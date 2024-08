Bognár György: Jó útra terel a megfelelő önértékelés

AEK LARNACA, ÚJPEST FC – három győzelmet aratott az utóbbi négy tétmeccsén a Paksi FC, amely szerdán a ­montenegrói Mornar ellen lép pályára. Mint ismert, a tolnaiak az Európa-ligában a román Corvinul Hunedoara ellen a hazai 0–4 után idegenben 2–0-ra nyertek, kiestek, így a Konferencialigában folytathatták, s a ciprusi AEK Larnaca ellen két győzelemmel (Pakson 3–0, Cipruson 2–0) a vártnál könnyebben jutottak tovább.

Szerdán a montenegrói Mornar következik a selejtező 3. fordulójában.

„Sok időnk nem volt megismerni az ellenfelet – mondta a mérkőzést megelőző sajtótájékoztatón Bognár György, a Paksi FC vezetőedzője. – Megnéztük az előző fordulókban játszott meccseit: masszív, kellemetlen ellenfélnek tűnik, amely jól tömörül a saját térfelén, a szélsők sebességére építve próbál kontrázni, és van egy erős centere. Két szoros mérkőzésre számítok.”

Az AEK elleni továbbjutás mellett a vajdahunyadiak elleni kudarc is szóba került, a szakvezető említette, igyekeztek tanulni abból a vereségből.

„Talán az volt a legfontosabb, hogy magunkban kerestük a hibát, nem másokban, a körülményekben – folytatta Bognár György. – Mert ha az önértékelés megfelelő, van esély megtalálni a helyes utat. Amikor kikaptunk hat-egyre a Fraditól, akkor is hasonló helyzetben voltunk, előfordul az ilyesmi a hosszú bajnoki idényben. Azon is el kellett gondolkodnom, én miben hibáztam: túlzottan magabiztosan küldtem pályára a srácokat, mert tudtam, jobbak vagyunk. Ez számomra be is bizonyosodott, a második mérkőzés egyértelműen azt jelezte, jobbak vagyunk, az elsőt elrontottuk, azon akartunk továbbjutni. Ez nagy hiba, két meccsen dől el a csata, és ez akkor is így van, ha az AEK ellen megnyugtató előnnyel mehettünk a visszavágóra. Azért ott olyan támadókkal kellett megküzdenünk, amilyenek a magyar bajnokságban nincsenek, bravúros eredmény, hogy ekkora költségvetésű csapatot, ilyen képességű ellenfelet kapott gól nélkül ki tudtunk ejteni.”

A vezetőedző szerint a Paksnak jobban fekszik az olyan ellenfél, amely próbál kezdeményezni, futballozni, mert a középpályán megszerzett labdával nagyobb esély van helyzetbe kerülni, mint betömörülő riválissal szemben – a várakozás szerint a montenegrói gárda inkább a védekezésre összpontosít majd. Bognár György számított rá, hogy az Újpest elleni bajnokin a 60. és a 80. perc között érezhető lesz a sorozatterhelés, a meccsnek abban a periódusában a lila-fehérek uralták a meccset.

„Háromnaponta mérkőzés van, oda kell figyelni a terhelésre – fogalmazott Bognár György. – Megeshet, hogy öt-hat helyen is változtatni kell a csapaton, mert elfogyhat a szükséges dinamika, külön feladat kisakkozni, éppen ki van a legjobb állapotban. Szeretnénk jól szerepelni a nemzetközi kupában is.”

Ha a Paks túljut montenegrói ellenfelén, esetleg mindkét következő kupameccsét Magyarországon játszhatja. A cseh Mladá Boleslav és az izraeli Hapoel Beer-Seva győztese következne, utóbbi nem rendezhet hazájában mérkőzést, a cseheket Bulgáriában fogadja, s ha a Pakssal kerül szembe, jó eséllyel Debrecenben játszana a zöld-fehérekkel.

VÉLEMÉNY Nálunk mindig jó a hangulat, a románok elleni vereség után volt a mélypont, de most úgy látom, észhez térített minket az a pofon. Gyorsan túltettük magunkat a kudarcon, dacot szült a csalódás, azóta úgy teljesítünk, ahogyan elvárjuk magunktól. Pozitív energiát adhatott az Újpest elleni bajnoki siker, a hosszabbításban kiharcolt győzelemnek mindig jótékony hatása van. Mindent megteszünk a montenegrói együttes ellen. BÖDE Dániel

a Paksi FC csapatkapitánya

KONFERENCIALIGA, SELEJTEZŐ

3. FORDULÓ, 1. MÉRKŐZÉS

19.00: Paksi FC–Mornar (montenegrói) (Tv: Duna Tv) – élőben az NSO-n!