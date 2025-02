A Ferencváros több UEFA-pontot szerzett, mint legutóbb, de nem tud előrelépni

A Ferencváros főtáblás szereplését a Viktoria Plzen elleni, csütörtöki 3–0-s vereséggel, összesen öt győzelemmel és öt vereséggel fejezte be. Ha minden meccset hárompontos rendszerben számolunk, ez ötvenszázalékos teljesítményt jelent, és akkor is, ha a selejtezős eredményeket is hozzászámoljuk (a 90 perc alatt született végeredmények alapján: két győzelem, három döntetlen, egy vereség). Ennél kétszer, 2019–2020-ban (52.3 százalék) és 2023–2024-ben (69 százalék) teljesített jobban a Fradi az európai porondon, de utóbbi idényben a harmadik számú sorozatban, az Európa-konferencialigában.

A Ferencváros egymás után harmadszor tudott továbbjutni a főtáblán az alapszakaszból (korábban csoportkör), és először tudott meccset nyerni a főtábla egyenes kieséses szakaszában, de az első továbbjutásra ebben a szakaszban még várnia kell. Az FTC ebben az idényben 10 UEFA-koefficienspontot szerzett, ami egy ponttal több, mint az előző évadban és a 2. legtöbb a 2022–2023-as 12 pont után. Ez azonban nem jelent előrelépést a Fradi számára az UEFA klubranglistáján (ami az egyik irányadó az európai kupák nyári sorsolásánál), amelyen 39 ponttal az 55. helyen fog állni jelen állás szerint. Ha az NB I-ben jelenleg 2. helyen álló FTC meg tudja nyerni a bajnokságot, akkor lehet esélye arra, hogy idén nyáron is a BL-selejtező 2. körében, kiemeltként kezdje a sorozatot. Ugyanakkor a Fradi még csúszhat hátrább a listán, mert például a magyar bajnokot búcsúztató Viktora Plzen jelenleg éppen egy hellyel van a Ferencváros mögött, de egy újabb továbbjutással megelőzné az FTC-t.

Magyarország az országrangsort tekintve (ez a másik irányadó tényező a kupasorsolásnál) 24 ponttal a 24. helyen áll, 0.4 ponttal lemaradva a 23. Ukrajnától és 0.75 ponttal megelőzve Romániát. Ha nem a Ferencváros lesz bajnok, akkor biztosra vehető, hogy a magyar aranyérmesnek már a selejtező 1. fordulójában pályára kell lépnie a a nyáron a Bajnokok Ligájában (mert ebben az esetben az ország helyezése, ill. pontszáma lesz az irányadó). Automatikus 2. selejtezőkört csak a 22. hely jelent, ám mivel a Fradi pontszáma magasabb, mint az országpontszám, az FTC a 39 ponttal bízhat a 2. selejtezőkörös BL-rajtban, ha megnyeri a bajnokságot.

A Ferencváros a 2024–2025-ös idényben a főtábla alapszakaszában nyújtott teljesítményéért 7.8 millió eurót, vagyis 3.2 milliárd forintot kap az európai szövetségtől (UEFA).

Meccs Győzelem Döntetlen Vereség Gólk. Teljesítmény (%) Koefficiens-pontszám 2024–2025 (El-főtábla) 16 7 3 6 25–23 50 10 2023–2024 (Ekl-főtábla) 14 8 5 1 30–11 69 9 2022–2023

(El-főtábla) 16 6 3 7 24–22 43.75 12 2021–2022

(El-főtábla) 14 6 – 8 22–21 42.8 3 2020–2021

(BL-főtábla) 11 3 3 5 14–22 45.45 5 2019–2020

(El-főtábla) 14 5 7 2 19–18 52.3 6 A FERENCVÁROS NEMZETKÖZI SZEREPLÉSEI 2019-TŐL (a selejtezővel együtt)

EURÓPA-LIGA

A LEGJOBB 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT, VISSZAVÁGÓ

VIKTORIA PLZEN (cseh)–FERENCVÁROSI TC 3–0 (3–0)

Plzen, Doosan Aréna. Vezette: Jérome Brisard (Benjamin Pages, Erwan Finjean) – franciák

PLZEN: Jedlicka – Memic (Doski, 70.), Dweh, Markovics, Jemelka, Cadu (Havel, 83.) – Vydra (Kopic, 83.), Cerv, Kalvach, Sulc – Durosinmi (Adu, 55.). Vezetőedző: Miroslav Koubek

FERENCVÁROS: Gróf – Makreckis (Tóth A., 78.), Gartenmann, I. Cissé, C. Ramírez (A. Traoré, a szünetben) – Rommens (Ben Romdan, 78.), Júlio Romao (Kehinde, a szünetben), Abu Fani – Civic, Saldanha, Zachariassen (Pesics, 58.). Vezetőedző: Robbie Keane

Gólszerző: Durosinmi (27., 39.), Sulc (35.)

Továbbjutott: a Plzen, 3–1-es összesítéssel