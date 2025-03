Sportlövő Eb: Dénes Eszter ötödik, a csapat ezüstérmes légpuskában

„Szeretem Eszéket” – magyar graffiti díszeleg a városi sportcsarnok felé vezető forgalmas út mentén. A Sportske novosti gyűjtése alapján az idei a nyolcadik Európa-bajnokság a sportlövészet horvát fellegvárában, vagyis versenyzőink már-már hazajárnak Szlavóniába, a vendéglátásra pedig ezúttal sem lehet panasz.

No meg az eredményekre sem, hiszen már az első napon volt döntősünk a pisztolyos Major Veronika személyében, és a vasárnapi vegyes páros láttán a puskásoknál is reménykedhettünk a sikeres egyéni szereplésben. Dénes Eszter speciel hétfőn mutatkozott be a kontinensviadalon, de így legalább rápihenhetett az olimpiai számra, amelyet gyors tempóban és rendkívül stabilan kezdett. Az sem zavarta meg, hogy két lőállással odébb az olasz Barbara Gambaro puskáját az első lövések után elvitték szerelni, majd visszament a lőállásba, de később mégis feladta a versenyt – ritkán látható közjáték volt.

Dénes Eszter az ötödik sorozat közepén jött ki pihenni, ekkor már jó ideje döntőt érő helyen állt az élő tabellán. Az UTE kiválósága azonban egy pillanatig sem foglalkozott a riválisaival, sőt, az előző szériáival sem, még a tökéletes, 10.9-es lövését is rezzenéstelen arccal vette tudomásul. A hatvanadik után azért már mosolygott, a magyar küldöttség tagjai visszamosolyogtak és tapsoltak, elsőként természetesen Kissné Oroszi Edit szakágvezető ölelte meg tanítványát.

Fotó: ESC

„Ez valami embertelen” – értékelte a 633.1 körös eredményt a honi szövetség főtitkára, Sinka László, ennél jobban magunk sem tudnánk összegezni, amit Dénes Esztertől láttunk. A 23 éves puskás már átöltözve figyelte, ahogy a többiek befejezik az alapversenyt, néhányan közben a döntő időpontjáról érdeklődtek, elvégre ezzel a teljesítménnyel egyszerűen nem lehetett kicsúszni a legjobb nyolcból. Nemzetközi versenyen nem is lőtt még jobbat, vagyis nem túlzás kijelenteni, hogy újabb mérföldkőhöz érkezett a pályafutásában.

Izgult is a döntő előtt, ráadásul ő volt az utolsó, akit a csarnokba szólítottak, és mivel a bemutatást elnyújtották, mint a rétestésztát, hosszú percekig kellett várakoznia a paraván mögött. Az első lövésére rányomta a bélyegét a nagy tét, a folytatásban viszont egyre nagyobb tízeseket lőtt, a nyolcadikról a negyedik helyre lépett előre. A fantasztikus 10.8 után egy kevésbé szép kilences is becsúszott, így ötödikként zárta az egyéni versenyt, mégis szólították az eredményhirdetésre – a magyar csapat ugyanis Dénes mellett Bajos Gittával és Mészáros Eszterrel ezüstérmet szerzett.

Két nap, két magyar döntős, egy érem: egyre jobban szeretjük Eszéket...

SPORTLÖVÉSZET

10 MÉTERES EURÓPA-BAJNOKSÁG, ESZÉK

Légpuska. Férfiak. Európa-bajnok: Szerhij Kulis (Ukrajna) 252.0 kör, 2. Ilia Marsov (semleges színekben, orosz) 251.7, 3. Miran Maricic (Horvátország) 229.6, …10. Péni István 629.7 (az alapversenyben)… 30. Somogyi Péter 628.1…36. Pekler Zalán 627.6, …51. Hammerl Soma 624.9, …61. Hári Péter 622.9. Csapat. Eb: Csehország (Ales Entrichel, Filip Nepejchal, Jirí Privratsky) 1890.1, 2. Horvátország (Gorsa, Maricic, Sikavica) 1888.8, 3. Ausztria (Diem, Mathis, Strempfl) 1885.3, …7. Magyarország (Hammerl, Pekler, Péni) 1882.2

Nők. Eb: Laura-Gergeta Ilie (Románia) 252.3, 2. Audrey Gogniat (Svájc) 250.9, 3. Alekszandra Havran (Szerbia) 229.4, …5. Dénes Eszter 185.8 (az alapversenyben: 633.1), …27. Nagybányai-Nagy Anna 627.1, …35. Mészáros Eszter 626.6, …42. Bajos Gitta 625.9. Csapat. Eb: Norvégia (Jeanette Duestad, Amalie Evensen, Mari Lövseth) 1896.9, 2. Magyarország (Bajos, Dénes, Mészáros) 1885.6, 3. Románia (Ilie, Sidi R., Teodorescu) 1884.4