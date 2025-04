Felfüggesztették a korábbi sznúkervilágbajnok játékjogát – a vb-selejtezője is veszélyben

A WPBSA nagyon szűkszavú közleményben tudatta, hogy Dott játékjogát felfüggesztette az eset miatt, amellyel kapcsolatban a Skót Legfelsőbb Bíróság meghallgatja majd, és hogy míg az ügy zajlik, addig nem kívánja kommentálni azt.

A The Sun skót kiadása beszámolt róla, hogy a vád szerint Dott még a kilencvenes években (amikor Dott is tinédzser volt) egy kislányt és egy fiút is zaklatott, utóbbit 2006 és 2010 között is.

Játékjogának felfüggesztése azt jelenti, hogy skót klasszis valószínűleg nem vehet részt a hétfőn megkezdődött vb-selejtezőben sem. Dott, akinek a megnyert vb-döntője mellett van még két elveszített fináléja is, pénteken lépne asztalhoz egy hongkongi vagy máltai ellenféllel szemben.