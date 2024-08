Rátámadtak a ferencvárosi szurkolókra Banja Lukában

A magyar bajnok Ferencvárost 320 szurkoló biztathatja a helyszínről, ennyi jegyet adtak el a Banja Luka-i Gradski stadion vendégszektorába, s ugyan a magyar külügyminiszter, Szijjártó Péter arról számolt be, hogy a magyar drukkerek szervezett úton csak csütörtökön érkeznek meg Boszniába, egy „előörs” már szerdán a városban volt. A bosnyák sajtó ugyanis arról számolt be, hogy a ferencvárosi drukkerek egy korán érkező csoportja szerda este a Borac Banja Luka szurkolóival csaptak össze, s ezt csütörtök reggel Szijjártó Facebook-oldalán is megerősítette.

„A ferencvárosi szurkolók előörsei megérkezhettek Banja Lukába, erre enged következtetni az a nagykövetségünkre befutott rendőri jelentés, amely úgy szól, hogy feltételezhetően a mérkőzésre érkezett ferencvárosi szurkolók keveredhettek verekedésbe valószínűleg a helyi csapat drukkereivel az éjszaka folyamán. Velük a bosznia-hercegovinai rendőrség majd a mai napon reggel veszi fel a kommunikációt a Banja Luka-i városi központi kórházban az általunk biztosított tolmács segítségével” – közölte Szijjártó Péter a budapesti Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren.

A külügyminiszter arról is beszámolt, hogy a magyar bajnokcsapatot támogatók szurkolók szervezett keretek között csütörtökön érkeznek Boszniába, s három konzul egy-egy határátkelőnél reggel nyolctól várja őket, további ketten pedig majd a stadionnál segítenek.

Ami a szurkolói összecsapást illeti: a Banja Luka-i Nezavisne című lap szerint éjfél körül estek egymásnak a két csapat szurkolói, s a rendőrség többeket letartóztatott, s három sérültet is kórházban ápolnak – valószínűleg róluk beszélt a külügyminiszter, akikhez tolmácsot küld a nagykövetség. Az újság idézi egyébként a rendőrségi közleményt is, amelyből kiderül, hogy „éjfél körül több ismeretlen személy egy vendéglátóegységnél rátámadt ferencvárosi szurkolók egy csoportjára, akik közül hárman megsérültek, s a vendéglátó egységben is jelentős anyagi kár keletkezett.”

A Borac Banja Luka–Ferencváros El-rájátszás visszavágóját csütörtökön 21.00-tól rendezik, az első mérkőzés gól nélkül zárult.