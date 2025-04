Öttusa-vk: hétből hat magyar elődöntős a budapesti versenyen

Mintha koncertre érkezne az ember a BOK-csarnokba, olyan hatást keltenek együttesen a reflektorok, a zene és a színpadszerű emelvény (az egyenes kieséses vívás későbbi terepe, de jelenleg még a pástok nélkül) a küzdőtér közepén. Félreértés ne essék, természetesen nem pop- vagy rocksztárok fellépésének, hanem a legjobb öttusázók viadalának a helyszíne a csarnok a napokban – mindenesetre éledezik a fesztiválhangulat, amely a tervek szerint a folytatásban csak fokozódik, és a szombati döntők napján csúcsosodik ki. Kedden elkezdődött a budapesti öttusa-világkupaverseny a női versenyzők selejtezőjével, 70 versenyzővel, két 35-ös létszámú csoportban.

Az akadályverseny előtt, a bemelegítésnél a legtöbben az utolsó előtti akadálynál, a buzogánynál próbálkoztak, igazi sor alakult ki előtte – nem véletlenül, az egyik legnehezebbnek tartott elem a sorsolandó akadályok közé tartozik, és először lett a pálya része valamely nemzetközi viadalon. Alaposan meg is nehezítette a sportolók életét: az A-csoportnak majdnem fele, 15 versenyző nullázott az OCR-ben, egy japán induló kivételével mindannyian a buzogányon akadtak fenn. Köztük volt a regnáló világbajnok, a körvívást fantasztikus, 30–4-es mérleggel az élen záró dél-koreai Szong Szungmin, a 2022-ben Székesfehérváron egyéniben és csapatban is Európa-bajnoki címet szerző brit Charlie Follett, a Kairóban első felnőtt vk-érmét megszerző fehérorosz Anasztaszija Malasenoka és sajnos Erdős Rita is. A biztató, 19–15-ös vívómérleggel érkező, a tavaly vegyes váltóban Európa-bajnok magyar versenyző nagyon szépen haladt a buzogányig, ám azon kétszer is rontott egymás után, mely a szabályok szerint kiesést eredményezett. Érdekes volt látni, ahogy az akadálypályán az elsők között induló Szong Szungmin a kiesése után az újságírók közelében helyet foglalt egy széken, és nézte a többieket – talán abban reménykedett, hogy ha sokan kiesnek, akkor a folytatásban velük versenyezve talán még lesz lehetősége a zavarosban halászni, és elcsípni a még továbbjutást érő 18. helyet… Ám ehhez nem estek ki elegen. Gulyás Michelle (17–17-es vívómérleg) 41.81 másodperccel, Eszes Noémi (21–13) 44.11 másodperccel az élmezőnyben végzett az OCR-ben, és Bauer Blanka (20–14) 54.13-as ideje is jónak mondható.

Az úszás után a Kairóban első vk-aranyát megszerző Farida Halil állt az élen – a 14 éves egyiptomi sportoló 32.85 másodperces eredményével messze mindenki előtt végzett az akadálypályán, a kombinált számban pedig 32 másodperces előnyben rajtolhatott az élről. Az utolsó körben akár a rokonokhoz is kijöhetett volna a lelátóra egy köszönés erejéig, ha itt lettek volna, és még úgy is megnyerte volna a selejtezőt – 28 másodpercet megőrzött előnyéből, mögé egyébként az ötödikként rajtoló Gulyás zárkózott fel másodiknak, ahogy a hetedik Eszes Noéminek és a tizedik Bauer Blankának sem kellett izgulnia a továbbjutás miatt. Erdős Ritáé lett a második legjobb kombináltszám-idő (11:27 perc), de ennek már sajnos nem volt jelentősége, az OCR-ben nullázóknak nem maradt esélyük a továbbjutásra.

Hasonlóképp alakultak a B-csoportos küzdelmek is, melyben szintén 15-en estek ki az OCR-ben, 12-en a már sokat emlegetett akadálynál. A magyarok kifejezetten jól mentek, Varga Orsolyáé (15–19) lett a legjobb idő 35.46 másodperccel, de Guzi Blanka (16–18) és Mészáros Emma (9–25) is 40 másodperc alatt teljesítette a pályát – ám utóbbinak nem alakult jól a vívás, a gyengébb mérleg mellett 20 pont büntetést is kapott, a felszerelése ütközött a szabályokba. Szerencsére ez végül nem zavart be, simán továbbjutott, a kombinált számban a 18. helyről indulva sokat kapaszkodott fel, egészen a hetedik helyig, ahogy Varga Orsolya is ott lesz az elődöntőben a 11. helyen célba érve – hát még Guzi Blanka, aki 8 másodperc hátrányból, harmadikként startolt, ebből teremtett 43 másodperc előnyt, és a B-csoport élén végzett.

Szerdán a férfiak selejtezőjével és a női elődöntősök rangsoroló vívásával folytatódik a világkupaverseny.