Kissné Oroszi Edit: Minden gyerek értékes

Mint arról beszámoltunk, márciusban az UTE sportlövőtrénere, Kissné Oroszi Edit kapta A hónap utánpólásedzője díjat. A sportág ikonikus szakembere azt követően részesült az elismerésben, hogy 18 éves tanítványa, Toma Réka a horvátországi Eszéken rendezett 10 méteres junior Európa-bajnokság legjobb magyar eredményét érte el azzal, hogy a légpuskások solo versenyszámában ezüstérmet szerzett, majd a junior országos bajnokságon három aranyérmet érdemelt ki.

A díjátadón az alapítók képviselői mellett Sinka László, a sportlövő szövetség főtitkára és Ablonczy Orsolya sportági utánpótlás-szakágvezető is méltatta a díjazottat.

„Nagy örömmel fogadtam a díjat és méltató szavakat, hiszen minden utánpótlásedzőnek rendkívül jólesik, ha elismerik a munkáját. Ez megtiszteltetés az egyesületemnek és a sportágamnak is – mondta Kissné Oroszi Edit. – 1993 óta edzősködöm és már nagyon sok gyerek megfordult a kezem között. Bár a sikereknek mindig nagyon örül a versenyző és az edző is,

a legnagyobb boldogsággal azt tölt el egy tanítványommal kapcsolatban, ha látom, hogy később az életben is becsülettel megállja a helyét.

Az UTE-ben igyekszünk abban a régi klubhangulatban dolgozni, amelyben mi is felnőttünk. Nemcsak az edzések idején tartózkodtunk sokat a lőtéren, hanem előtte és utána is. Sokat beszélgettünk, remek közösség alakult ki, szoros barátságok kötődtek. A sporttársakkal és a sportvezetőkkel aztán a nehezebb időkben is számíthattunk egymásra. Rám is számíthatnak a tanítványaim. Néhány dolgot megkövetelek, ilyen a pontosság is, de mindig igyekszem következetes lenni. Az elmúlt évtizedek alatt szakmailag folyamatosan próbáltam magam képezni és nyitott vagyok az új dolgokra is.”

Kissné Oroszi Edit Fotó: Mura László

Kissné Oroszi Edit egyik első kiemelkedő tanítványa a három olimpiát megjárt Vári Zsolt volt. Később sorra kerültek ki kezei közül az olimpikonok, világ- és Európa-bajnok sportlövők. A jelenleg is aktív kitűnőségek között említhetjük az egyaránt junior-világ- és Európa-bajnok Dénes Eszter vagy Hammerl Soma nevét. Legeredményesebb tanítványa a világ- és Európa-bajnok, olimpiai ötödik, ifjúsági olimpiai bajnok Péni István.

„A legjobbjaink az edzéseket sok esetben együtt végzik kicsikkel. Odafigyelünk arra, hogy a gyerekek lássák, hogy a nagyok miként végzik a gyakorlásukat és a napi tevékenységeiket. Ez a motivációjukra is pozitív hatást fejt ki. Azt vallom, hogy minden gyerek értékes. A tehetségesebbeket inkább csak terelgetni kell a helyes irányba, de az elején picit ügyetlenebbekkel is nagyon sokáig el lehet jutni a megfelelő kitartással.

Fel kell mérni, hogy a gyerek mire képes, és abban a hitben kell elengedni edzésről és versenyről, hogy jól teljesített.

Mindig magát legyen képes túlszárnyalni, és ha sikert és örömet talál a munkában, akkor a legjobbak közé tud kerülni. Azt is szem előtt érdemes tartani, hogy minden versenyző egyéniség. Van, akivel szigorúbban és van, akivel finomabban, a mentális dolgaira jobban odafigyelve kell bánni. És én ezt örömmel teszem nap mint nap, hiszen számomra az edzősködés nem munka, hanem hivatás.”

A díjátadó sportlövő-különítménye, balról: Toma Réka, Kissné Oroszi Edit, Ablonczy Orsolya, Sinka László Fotó: Mura László

Kissné Oroszi Edit végül Toma Rékát dicsérte.

„Réka elképesztően szorgalmas versenyző, akinek a nővére, Dorina is az én válogatott versenyzőm. Megvan, hogy miben kell őt irányítani, de nagyon különleges egyéniség, akiből már most kiváló sportlövőt neveltünk, és minden bizonnyal még sok örömünket leljük benne.”

(Kiemelt képünkön: Kissné Oroszi Edit Forrás: MSSZ)