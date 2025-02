Mark Selby a végén indult be, övé a Welsh Open trófeája

A döntő az egyik fél kilencedik nyert frémjéig tartott. Szinte végig nagyon szoros csatát vívtak még a frémeken belül is, sokáig egyikük sem tudott jelentősebb előnybe kerülni. Ám 6–6 után Selby megmutatta, miért négyszeres világbajnok: sorozatban három frémet is behúzott, és ezzel a tornát is megnyerte. A döntő során 116-os és 128-as bréket is lökött.

A 41 éves Selby, aki a győzelméért 100 ezer fontot (44 millió forint) kapott, a 24. pontszerzőtorna-győzelmét könyvelhette el, továbbá feljött a világranglista hatodik helyére.

SZNÚKER

WELSH OPEN, LLANDUDNO

Döntő

Mark Selby (angol)–Stephen Maguire (skót) 9–6