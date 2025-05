Öttusa-vk: három magyar döntős a nőknél Pazardzsikban; Özyüksel olyat produkált, amit korábban senki

A nők elődöntőjével folytatódott az idény harmadik öttusa-világkupaversenye a bulgáriai Pazardzsikban. A 36 női versenyző két 18-as csoportban versenyzett az első 9-9 továbbjutó helyért.

Az A-csoport két magyar versenyzője jól szállt be a versenybe. Bauer Blankának (19–16 a csütörtöki körvívásban) és Erdős Ritának (16–19) is jutott egy-egy győzelem a kieséses vívásban – a Budapesten ötödikként célba érő Bauer az egyiptomi Farida Halilt ejtette ki, ami azért is különösen fontos, mert egyelőre úgy látszik, a felnőttmezőnybe 14 évesen berobbanó, Kairóban arany, Budapesten ezüstérmes öttusázó ebben az egy számban nem számít kiemelkedőnek. Ám az itt összeszedett kisebb hátrány sem jelentett semmit: az akadálypályán egyedüliként benézett 30 másodperc alá (29.30), ami nagyon sokat jelent, tekintve, hogy egy másodperc eltérés három pont különbséget jelent az OCR-szabályok szerint. Bauer (43.66) és Erdős (43.98) óvatosan, de hibátlanul mentek végig, előbbi 2:24.48-as, utóbbi 2:26.67-es idővel teljesítette a 200 méteres gyorsúszást. A kombinált számot hetedikként kezdő, és ebben a pozícióban is záró Bauer Blanka simán jutott tovább, közvetlenül mögötte, nyolcadikként ért célba Erdős Rita – ugyan az úszás után visszacsúszott 11.-nek, de a rajtnál meglévő nyolc másodperc hátrány nem jelentett gondot a továbbjutás kiharcolását tekintve. A csoportot Halil nyerte meg.

A B-csoport nem indult jól magyar szempontból, Guzi Blanka (11–24) nem tudta magát „bevívni” a tizenhat közé, míg az eleve innen induló Eszes Noémi (14–21) szintén kikapott az első mérkőzésén – az új lebonyolításban a pontok az egyenes kieséses szakaszban elértekre járnak, és az azonos fordulóban kiesők között rangsorolnak csak a körvívásos eredmények alapján, itt még nem alakulnak ki hatalmas különbségek. Az akadálypálya közepén, a négy forgó keréknél a világbajnoki ezüstérmes Guzi esett egyet, így 50 másodpercen kívül került (51.35), és két szám után nehézzé vált a dolga a továbbjutást illetően, míg Eszes kifejezetten jó, 37.75-ös idővel ért végig az akadályokon.

A 200 méteres gyorsúszást 2:23.70-es idővel teljesítő Guzi ugyan ezzel az eredménnyel zárkózott az előtte lévőkhöz, de a laser runban 15. helyről rajtolva így is 52 másodperc távolságra volt a döntőtől – az ezúttal is kiválóan kombizó magyar öttusázónak ezúttal ez soknak bizonyult, a hátránya felét ledolgozta, de a 14. helyen búcsúzott. Eszes 2:26.87 másodperces ideje mindössze másfél tizeddel volt csak lassabb, mint a francia Rebecca Castaudié, aki három szám után közvetlen riválisa volt a magyar versenyzőnek a továbbjutásért – a francia öttusázó indult kilencedikként a kombinált számban, a rajtnál még három másodpercre elválasztva a 10. Eszest a döntőtől. Castaudi ugyan meglépett, de Eszes is előzött hármat – a harmadik lövészeténél kicsit beragadt, ekkor kissé izgalmassá vált helyzete, a negyedik sorozatot viszont hamar letudta, összességében magabiztos záró számot teljesített, és a hetedik helyen döntőbe jutott. A csoportot a brit Emma Whitaker nyerte meg.

Eszes Noémi két hete Budapesten karrierje során először érte el egy vk-viadal döntőjét, Pazardzsikban pedig máris itt a következő finálé a tavaly Budapesten, női váltóban éppen Guzi Blankával Európa-bajnoki bronzérmet szerző öttusázónak. A DVTK kiválósága – aki egy éve vk-versenyt nyert Szófiában – a tavaly áprilisi budapesti világkupán esett ki legutóbb az elődöntőben, ezt követően egymás után hat versenyen volt a döntőben, mely sorozat ezúttal megszakadt.

A B-csoportból ki kell emelni a török Ilke Özyüksel csodaszámba menő teljesítményét. A 2022-ben vb-bronzérmes, Tokióban olimpiai ötödik, Párizsban olimpiai hatodik sportoló első asszójában kiesett a táblás vívásban, ezután rontott az akadálypályán, és utolsó lett a számban az OCR-t befejezők közül 1:02.26-os idővel (egyedül a svájci Katharina Jurt esett ki a B-csoportban). Özyüksel a kombinált számban a másfél percen kívül eső sereghajtó hullámmal indult, de valós pontszáma alapján 17.-ként 2:01 perc hátrányban volt az éllovas olasz Aurora Tognettihez képest, és még az utolsó továbbjutó helyen állótól – a már említett Castauditól – is 67 másodperc választotta el. A 28 éves versenyző – aki először versenyez Párizs óta – szédületes, 10:50 perces kombinált számot futott, a pályán elsőként ért célba, és a meglévő hátrányával együtt is megcsípte a kilencedik, utolsó továbbjutó helyet. A Nemzetközi Öttusaszövetség (UIPM) hivatalos felületén arról posztolt, hogy ebben a lebonyolításban még senki ért el továbbjutást ekkora hátrányból.

Folytatás szombaton a férfiak elődöntőjével. A döntőket vasárnap rendezik meg.