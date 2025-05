Női labdarúgás: Győrből igazolt kapust az RB Leipzig

Gulácsi Péter nyomdokain indulhat el az ETO FC Győr női szakágának egyik ígérete, Spilenberg Maja, aki a német Bundesligában a 8. helyen álló RasenBallsport Leipzigbe igazolt. A 2007. január 11-én született magyar U19-es válogatott játékos több mint két éve Szombathelyről került az ETO-hoz és fiatal kora ellenére már felnőtt szinten is bizonyította tehetségét, munkamorálját és kivételes hozzáállását – írja a győri klub honlapja.

A tizennyolc éves tehetség átigazolásával kapcsolatban a portál idézi a német klub kapusedzőjét, Michael Gurskit, aki az ifjú kapus ragyogó képességeit emelte ki.

„Maja a legnagyobb magyar kapustehetség, akinek szeretnénk megadni a lehetőséget, hogy profi környezetben dolgozhasson és fejlődhessen” – fogalmazott a szakember.

Spielenberg Majával kapcsolatban a német klub női és leány szakágának első embere, Viola Odebrecht is megszólalt, aki elmondta, a remek adottságú kapus az akklimatizációs időszak után a lipcseiek első csapatának edzéseit is látogathatja majd.

„Elsődleges célunk, hogy fokozatosan építsük fel Maját, és lépésről lépésre integráljuk a felnőtt csapat edzésébe” – jelentette ki a szakmai vezető.

Spilenberg Maja eddigi edzője, Pánczél Roland nem lepődött meg, hogy tanítványa ilyen fiatalon a Bundesligába került.

„Maja nagyon szorgalmas, jó munkamorálú játékos – dicsérte a játékost a tréner – Azt gondolom, a tavaszi teljesítményével megérett rá, hogy behívják az U19-es válogatottba, valamint hogy külföldön is kipróbálhassa magát. Dinamikus, lábbal is sokat fejlődött, ezen külön is rengeteget dolgozik. Büszke vagyok rá, sok sikert kívánok neki új csapatánál!”