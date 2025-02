„Varga Barnabást képtelenség pótolni” – Igor Nicsenko a Ferencváros El-mérkőzése előtt

Dibusz Dénes még nem védhet, de mindkét csapatnál vannak hiányzók

Dibusz Dénes (Fotó: Kovács Péter)

A Viktoria Plzennél az Athletic Bilbao ellen, a becserélése után kilenc perccel kapott piros lapja miatt nem játszhat Daniel Vasulín, sérülés miatt kihagyja a Fradi elleni összecsapást a szárnyvédő Cheick Souaré, valamint a támadó Christophe Kabongo is. Van viszont nagy visszatérője a csapatnak, Rafiu Durosinmi, és Daniel Vasulín hiányában jó cseréje lehet csatárposzton Prince Kwabena Adunak. A nigériai csatár tizenöt-húsz percnél többet aligha játszhat, hiszen február 3. előtt 2023. október 21-én lépett pályára, rendkívül súlyos térdsérülése miatt tizenöt hónapot ki kellett hagynia.

A Fradinál az El kieséses szakaszára kihirdetett keretben csak hármat lehetett változtatni az UEFA szabályai szerint, így nem került be az új igazolások közül Alek­szandar Csirkovics, Lenny Joseph és a Dibusz Dénes sérülése miatt igazolt kapus, Gróf Dávid sem. Mivel csak három helyen lehetett változtatni, és Júlio Romao bekerült, Naby Keita pedig azért lett nevezve, mert továbbjutás esetén a sorozat későbbi szakaszán bevethető lesz, a kerethirdetéskor épp betegséggel küzdő Alekszandar Csirkovics helyett Tosin Kehinde kapott engedélyt a játékra az Európa-ligában. Az FTC-ben a Frankfurt ellen megsérülő Habib Maiga sem játszhat még.

A szakíró szerint Pavel Sulcra kell majd figyelni

Érdekelt minket, cseh szemszögből milyennek tűnik a Viktoria Plzen játéka, ezért megkértük a sport.cz klubbal foglalkozó szakíróját, Michal Nussbauert, ossza meg velünk véleményét a Ferencváros soros ellenfeléről: „2022 decemberében a Barcelona elleni mérkőzéstől 2024 novemberéig, a Real Sociedad elleni találkozóig nem kapott gólt a nemzetközi kupaporondon hazai pályán a csapat, nagyon stabilan védekezett európai viszonylatban. Idén azonban valami megváltozott, a bajnokságban két meccsen négyszer kapitulált, és beszédes, hogy kétszer is szöglet után vették be a kapuját, illetve egy tizenegyest is összehozott az ellenfélnek. Ezzel együtt a hátsó sor összetétele alighanem ugyanaz marad, mint az előző mérkőzéseken, a szakmai stáb ugyanis csak kényszerből nyúl bele a kezdőbe. Mivel Miroslav Koubek vezetőedző maga is kapus volt, nem csoda, hogy a védekezésre összpontosít. A Ferencvárost legyőző Anderlecht egyetlen nagy helyzetet sem tudott kialakítani a Plzen ellen, ami a taktikája érdeme – 73 évesen most van a csúcson. Az együttes általában jobb teljesítményt nyújt Európában, mint a bajnokságban, ilyen szempontból hasonlít a magyar vetélytársra, ahogyan abban is, hogy gyakran okoz neki gondot a felállt védelem elleni játék, kontrázni szeret. Pavel Sulcot tartom a kulcsjátékosnak a tízes posztján, roppant mozgékony, jól cselez és támadja az üres területeket – érdemes rá odafigyelni.”

EURÓPA-LIGA

A NYOLCADDÖNTŐBE JUTÁSÉRT, 1. MÉRKŐZÉSEK

18.45: Ferencvárosi TC–Viktoria Plzen (cseh) (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

18.45: Royale Union Saint-Gilloise (belga)–Ajax (holland)

18.45: Midtjylland (dán)–Real Sociedad (spanyol)

18.45: Fenerbahce (török)–Anderlecht (belga)

21.00: Twente (holland)–Bodö/Glimt (norvég)

21.00: AZ (holland)–Galatasaray (török) – élőben az NSO-n!

21.00: PAOK (görög)–FCSB (román)

21.00: Porto (portugál)–Roma (olasz)