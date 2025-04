Jégkorong: vezérszerep várhat Szivák Gergőre a fehérvári U18-as vb-n

Ahogyan arról már múlt héten is írtunk, megkezdte a felkészülést az U18-as jégkorong-válogatott az április 20-án rajtoló, székesfehérvári divízió I/A-csoportos világbajnokságra. Svasznek Bence szövetségi edző 33 fős bő keretet hirdetett, 4 kapussal, 12 hátvéddel és 17 csatárral a névsorban.

A magyar csapat védelmének egyik oszlopa lehet az a Szivák Gergő, aki remek évadot futott a Budapest Jégkorong Akadémia színeiben.

Amellett, hogy alapemberként számítottak rá a klub U20-as együttesében, beverekedte magát a nagycsapatba, debütálhatott az Erste Ligában, és összesen hét meccsen lépett pályára az élvonalban. (A mostani U18-as válogatottból csupán neki és Nagy Dominiknak van már Erste Ligás tapasztalata.) Bár a rájátszásban már nem jutott szóhoz az első csapatban, ezzel együtt is

felnőtt magyar bajnoknak mondhatja magát a BJA-val, majd sikerült újabb trófeával lezárnia a klubidényt, miután az újbudaiak megnyerték az U18-as Magyar-kupa négyes döntőjét.

Érdekesség, hogy egy évvel ezelőtt Szivák még nem tartozott az ifjúsági korosztály legjobbjai közé a hazai mezőnyben, azonban az elmúlt bajnoki szezon nagy fordulatot hozott a karrierjében, és jókora szintet lépett. Nem véletlen az sem, hogy decemberben már kiharcolta a helyét az U20-as válogatottba, és ott lehetett a bledi divízió I/A-s junior-vb-n is. Tehát, némileg furcsa módon az első világbajnokságát nem is a saját korosztályában, hanem rögtön az idősebbek között játszotta.

A fejlődésem szempontjából nagyon jól alakult a mögöttünk hagyott szezon, tényleg sikerült szintet lépnem minden téren

– kezdte Szivák az Utánpótlássportnak. – Ez nagyban köszönhetően annak, hogy az idény nagy részében a felnőttekkel edzhettem, és tényleg rengeteget tanulhattam az idősebb, sokat tapasztalt társaktól. Hálistennek, Kangyal Balázs vezetőedző, illetve az egész stáb bízott bennem annyira, hogy az edzések után már élesben, a bajnokikon is megkaptam a lehetőséget. Nekem és a szüleimnek is nagyon érzelmes pillanat volt, amikor bemutatkozhattam az Erste Ligában.

Egy évvel ezelőtt még korántsem gondoltam volna, hogy mostanra már a felnőtt első osztályban fogok játszani.

Szivák Gergő Forrás: MJSZ

Elmondta, az Erste Liga-debütálás olyan fontos pozitív megerősítés volt, amely hatalmas önbizalomlöketet adott neki, hogy ugyanígy folytassa tovább.

„Különösképpen nagy hálával tartozom Luciano Basilének, aki az U18-as csapatunknak volt a vezetőedzője, és az idény végén sajnos búcsúzott klubunktól. Mind emberileg, mind szakmailag nagyon sokat adott nekem, folyamatosan mentorált, és igyekezett támogatni, hogy egyről a kettőre tudjak lépni a karrieremben.

Azt gondolom, azért voltam képes erre az óriási szintlépésre ebben az évadban, mert az akadémia edzői egytől egyig hittek bennem, és a közös munka eredménye tényleg beérni látszik.

Gergő igazi mozgékony hátvédnek számít, aki ha kell a támadó oldalon, a pontokból is kiveszi a részét, ami persze nem véletlen, hiszen fiatal korában rendszeresen játszott csatárként, centerként is.

„A klubszezont illetően egyedül amiatt van hiányérzetem, hogy az U20-as csapattal nem tudtunk érmet nyerni, annak viszont örülök, hogy az U18-asokkal a Magyar-kupát sikerült elhódítanunk, így pedig

alapvetően jó szájízzel fejeztem be az évadot, és vágtam neki a világbajnoki felkészülésnek az U18-as válogatottal. A fehérvári vébé már itt van a nyakunkon, és természetesen már alig várjuk a kezdést.

A decemberi U20-as világbajnokságon az idősebbek között nagyon fontos tapasztalatokat szereztem, rendkívül erős mezőnyben játszhattam, hiszen az ellenfeleknél olyan fiatalok szerepeltek, akik közül várhatóan jó néhányan elfognak kelni az NHL-drafton is, és jövőre már Észak-Amerikában találkozhatunk a nevükkel. Egyénileg sokat tudtam profitálni abból a tornából, de azt persze nagyon sajnálom, hogy nem tudtunk bennmaradni."

