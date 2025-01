„A tornasport királynője volt” – az egész világon Keleti Ágnesre emlékeznek

„Szomorú hírrel indul az új év, 103 évesen elhunyt a legidősebb olimpiai érmes – kezdi megemlékezésében a Nemzetközi Olimpiai Bizottság. – A tornász teljes életet élt, túlélte a holokausztot, és mindig hitt abban, hogy megvalósítja olimpiai álmát.”

A NOB cikke megemlékezik Keleti Ágnes életútjáról, és idézi, amit a számára legkedvesebb olimpiai érméről mondott a 2021-es tokiói játékokat megelőző interjújában: „A legelső a kedvencem, a talajgyakorlat során ugyanis azt tehettem, amit csak akartam, önmagam lehettem”. Arra is emlékeztet a NOB, mit üzent Keleti Ágnes a fiatal sportolóknak: „Ne a győzelemre koncentráljatok, hanem szeressétek, amit csináltok!”

„Keleti Ágnes élettörténete, beleértve a holokauszttúlélést és az olimpiai dicsőségeket, olyan, mint egy lebilincselő hollywoodi film forgatókönyve, melyben a főhős sosem törik meg a viszontagságokkal szemben” – írja megemlékezésében a francia AFP hírügynökség, amely a torna királynőjének nevezi Keleti Ágnest.

Az amerikai AP hírügynökség azt emeli ki, hogy 35 évesen, Melbourne-ben a tornasport történetének legidősebb olimpiai aranyérmese lett, és összesen tíz olimpiai érmet, köztük öt aranyérmet szerzett Magyarországnak a pályafutása során.„Túlélte apja és több rokona elvesztését a holokausztban, és az egyik legsikeresebb zsidó származású sportoló lett” – fogalmaz az AP.

„Sajnálattal hallom Keleti Ágnes halálhírét. A világ egyik legnagyobb sportolója volt. Még Budapesten találkoztam vele legutóbb egy uszoda avatóünnepségen. Keleti Ágnes halála nagy veszteség” – nyilatkozta a Nemzeti Sportnak az Izraelben élő, 1934-ben Temesváron született Ávráhám Klein (Klein Ábrahám), aki Izrael képviseletében három labdarúgó-világbajnokságon bíráskodott. ÁVRÁHÁM KLEIN: A VILÁG EGYIK LEGJOBB SPORTOLÓJA VOLT

Keleti Ágnes haláláról beszámolt többek között a Reuters és a kínai Xinhua hírügynökség is, és Magyarország mellett természetesen Izraelben is vezető hír, ahol a sportpályafutása után edzőként dolgozott, 1958-tól az izraeli tornászválogatott edzője volt, a magyar mellett izraeli állampolgársággal is rendelkezett.

Az izraeli ynet és a Times of Israel is minden idők egyik legnagyobb zsidó származású sportolójaként ír az egy héttel a 104. születésnapja előtt elhunyt Keleti Ágnesről, akit az izraeli tornasport anyjának is tekintenek. A vezető izraeli portálok kiemelik: Keleti Ágnes saját tornaprogramot indított az országban, amivel generációkat inspirált.

Edzői pályafutása során rövid ideig az olasz válogatottnál is dolgozott, Olaszországban is megemlékeztek róla. „A világ sportja egy nőt gyászol, aki mindennél erősebb volt" – írja az olasz Corriere della Sera.

A New York Times személyes hangvételű, megható írást közölt Keleti Ágnesről. Kiemelte, hogy fiatalon a sportnak és a zenének élt, a torna mellett úszott és csellón játszott. Hangsúlyozta még: a második világháború során megélt kínok után a 30-as éveiben vette fel a versenyt a fiatal tornászokkal, az 1950-es években nyerte meg olimpiai érmeit, mielőtt letelepedett Izraelben.

„Még a kilencvenes éveiben is elég hajlékony volt ahhoz, hogy kivitelezze a spárgát, és mindig arra volt a legbüszkébb, hogy a fiatalokkal megszerettette a sportot. És folyton azt hangsúlyozta, hogy nem a múltról kell beszélni, hanem a jövőről, mert azt kell szebbé tenni” – írta az amerikai lap.

A brit The Guardian a Magyar Olimpiai Bizottság és a NOB megemlékezéseiből idéz, illetve kiemelte, milyen kalandos volt Keleti élete a sportoláson túl.

A Nemzetközi Sportújságíró-szövetség, az AIPS weboldalán is nyitó hírben emlékeznek meg az ikonikus magyar tornásznő haláláról. Az AIPS alelnöke, Csisztu Zsuzsa angol nyelvű nekrológjával köszön el a nemzetközi sportújságíró-közösség Keleti Ágnestől.