Formula–E: drámai végjáték után Da Costa nyert az első portlandi versenyen

Mitch Evans szerezte meg a pole pozíciót a portlandi időmérőn, így ő várhatta az élről a szombati verseny rajtját. Mellőle Norman Nato hátrasorolásának köszönhetően Jake Hughes rugaszkodhatott el, míg a második sorban Robin Frijns és António Félix da Costa foglalt helyet. Az egyéni vb-összetett vezető Nick Cassidy a tizenegyedik, míg a második Pascal Wehrlein a nyolcadik helyről vághatott neki a futamnak.

Noha Evans fordult el elsőként az első kanyarban, néhány kanyarral később már Hughes vezette a mezőnyt, míg Wehrlein kihasználva az adódó lehetőségeket a negyedik pozícióba lépett előre. Hamarosan Nato állt az élre, majd az élmezőnyből elsőként felvette a támadó üzemmódot is, mivel a mögötte érkező csapattársa is hozzá hasonlóan járt el, így továbbra is változatlan sorrendben vezették a mezőnyt.

Nato az ötödik körben aztán újra aktiválta a támadó módot, de hátvédjét elvesztette maga mögül, hiszen Hughes több pozíciót vesztett, miután a 10-11-es kanyarnál hibázott. A brit aztán defektet is kapott, és a bokszutcába kényszerült. A vezetést Da Costa vette át, mögötte Frijns, Evans, Jake Dennis, Nico Müller és Nato sorakozott az első hatosban, de közöttük folyamatosan változott a sorrend. Cassidy eközben igyekezett minél több energiát spórolni, ám olyan szorosan követni az élmezőnyt, amennyire csak lehet, ami jó stratégiának bizonyult, hiszen később sikerült az élre is állnia.

Evans a 15. körben ráadásul 5 másodperces időbüntetést is összeszedett, miután nekiment Hughesnak a verseny elején. A folytatásban bár Cassidy kezdett ellépni az élen, és úgy tűnt, magabiztosan menetelhet a győzelem felé, öt körrel a vége előtt igazi hajsza vette kezdetét. Az új-zélandi Da Costával vívott kiélezett csatát, a kettős nemegyszer pozíciót cserélt, mielőtt visszaállt volna közöttük az eredeti sorrend. Sőt, Da Costa mellett a büntetést kapó Evans is elment, így visszaszorult a harmadik pozícióba.

Cassidy ezt követően próbált előnyt kiépíteni az élen, de Evanst nem tudta leszakítani magáról, és még védekezni is kényszerült a csapattársával szemben. Bár a győzelme a honfitársa büntetése értelmében nem forgott kockán, mégsem bírta a nyomást, és a 11-es kanyarban hibázott, aminek következtében kicsúszott.

A vezetést Evans vette át, aki ezt követően már nem engedte ki a kezei közül a győzelmet, és elsőként szelte át a célvonalat. A dobogó tetejére ugyanakkor nem állhatott fel, hiszen a büntetése után egészen a nyolcadik helyre esett hátra, míg a győzelmet Da Costa örökölte meg. A Porsche portugál versenyzője az idei harmadik sikerét könyvelhette el, mögötte Frijns, Jean-Éric Vergne, Edoardo Mortara, Müller, Dennis, Sam Bird, Evans, Stoffel Vandoorne, valamint Wehrlein zárta a pontszerzők sorát. Utóbbi a tizedik helyének köszönhetően egy ponttal csökkentette a lemaradását a végül 19. helyen rangsorolt Cassidyvel szemben.

Folytatás vasárnap 18 óra 40 perckor a második időmérővel.

A világbajnokság élmezőnye 13 verseny után: 1. Nick Cassidy (új-zélandi, Jaguar) 167 pont, 2. Pascal Wehrlein (német, Porsche) 143, 3. Mitch Evans (új-zélandi, Jaguar) 140, 4. Oliver Rowland (brit, Nissan) 131, 5. Jake Dennis (brit, Andretti) 121, 6. Jean-Éric Vergne (francia, DS Penske) 116, 7. António Félix da Costa (portugál, Porsche) 109.