A Borac vezetőedzője szerint lesznek gólhelyzeteik

Továbbjutás, jó bajnoki rajt, szerződéshosszabbítás. Remek hangulatban érkezett Budapestre szerdán a Borac Banja Luka, amely története legnagyobb sikerére készül, azaz fel akar jutni az Európa-liga főtáblájára. A bosnyák csapat a múlt héten hátrányból harcolta ki a továbbjutást a Klaksvík ellen (a feröeri 1–2 után hazai pályán hosszabbításban 3–1), s bár a BL-selejtező miatt az első bajnoki fordulókban halasztott a klub, jól sikerült a késleltetett rajt. A Sloboda Tuzla ellen Jovo Lukic duplájával 2–0-s győzelemmel hangolt a Ferencváros elleni párharcra, a Sport Centar nevű helyi lapnál a csatár mellett a jobbhátvéd Marko Vukcsevics is bekerült a forduló válogatottjába. Szerdán szerződést hosszabbítottak a kolumbiai Sebastián Herrerával, a belső védő még februárban került a csapathoz, s mert meggyőzte a szakmai stábot, 2025 helyett 2026 nyaráig kapott szerződést.

„Amióta idekerültem, óriásiakat lépett előre az együttes, nagyszerű eredményeket érünk el. Biztos vagyok benne, hogy még az eddigieknél is nagyobb sikerek várnak ránk” – nyilatkozta a klubhonlapnak Sebastián Herrera, aki minden bizonnyal a Ferencváros elleni El-rájátszásra is utalt. Az már biztos, hogy a Banja Luka ott lesz a Konferencialiga főtábláján, ám a játékosok megszólalásaiból egyértelmű, hogy a Ferencváros sem veheti félvállról az összecsapást – hiába kevesebb jóval a becsült piaci értéke (7.4 millió euró, míg a Ferencvárosé 54.7 millió euró) a Borac tovább akar jutni.

M. D.