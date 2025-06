Bor Barna szerint nem lehetnek csalódottak a cselgáncs-vb után

„Az egyéni küzdelmek után jóval elégedettebb voltam, mint most, a csapatversenyt követően” – utalt arra az MTI-nek, hogy a hazaiak az olaszoktól a nyolcaddöntőben elszenvedett 4-1-es vereség miatt helyezetlenül végeztek a zárónapon. – „Azt vártam, hogy felszabadultan, vagányan küzd mindenki, Özbas Szofi és Pupp Réka csakugyan remekül mozgott, a többiektől ennél többre lett volna szükség. Tudom, hogy az olasz csapat jobb erőkből áll a világranglisták alapján, de négy perc alatt nem lehet ennyire elfáradni.”

Pupp Réka és a világbajnok Odette Giuffrida sorsdöntő, tízperces meccséről az aktív sportolóként világ- és Európa-bajnoki ezüstérmes szakvezető úgy vélekedett, hogy ha korábban megintik az ellenfelet, akkor másként alakulhatott volna az összecsapás.

„Ha előbb megintik szerintem teljes joggal, majd nem vonják vissza a második intését, akkor leléptették volna. A végén viszont már ő irányított, de Réka így is beletett mindent, és egy nagyon taktikus meccsen kapott ki” – fejtette ki. A magyaroknak az 52 kilogrammos Gyertyás Róza révén egy bronzérmet, valamint Andrási Mártonnak (60) köszönhetően egy ötödik, továbbá Feczkó Csanád (60), Pupp Réka (52) és Gercsák Szabina (63) révén három hetedik helyet hozó egyéni küzdelmekről Bor Barna kifejtette:

„A vb előtt szokásomhoz híven óvatosan fogalmaztam meg a célkitűzéseket az egy érem és egy pontszerző hely megszerzésével. Egy már a második napon teljesült, és azt láttam, hogy a versenyzők tudtak itthon egy nagyot küzdeni, ehhez persze a fantasztikus atmoszféra is kellett. Büszke vagyok a csapatomra, mert a dzsúdósaink megtettek mindent, és nem sokon múlt, hogy még ennél is szebb mérlegünk legyen. Nem lehetünk csalódottak, ez egy építkező csapat, és még a munka elején járunk.”

A folytatásról szólva a korábbi nehézsúlyú klasszis közölte, az év második fele kevesebb versenyt tartalmaz, de így edzőtáborokban fejlődhet tovább a keret.

„Az első félévben nagyjából három hetet voltunk itthon, ami talán kicsit sok is volt” – mondta tréfásan. „A férfiak kilenc, a nők pedig hét táborban jártak. Én már most, a vb alatt elkezdtem nézegetni, hogy hol edzőtáborozzunk még az idén, szóval a második félévben is sokat leszünk távol. Ha az ellenfelek nem jönnek ide, akkor nekünk kell odamenni” – tette hozzá Bor Barna.