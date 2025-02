Varga Barnabással jobban megy, de most nélküle kell továbbjutnia az FTC-nek az El-ben

Tomás Horava „TÖBB ESÉLYT ADOK a Ferencvárosnak, mert megnyerte az első meccset, így előnnyel vág neki a visszavágónak, ez az egy gól is dönthet a hasonló játékerőt képviselő csapatok párharcában. Budapesten a gyenge támadójáték okozta a Viktoria vesztét, a visszavágón mindenképpen javítani kell. A csapat régóta jó futballt játszik, házigazdaként kifejezetten erős, a bajnokságban és a kupában is uralja a hazai találkozóit. Plzenben a játékosoknak valahogy sokkal több az önbizalmuk, talán a szurkolóik miatt is. Biztos vagyok benne, hogy csütörtök este agresszív, erőtől duzzadó együttest láthatunk, amely a találkozó elején megpróbálja nyomás alá helyezni ellenfelét. Fontos lenne, hogy az első néhány helyzet közül egyet legalább értékesítsen a csapat, onnantól pedig nyílt lenne a továbbjutás kérdése. Bár a vendégeknél van az előny, bízom a Viktoria továbbjutásában.”

B. B.