Forrás: MJSZ

Mindezek után a saját korosztályában, az U18-as válogatottban már kulcsjátékosként számítanak rá.

Egyértelműen úgy vágtam neki az világbajnoki felkészülésnek, hogy szeretnék a húzóemberévé válni az U18-as válogatottnak, és jó teljesítménnyel hozzájárulni ahhoz, hogy elérjük a célunkat, amely alapvetően a bennmaradás kiharcolás lesz. Egy dolog biztos: nem szeretnék egy éven belül két kiesésnek is a részese lenni.

Szeretem és élvezem, ha meghatározó játékosa lehetek az adott csapatnak, most pedig mint a társaság egyik legidősebb és rutinosabb tagja, bizonyos szempontból el is várják tőlem, hogy vezéregyéniség legyek. Számomra ez nem terhet, hanem felelősséget jelent, amelyhez igyekszem felnőni. A csapattal gőzerővel készülünk, az első közös hét még az összerázódásról szólt, de most már a taktikai elemek csiszolása is előkerült. Várjuk már a pénteki ukránok elleni felkészülési mérkőzést, hogy végre meccsszituációban is kipróbáljuk magunkat."

A hazai rendezésű világbajnokság másfél hét múlva vasárnap, április 20-án veszi kezdetét, a fehérvári MET Arénában. Az első edzőmeccsét pénteken Érden azokkal az ukránokkal játsszák a mieink, akik aztán a vb nyitó meccsén is várnak majd rájuk.

AZ U18-AS VÁLOGATOTT BŐ KERETE:

Kapusok (4): Dezső Zsombor (DVTK), Gazsek Máté (DVTK), Gyulai Benedek (Ilves, finn), Veres-Fucsku Bence (DVTK).

Hátvédek (12): Angyaláti Ábel (FEHA19), Bányhegyi Szabolcs (BJA), Besenyei Botond (Saipa, finn), Gál Botond (Bad Tölz, német), Karsai Ferenc (Jokerit, finn), Márffy Dominik (Flemingsberg, svéd), Nagy Dominik (FEHA19), Osztoics Márk (ÚJA), Polónyi Nándor (Ontario Hockey Academy, kanadai), Prém Zsombor (ÚJA), Szivák Gergő (BJA), Vén Bendegúz (Södertälje, svéd).

Csatárok (17): Baróti Bence (ÚJA), Brehel Attila Ákos (ÚJA), Erdősi Csanád (Oakmoor Academy Patriots, amerikai), Hiezl Martin (Vasas), Horváth-Terták Péter (KooKoo, finn), Kuntic Dávid (ÚJA), Lintner Péter (Vasas), Máthé Miklós (ÚJA), Mayer Marcell (ÚJA), Németh Kornél (ÚJA), Pallós Zsombor (FEHA19), Rákosi Lázár (FEHA19), Rapos Gergely (ÚJA), Schmidt Ágoston (TPS, finn), Szongoth Domán (KooKoo, finn), Trajcsik Dávid (DVTK), Ványolos Márk (ÚJA)



FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK:

Április 11., péntek (Érd): Magyarország–Ukrajna

Április 15., kedd (Székesfehérvár, MET Aréna): Magyarország–Kazahsztán

Április 16., szerda (Székesfehérvár, MET Aréna): Magyarország–Dánia



U18-AS DIVÍZIÓ I/A-VILÁGBAJNOKSÁG, SZÉKESFEHÉRVÁR, MET ARÉNA

Április 20., vasárnap

12:30: Dánia–Ausztria

16:00: Magyarország–Ukrajna

19:30: Szlovénia–Kazahsztán



Április 21., hétfő

12:30: Ukrajna–Dánia

16:00: Ausztria–Szlovénia

19.30: Magyarország–Kazahsztán



Április 23., szerda

12:30: Ukrajna–Ausztria

16:00: Magyarország–Szlovénia

19:30: Kazahsztán–Dánia



Április 24., csütörtök

12:30: Ukrajna–Szlovénia

16:00: Ausztria–Kazahsztán

19:30: Magyarország–Dánia



Április 26., szombat

12:30: Dánia–Szlovénia

16:00: Magyarország–Ausztria

19:30: Kazahsztán–Ukrajna

(Kiemelt kép forrása: MJSZ)