Öttusa-vk: a hat magyar férfi versenyzőből hárman elődöntősök a budapesti viadalon

Szerdán a férfiak selejtezőjével folytatódott a budapesti öttusa-világkupaverseny a BOK-csarnokban – 96 nevezőnél már szükség volt a háromcsoportos bontásra, vagyis már a legjobb 36-ba kerülésért is igen kemény küzdelem zajlott, ehhez ugyanis az első 12 között kellett célba érni az egyes csoportokban.

A pálya utolsó előtti eleme, a magyarul buzogányként emlegetett, hivatalos angol nevén „swinging globes” elnevezésű akadály a férfiaknál már nem tizedelte meg annyira a továbbjutási esélyeket, mint kedden a nőknél, de azért nem vált kisebb kihívássá teljesíteni. Az A-csoportban nem volt magyar kieső az akadályversenyben. Az egy hónappal ezelőtti, kairói viadalon első vk-érmét megszerző Koleszár Mihály 22–9-es vívómérlege a második legjobb volt ebben a csoportban, majd 30.85 másodperc alatt végigszáguldott az akadályokon – bár ha a nevezési idejére, a 27.85-re tekintünk, valószínűleg még ennél is jobbra számíthatunk tőle, persze sok minden függ az elődöntőre és döntőre besorsolt akadályoktól. A 200 méteres gyorsúszást 2:05.80 másodperc alatt teljesítette, a kombinált számban pedig szinte végig a rajthelyével is megegyező harmadik pozícióban, kényelmesen haladt, nem fért kétség a továbbjutásához. A tavalyi, még a Ludovikán megrendezett budapesti világkupán ezüstérmes Szép Balázs (15–16) is teljesítette az akadálypályát, de 41.81 másodpercével nem tartozott a gyorsabbak közé, a laser runban pedig a 19. helyről indult, 32 másodpercre a továbbjutástól – annak ellenére, hogy 10:33 perces kombináltszám-ideje az ötödik legjobbnak számított, a mezőnyben nem haladt elég gyorsan a többiekhez képest ahhoz, hogy a hajrában közel kerüljön a továbbjutó helyekhez, és 18.-ként zárt. Ám amint azt lapunknak is elárulta: pontosan még nem tudja, mi miatt, de nem érezte magát százszázalékosnak a nap során.

A B-csoportban két magyar vk-újonc szerepelt – hasonlóan, mint a nőknél Mészáros Emmának és Varga Orsolyának, a férfiaknál Tamás Botondnak és Tárkányi Zsombornak is a budapesti a karrierje első világkupa-viadala. A tavaly junior Európa-bajnok Tamás (16–15) csak egyszer rontott az utolsó előtti akadályon, de 38.28 alatt végigment a pályán, Tárkányi Zsombornak viszont ugyanezen az elemen nem jött ki a lépés, így nullázott a számban, és sajnos nem tudott versengeni az elődöntőbe jutásért. A 2:04.48-as időt úszó Tamás 13.-ként, csupán három másodpercre volt a továbbjutástól a rajtnál a záró számban, és kisebb csatában volt ugyan a körülötte lévőkkel, de magabiztosan befutott a középdöntőbe kilencedikként.

A C jelű csoportban versenyző két magyar egyszerre örvendeztette meg a közönséget az akadálypályán, Bereczki Richárd (18–13) és Gáll András (13–18) hiba nélkül, 41.58 illetve 35.44 másodperc alatt mentek végig, és egészen jól is úsztak, a tavaly egyéniben és vegyes váltóban is U24-es Európa-bajnok Gáll 2:00.79, az egyéniben 2022-ben, Székesfehérváron Európa-bajnok Bereczki 2:03.50 alatt végzett. Gáll 17.-ként rajtolt 12 másodpercre a bejutástól, de simán ledolgozta a hátrányát, már a második körben továbbjutó helyen futott, kilencedikként ért célba. Bereczkit a 14. helyen 8 másodperc választotta el az elődöntőtől, ám sajnos két lövészeténél is beragadt, és úgy tűnt, elfáradt a záró szám végére, 15.-ként búcsúzott a további küzdelmektől.

A női elődöntősök körvívását is szerdán bonyolították le, mely a csütörtöki egyenes kieséses vívás beosztásáról döntött, és melyben a hat magyar közül Eszes Noémi (22–13), Gulyás Michelle (20–15), és Bauer Blanka (18–17) vívott pozitív mérleget.

Szép Balázs, világbajnoki ezüstérmes öttusázó „Az elmúlt öt napban otthon feküdtem, egyáltalán nem éreztem magamban az erőt, nem tudom ráhúzni egy adott számra, miért nem sikerült a mai napom, igazából egyikben sem teljesítettem jól. Érzem, hogy valami nem az igazi, biztosan elmegyek orvoshoz a napokban egy vérvételre, rá kell jönnünk, mi a probléma, de ezt már beszéltük egymás között, március végén a pajzsmirigyem adott ki egy rosszabb eredményt. Persze nem mentegetni akarom magam, úgy jöttem ide, csak jussak tovább valahogy, örülök, hogy végigmentem, de az OCR-ben még nem vagyok olyan jó, és ilyen gyenge pályához erős vívás kellett volna, de az sem volt meg. Onnantól már tudtam, hogy nehéz dolgom lesz.”