á., Maiga, Nagy O., O'Dowda, Rommens, Zohoré
PLZEN: Tapaj – Gabriel, Dweh, Prebsl, Doszki – Hrosovsky, Pirgics – Memic, Panos, Sojka – Kabongo. Vezetőedző: Radoslav Kovác
A kispadon: Baier, Wiegele (kapusok), Cerv, Faal, Ladra, Lawal, Paliscák, Souaré, M. Touré, Vavro, Visinsky, Vydra

 

FTC El-alapszakasz Európa-liga-alapszakasz Viktoria Plzen Ferencváros
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