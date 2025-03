Nagy Péter: Ez a győzelem felér az olimpiai szerepléssel

Hosszú nap után megválasztották a Magyar Súlyemelő-szövetség elnökévé.

Ez a győzelem az olimpiai szerepléssel egyenértékű, ha az előző választásokat nézem, hatalmas csatát sikerült megnyerni.

A szombati közgyűlés legelején szót kért, hogy szeretné, ha az önök által felkért közjegyző is jelen legyen a hitelesítés végett. Nem volt meg a bizalom a régi elnökség felé, vagy csak biztosra akartak menni?

Nem volt meg a bizalmunk, ha teljesen egyértelmű alapszabálya lenne a szövetségnek, akkor nem lett volna erre szükség. Azonban az előző választásokból kiindulva, tudtuk, hogy jogi értelemben minden apróságban belekapaszkodnak majd, próbáltak magukat odakötni a pozíciókhoz. Nem a sportág érdekeit nézték, hanem a sajátjaikat, ezért volt szükségünk nagy jogi támogatásra, sportjogász, ügyvédek voltak velünk. Tudtuk, hogy csak így lehet megdönteni az elnökséget, az alapszabályt úgy alkották meg, hogy minél nehezebben lehessen leváltani őket.

A közgyűlés bizonyos pontján még úgy tűnt, hogy a jelöltlistára sem ön, sem az elnökségi tagjelöltjei nem kerülhetnek fel, mivel a jelöléseket 2/3-os többséghez akarták kötni, mondván, az önök által benyújtott jelöléshez szükséges dokumentumok hiányosak voltak. Átsiklottak bizonyos dolgokon, vagy a szabályok nem voltak egyértelműek és nem kaptak megfelelő tájékoztatást?

Nem volt semmilyen tájékoztatás arról, mire lenne szükség, az alapszabályt mi teljes mértékben betartottuk. Plusz dolgokat vártak el, az egyik kifogásuk az volt, hogy nem adtuk le a jelöltek mellé a születési dátumokat és az anyjuk nevét. Mi mindenkinek csatoltuk a hatóság erkölcsi bizonyítványát, amely ezeket tartalmazta. Ezt követően abba kapaszkodtak bele, hogy nem jelöltük meg külön a szakmai és a nem szakmai jelölteket, de ajánlás esetében ez nem szükséges, csak a felállt elnökségnél kell ezeket feltüntetni. Az elnökjelöltnél, tehát nálam nem volt ilyen probléma, hiszen alapvetően szakmai elnökség tag. Az én esetemben a személyemet kellett igazolni, cirkuszba illő jelenet volt, az engem ajánlott 16 klubnak fel kellett állnia, és rám mutatni igazolva, hogy én vagyok az általuk jelölt Nagy Péter. Ezzel precedenst teremtettek, amelyet az elnökségi tagok esetében is meg lehetett volna csinálni, de ebbe már az elnök úr nem ment bele.

Ezzel a klubok a régi elnökség előtt is kiálltak önért nyilvánosan. Annak függvényében, hogy Dobos Imre a választások előtt azt nyilatkozta, semmi esélye sincs önnek, ez egyértelmű üzenet volt az önt támogatók részéről.

Szerintem többen is odajöttek, mint tizenhatan. A titkos szavazáson én kerültem ki győztesen, azonban jelenleg az a szerencsétlen helyzet áll fent, hogy elnökség és felügyelő bizottság sincsen, a miénket nem fogadták el, az ő jelölteik pedig nem kaptak megfelelő mennyiségű szavazatot. Kiderült, Dobos Imre a közgyűlést megelőző napon felmondott a főtitkárnak és a szövetségi kapitánynak is, ha úgy gondolta volna, hogy nem vagyok esélyes, nem így cselekedett volna, Takács Mária főtitkár asszony menesztése azért érdekes, mert a közgyűlésen szavazott, ha nem élt már a munkaviszonya, akkor ez nem is történhetett volna meg. Az elnök úgy rúgta ki a szövetségi kapitányt, hogy két hét múlva kezdődik az Európa-bajnokság, ezzel megint azt bizonyította, hogy nem a sportolók, hanem a saját érdekeit nézte. Az elnök és a főtitkár asszony a közgyűlés után azonnal távozott, a kulcsot nem adták le, valamint a szövetségi telefont sem. Takács Mária elmondása szerint a telefont ellopták a közgyűlésről, azt a telefont, amelyekről a szövetséggel kapcsolatos utalásokat lehet indítani. A weboldalon szerettünk volna egy köszönő üzenetet kiírni, de a honlapot azonnal leállították.

Melyek a következő lépések? Milyen terveik vannak, a közgyűlésen kicsit megosztottnak tűnt hazai súlyemelő társadalom. Hogyan lehet újra egységet teremteni?

A rendkívüli közgyűlésen megválasztjuk az elnökségi tagokat, ez kell a törvényes működéshez, ha felállt az elnökség, utána szeretnénk majd az alapszabályt rendbe rakni. Sajnos nem tudunk rögtön az érdemi munkának nekilátni, először a szemetet kell kitakarítanunk. A kampány során velem szemben karaktergyilkos szemléletet követtek, Dobos Imrét támogató klubok közül többen elhitték ezeket. Remélem belátják, hogy nekem nem a hatalom megtartása lesz a lényeg, a magyar súlyemelésért szeretnék tenni. Mindenki tiszta lappal indul, nem széthúzást szeretnénk, a sportolók és a sportág a lényeg. Szeretnénk a létszámon emelni, a közösségi média felületeit sokkal jobban kell használni. Oyan városokba is el akarunk jutni, ahol ugyan nincs egyesület még, de szándék és a lehetőség megvan rá. A sportolóinkat szeretnénk anyagilag és erkölcsileg is jobban megbecsülni. A közgyűlésen láttam a fiatal versenyzőkön, mennyire szeretnék a változást és nagyon örültek a megválasztásomnak. Megható pillanat volt ez számomra.