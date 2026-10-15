Vívás: hét magyar a 64 között a férfi párbajtőrözők casablancai világkupaversenyén

Hibátlan csoportkörének köszönhetően Kovács Gergely egyből a főtáblára jutott a párbajtőrözők casablancai világkupa-viadalának selejtezőjéből – a kiemelt olimpiai négyes, vagyis Andrásfi Tibor, Koch Máté, Nagy Dávid és Siklósi Gergely mellé.

Három magyar folytatta a versenyt, amelyik a több mint 300-as indulói létszám okán is jócskán az estébe nyúlt: az egyenes kieséses szakaszban is jól vizsgáztak a mieink, Keszthelyi Zsombor és Fenyvesi Csaba feljutott a főtáblára, Keresztes Ádám egyetlen asszóra volt ettől.

Szombaton a főtáblán a férfiak között tehát hét magyar léphet pástra, hogy a női mezőnyben hány magyar lesz, az a pénteki selejtező végére kiderül.

VILÁGKUPAVERSENY, CASABLANCA

Párbajtőr. Férfiak. Egyéni. A csoportmérkőzéseken: Andrásfi, Koch, Nagy D., Siklósi (kiemeltek), Kovács G. 6 győzelem/0 vereség, Fenyvesi 5/1, Keresztes 5/1, Keszthelyi 3/3.

A 160 közé jutásért: Keszthelyi–Han Dzsung Min (dél-koreai) 15:9. A 96 közé jutásért: Keresztes–Cuomo (olasz) 15:13, Fenyvesi–Gurov (orosz) 15:12, Keszthelyi–Ng Ho Tin (hongkongi) 15:13. A 64 közé jutásért: Fenyvesi–De La Cal Guijarro (spanyol) 15:10, Keszthelyi-Jü Meng-hszien (kínai) 15:6, Sztankevics (ukrán)–Keresztes 15:10