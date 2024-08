Mats Knoester: Boszniában meg kell oldanunk ezt a feladatot

Egyáltalán nem mindegy, sikerrel veszi-e az előtte álló akadályt a Ferencváros vagy sem. Az Európa-liga főtábláján olyan csapatok várhatnának rá, mint a Manchester United, a Tottenham, a Roma, a Lazio, a Real Sociedad, az Athletic Bilbao, s szembejöhet a Lisztes Krisztiánt a nyáron szerződtető Ein­tracht Frankfurt vagy éppen Pascal Jansen korábbi csapata, a holland AZ is. A Konferencialiga más szint, olyan lehetséges ellenfelekkel, mint a gibraltári Lincoln, az izlandi Víkingur vagy éppen az örmény Pjunik.

„Mindenki tisztában van a mérkőzés jelentőségével. Pontosan tudjuk, a Banja Luka ellen nagyon fontos találkozó vár ránk, egyszerűen meg kell oldanunk ezt a feladatot. A Ferencvárossal szerepeltem már az Európa-liga csoportkörében, a Trabzonspor, a Monaco és a Crvena zvezda ellen is pályára léptem, jó lenne ismét ilyen meccseken szerepelni. Nemcsak a csapatnak, nekem is jól sikerültek azok a fellépések. Boszniában fel kell törnünk az ellenfél kemény védekezését. Alighanem a visszavágón is a biztonságra törekszenek majd a hazaiak, de a végsőkig ők sem várhatnak, mert ha az El-főtáblára vágynak, nekik is gólt kell szerezniük. Izgalmas összecsapás lesz, az biztos.”