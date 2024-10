Újabb fejlemény a sportlövők botrányában: három és fél év után vádat emeltek Sidi Péter ellen

A hazai és a nemzetközi sportsajtót is bejárta a hír, hogy 2021 márciusában, az indiai világkupán Sidi Péter egy maszkkal álcázva magát jogosulatlanul bement Péni István szobájába. Utóbbi később pozitív doppingmintát szolgáltatott, de a történtek miatt felmentették a vádak alól. A csaknem három és fél évig tartó nyomozás után október 3-án döntött úgy az ügyészség, hogy vádat emel Sidi ellen, méghozzá koholt bizonyíték szolgáltatásával elkövetett hamis vád miatt.

Péni most a Telexnek adott terjedelmes interjújában emlékezett vissza a történtekre, és beszélt egyebek között arról, mit érzett, amikor a szállodai kamerafelvételeken meglátta azt, hogy Sidi 45 percet tölt az ő szobájában: „DHL-lel küldték el nekem a két terrabájtnyi anyagot. Ahogy megkaptam, mentem haza, és tíz perc sem kellett, amikor azzal szembesültem, hogy a riválisom elindul a folyosón a szobám felé. Magamban mérgezésnek mondom, jogilag pedig, ahogy feltehetően a benyújtott vádirat is mondja, meg akarta téveszteni az a valaki a hatóságokat koholmánnyal, és hamisan doppingolónak akart beállítani. De vissza is kaptam valamit. A becsületemet. Meg a karrieremet is nyilván. Most is libabőrös vagyok, pedig három és fél év telt el. Azonnal elkezdtem telefonálni, a Magyar Olimpiai Bizottság akkori főtitkára fel is vette. Elmondtam neki, mit találtam. Csak jóval később villant be, hogy megnézzem, amikor már nem lüktetett annyira a szívem, hogy megnézzem, ez a valaki egyáltalán mikor jön ki a szobából. 45 percet töltött bent. Az arca a maszk ellenére kivehető. Ez is szerencsés volt. Tizenkét nap pokol ért akkor véget” – idézte a Telex a sportolót.

A cikkben felidézték azt is, hogy Sidinek volt kvótája a tokiói olimpiára, ám mivel a hazai szövetség úgy ítélte meg, hogy fegyelmi vétséget követett el, nem utazhatott, sőt a párizsi játékokon sem lehetett vehetett részt, ennek ellenére a lelátón ott volt Péni versenyein. Ezen a vonalon pedig Péni arról beszélt, hogy Sidi még mindig nem akarja őt békén hagyni: „Zavarni akar, nem hiszem, hogy a rajongás hozza a közelembe, nem akar békén hagyni. Nemcsak az olimpián »szurkolt« nekem, hanem szinte az összes versenyen felvesz kamerával. Most, hogy ezeket a dolgokat elmondtam, nem tudom, hogy éjjel ezzel fogok-e álmodni. Voltak rémálmaim, amelyekben menekülök.”

Az interjú végén Péni a jövőjéről beszélt, és arról, hogy még egy olimpiai érem van a célkeresztjében: „Vannak lövők, akiknek 50 évesen sikerült, én pedig még csak 27 vagyok. Az ausztráliai olimpián, Brisbane-ben, 2032-ben is még csak harmincöt éves leszek” – zárta szavait.