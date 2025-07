Asztalitenisz: András Csaba a selejtezőben búcsúzott a Las Vegas-i Grand Smash-en

Némi kihagyás után szerepelt ismét magyar asztaliteniszező a WTT-sorozat legrangosabb versenyének számító Grand Smash-en. András Csaba (világranglista-109.) a selejtezőbe kapott besorolást, s mindjárt az első fordulóban a szlovákok Kínából honosított asztaliteniszezője, Yang Wang személyében nehéz ellenfelet kapott. A 34 éves játékos már 2011 óta versenyez szlovák színekben, s ugyan igazán kiemelkedő nemzetközi eredménye nincs, a legutóbbi három olimpiára kvalifikált, ami jelzi, hogy Európában kell vele számolni, köszönhetően elsősorban annak, hogy a manapság már ritkábbnak látható védekező stílusban játszik úgy, hogy közben a támadásai is veszélyesek. András Csaba mindettől függetlenül biztatóan kezdett, 1:0-ra, majd 2:1-re is vezetett, ám a negyedik játszmától már egyértelműen Wang irányított, szinte végig vezetve egyenlített, majd a döntő szettet is megnyerve továbbjutott a második fordulóba.

WTT-SOROZAT, GRAND SMASH, LAS VEGAS

Férfiak. Egyes. Selejtező. 1. forduló:

Wang (szlovák)–András Csaba 3:2 (–5, 5, –6, 8, 6)