A PDC megduplázta a vb összdíjazását, egymillió font jár a győztesnek

A PDC nemrég új, öt évre szóló, 125 millió fontos szerződést kötött a Sky Sportsszal, így várható volt, hogy a versenyek díjai is emelkedni fognak.

A szervezet hétfőn tette közzé a 2025–2026-os világbajnokságtól érvénybe kerülő új listát, a jelenlegi 18 millió helyett 25 millió fontot osztanak szét az idény versenyein, ennek ötödét a világbajnokságon. Hivatalossá vált az is, hogy 96 helyett 128 fő indul majd az Alexandra Palace-ban megrendezendő eseményen (ennek megfelelően nyolc további etapot iktatnak be a programba, és már a legjobbaknak is táblához kell állniuk az első fordulóban), amelynek győztese az eddigi 500 ezer helyett egymillió fontot kap.

A többi torna díjazása is emelkedik, a Premier League bajnoka 350 ezer fontot tehet zsebre. A World Matchplay és a World Grand Prix összdíjazása is eléri az egymillió fontot.

A kisebb tornák közül a Budapestre is ellátogató European Tour tornáinak díjazása is jelentősen emelkedik, 175 ezer fontról 230 ezerre.

Torna 2018-as összdíjazás 2025-ös összdíjazás 2026-os összdíjazás Világbajnokság 1 800 000 2 500 000 5 000 000 Premier League 825 000 1 000 000 1 250 000 World Matchplay 500 000 800 000 1 000 000 Grand Slam of Darts 450 000 650 000 1 000 000 UK Open 350 000 600 000 750 000 World Grand Prix, Eb 400 000 600 000 750 000 PC Finals 460 000 600 000 750 000 Csapat-vb 300 000 450 000 500 000 European Tour-versenyek 135 000 175 000 230 000 Players Championship-versenyek 75 000 125 000 150 000 A PDC-Versenyek összdíjazásának változása

A 2026-tól érvényes új díjazási lista ide kattintva érhető el.