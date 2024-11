El: „Ész nélkül futballoztunk, odaadtuk a győzelmet a Ferencvárosnak”

„Nincs jó válaszom a gyenge kezdésre, ha számba veszem, hogy milyen gólokat kaptunk és hogyan. Persze a ferencvárosi játékosok egyéni képességei is kellettek ahhoz, hogy korán hátrányba kerüljünk, de a meccs elején a fejünk nem volt a helyén, ész nélkül futballoztunk. Ha őszinte akarok lenni, odaadtuk a győzelmet” – nyilatkozta keserűen a svéd bajnok Malmö trénere, Henrik Rydström, aki hozzátette, ugyanez történt az előző három vereség alkalmával is a nemzetközi színtéren.

„Az ellenfélnek fel sem kellett tennie a kérdéseket, tálcán kínáltuk a válaszokat és a megoldásokat" – mondta Rydström, aki a továbbjutási reményekről és megszerezhető pontokról nem akart beszélni, sokkal inkább azt várja a játékosaitól, hogy büszkeségből küzdjenek tovább, mivel több mint ezren kísérték el a csapatot Magyarországra is.

Az FTC vezetőedzője, Pascal Jansen, akinek a lefújás után értékelését már idéztük, a meccs utáni sajtótájékoztatón arról beszélt, ennél jobban nem is alakulhatott volna számukra a meccs.

„Nemzetközi porondon négy gólt szerezni nagyszerű teljesítmény kiváltképpen, hogy erős ellenféllel játszottunk, amely jó stílust képvisel és sok helyzetet dolgoz ki”– kezdte a mérkőzés utáni értékelését a holland tréner, aki úgy vélte, nemcsak sikerült rávilágítani a rivális gyengeségeire, hanem ezúttal a csapata nagyon hatékonyan ki is tudta használni azokat.

Példaként említette a második és harmadik gólt, melyek egyaránt remek kontrából születtek, de hangsúlyozta, hogy előtte megfelelő letámadásra is szükség volt a labdaszerzéshez. Arra is felhívta a figyelmet, hogy az első találatnál a Ferencváros birtokolta a labdát, a negyedik pedig rögzített helyzetből született, azaz a tanítványai többféleképpen is eredményesek voltak.

„Úgy gondolom, van még pár pont, amit megszerezhetünk a hátralévő három fordulóban, úgyhogy nem dőlünk hátra csak azért, mert már gyűjtöttünk kilencet. Annyi pontot szeretnénk szerezni, amennyit csak lehet, mert biztosra szeretnénk menni, hogy elérjük a célunkat, azaz a februári folytatást az egyenes kieséses szakaszban"– zárta szavait Jansen.

A Ferencváros a két hét múlva sorra kerülő hatodik körben a görög PAOK vendége lesz Szalonikiben, ahol sárga lapjai miatt eltiltott lesz a második számú európai kupasorozat góllövőlistát öt találattal vezető Varga Barnabás.

EURÓPA-LIGA

ALAPSZAKASZ, 5. FORDULÓ

FERENCVÁROS–MALMÖ (svéd) 4–1 (2–1)

Budapest, Groupama Aréna. Vezette: Aliyar Aghayev (Zeynal Zeynalov, Akif Amirali) – azeriek

FTC: Dibusz – Makreckis, I. Cissé (Szalai G., 86.), Gartenmann, Ramírez – Abu Fani (Rommens, 86.), Maiga – Kady (Ben Romdan, 74.) – Saldanha (Zachariassan, 62.), A. Traoré – Varga B. (Pesics, 86.). Vezetőedző: Pascal Jansen

MALMÖ: Friedrich – Stryger (Skogmar, 83.), Rösler, Zatterström, Busanello – Pena (Kise Thelin, 66.), Johnsen – Rosengren, Christiansen (Loukili, 83.), Bolin (D. Gudjohnsen, 87.) – Botheim (O. Berg, 83.). Vezetőedző: Henrik Rydström

Gólszerző: Varga B. (8., 11. – az elsőt 11-esből), Kady (53.), I. Cissé (74.), ill. Botheim (18. – 11-esből)

AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSA M Gy D V L-K Gk P 1. Lazio 5 4 1 – 11–2 +9 13 2. Athletic Bilbao 5 4 1 – 9–2 +7 13 3. Eintracht Frankfurt 5 4 1 – 10–5 +5 13 4. Galatasaray 5 3 2 – 13–9 +4 11 5. Anderlecht 5 3 2 – 9–5 +4 11 6. Ajax 5 3 1 1 13–3 +10 10 7. Lyon 5 3 1 1 12–5 +7 10 8. Rangers 5 3 1 1 12–6 +6 10 9. Tottenham Hotspur 5 3 1 1 10–6 +4 10 10. FCSB 5 3 1 1 7–5 +2 10 11. FERENCVÁROS 5 3 – 2 11–5 +6 9 12. Manchester United 5 2 3 – 10–7 +3 9 13. Viktoria Plzen 5 2 3 – 9–7 +2 9 14. Olympiakosz Pireusz 5 2 2 1 5–3 +2 8 15. Fenerbahce 5 2 2 1 7–7 0 8 16. Real Sociedad 5 2 1 2 7–6 +1 7 17. Bodö/Glimt 5 2 1 2 8–8 0 7 18. Braga 5 2 1 2 7–7 0 7 19. AZ Alkmaar 5 2 1 2 7–7 0 7 20. Midtjylland 5 2 1 2 5–5 0 7 21. Roma 5 1 3 1 5–5 0 6 22. Besiktas 5 2 – 3 5–11 –6 6 23. FC Porto 5 1 2 2 10–10 0 5 24. Union Saint-Gilloise 5 1 2 2 3–4 –1 5 25. Hoffenheim 5 1 2 2 5–8 –3 5 26. Slavia Praha 5 1 1 3 4–5 –1 4 27. PAOK 5 1 1 3 5–8 –3 4 28. Elfsborg 5 1 1 3 7–11 –4 4 29. Twente 5 – 3 2 4–7 –3 3 30. Malmö 5 1 – 4 4–10 –6 3 31. Maccabi Tel-Aviv 5 1 – 4 5–12 –7 3 32. Qarabag 5 1 – 4 4–13 –9 3 33. Ludogorec 5 – 2 3 1–6 –5 2 34. Riga FS 5 – 2 3 4–10 –6 2 35. Nice 5 – 2 3 5–12 –7 2 36. Dinamo Kijev 5 – – 5 1–12 –11 0