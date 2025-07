Az ETO FC egygólos hátrányban térhet haza Örményországból

KONFERENCIALIGA

SELEJTEZŐ, 2. FORDULÓ, 1. MÉRKŐZÉS

PJUNIK (örmény)–ETO FC 2–1 (1–0)

Jereván, Vazgen Szargszjan Stadion. Vezette: Jasmin Sabotic (Tom Hansen, Armin Kehonjic) – luxemburgiak

Pjunik: Avagjan – Alemao (Kovalenko, 73.), Vakulenko, Almeida, Kenurjiosz – Milijkovics, Iszlamovics, Kulikov (Agbaljan, 67.) – Vareika (Otubanjo, 67.), Noubissi (Tarahcsjan, 73.), Moreno (Vágner, 80.). Vezetőedző: Jegise Melikjan

ETO: Petrás – Tóth R., Abrahamsson, Krpics, Stefulj – Anton – Ouro (Zivkovic, 68.), Vitális – Gavrics (Njie, 87.), Benbuali (Piscsur, 68.), Bumba. Vezetőedző: Borbély Balázs

Gólszerző: Noubissi (22. – 11-esből), Kulikov (66.), ill. Milijkovics (78. – öngól)

A visszavágót július 31-én rendezik meg Győrben.

Tavaly ilyenkor még a legmerészebb győri álmok között sem szerepelt, hogy egy évvel később Jerevánban készülnek majd szurkolói csoportképek. Az ETO FC 11 év elteltével újra az európai porondon képviselheti Győrt, méghozzá remélhetőleg eredményesebben, mint az utóbbi két próbálkozáskor: 2013-ban már az első akadályban elakadt a BL-ben, a Maccabi Tel-Aviv simán kiejtette (1–4), 2014-ben pedig a Göteborg rendezte le a továbbjutást már az első mérkőzésen, a visszavágón Nemanja Andrics találatával ugyan nyert az ETO, 3–1-es összesítéssel búcsúzott.

Az ETO a meccs nagy részében ügyes kényszerítőkkel, viszonylag könnyedén jutott el a Pjunik tizenhatosa előterébe, de onnan többnyire csak a második félidőben okozott veszélyt. Jól védekeztek az örmények, nehezen lehetett rést találni a falon, de nem is nehezítették meg túlságosan a feladatukat a győriek, rengeteg pontatlan passz jellemezte a Zseljko Gavrics, Claudiu Bumba párost, és kifejezetten gyengén játszott Samsindin Ouro is. A 21. percben gyakorlatilag először jutott el a vendégek tizenhatosáig a Pjunik, s bár úgy tűnt, Abrahamsson elrúgja a labdát Matas Vareika elől, a luxemburgi bíró tizenegyest ítélt az esést látva, Marius Noubissi pedig értékesítette is. Az ETO első valamirevaló lehetőségét a 36. percben láthattuk, Vitális Milán tört be a tizenhatoson belülre, de éles szögből, ballal csak szögletet harcolt ki. A 39. percben Nadir Benbuali csúsztatásából született meg majdnem az egyenlítő gól, centiméterekkel ment a bal kapufa mellé a labda.

A szünet után 15 percet kellett várni, hogy elkezdjen lazulni a Pjunik védelme, de a kontrákra is oda kellett figyelni, mert ha eljutottak Samuel Petrás kapujáig a hazaiak, helyzetbe kerültek. Előbb hosszú labdajáratás után végre nagy helyzetet alakított ki az ETO, ezt Zseljko Gavrics elpazarolta, majd Henri Avagjan dupla védéssel őrizte meg kapuját a góltól. Sokba kerültek a kimaradt lehetőségek, mert hátul ismét elaludtak a győriek: Krpics, Abrahamsson és Anton is lemaradt egy ütemmel, szép támadást fejezett be újabb góllal a jereváni együttes. A sors a hajrá kezdetén visszaadott valamint az ETO-nak, Alekszandar Milijkovics mozdulatát Stefan Gartenmann is megirigyelte volna, bohózatba illőn juttatta saját kapujába a labdát. Nincs reménytelen helyzetben az ETO, hazai pályán kiharcolhatja a továbbjutást, de ha a Paide–AIK Stockholm párharc győztesével akar játszani a harmadik fordulóban (Csongvai Áron, a svéd együttes magyar légiósa állította be a 2–0-s végeredményt az észtországi meccsen), hatékonyabbnak kell lennie a kapu előtt. 2–1