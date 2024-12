Triatlon: A sportág adósa vagyok – Kindl Gábor

Kindl Gábor (Fotó: Török Attila)

– Három és fél éve, 2021. május 26-án választották meg először a Magyar Triatlonszövetség elnökének. Miért jelentkezett erre a pozícióra?

– Az az igazság, hogy eredetileg nem is jelentkeztem – mondta a Nemzeti Sportnak Kindl Gábor. – Az egyik üdítőipari cég gazdasági igazgatója és kisebbségi tulajdonosa vagyok, az ügyvezetőnk pedig, aki elkötelezett triatlonos és az egyik legnagyobb hazai klub elnöke, felhívott azzal az ötlettel, hogy elvállalnám-e a szövetség elnöki tisztségét. Visszakérdeztem, hogy viccel-e… Kiderült, több helyről is kapott javaslatot arra, hogy én töltsem be ezt a pozíciót. Rendkívül megtisztelőnek éltem meg, így rám került, mint szamárra a füle. Azért kellett rajta gondolkodnom, egyeztetnem kellett a családdal is, és az is kérdés volt, mennyi támadás ér.

– És támadták önt?

– Persze, mindenfajta alapot nélkülözve. Nagy önmérséklettel azonban sohasem válaszoltam a támadásokra, s messzemenően kárpótoltak az eredmények és a szeretet. Pragmatikus és törvényes működést valósítottunk meg, pedig hónapokig még aláírási jogom sem volt.

– Említette az eredményeket – az elmúlt ciklusból mire a legbüszkébb?

– Arra, hogy a triatlonozók közössége kezd ismét baráti társasággá válni, ami emlékeztet arra a negyven évvel ezelőtti időszakra, amikor én bekapcsolódtam. Ez tartja sokáig a sportág közelében az embereket. Az edzőink pedig szenvedéllyel végzik a munkájukat, ugyanúgy példaképek, mint a sportolóink.

– Mi a helyzet az egyesületekkel és a szakmai műhelyekkel, elegendő van belőlük?

– Kényes kérdés ez… Százharminc tagszervezetünk van, nem biztos, hogy az a jó, ha a számukat növeljük. Néha úgy jönnek létre, hogy egy településen akár öt is akad belőlük. Mi azt szeretnénk, hogy inkább nagyobb egyesületek és lokális baráti társaságok jöjjenek létre, amelyek hatékonyan tudják segíteni egymás munkáját. Én pedig csupa dicséretet kaptam az egyesületektől, hogy mennyire jó az együttműködés.

– Ez volt az egyik legfőbb érv amellett, hogy novemberben újrainduljon az elnökválasztáson?

– Őszintén? Ez volt a legfőbb motiváció. Rengeteg ember életéért és sikeréért felelek, éreztem a bizalmat és a szeretetet, amikor úgy döntöttem, hogy ismét jelentkezem. Ez szép és felelősségteljes munka, én nagyon sokat köszönhetek a sportágnak, adósa vagyok a triatlonnak.

– Mik a legfőbb célok a jövőben?

– Ha nagyon előretekintek, akkor pont- és éremszerzés az olimpián Los Angelesben. Szeretnénk az utánpótlássportot szakmailag és anyagilag is támogatni, emellett tovább szélesítenénk az amatőrbázist, illetve nagy nemzetközi versenyt is Magyarországra hoznánk, a régióban pedig megerősítenénk vezető szerepünket. Az ehhez szükséges forrásokkal kapcsolatban decemberben tárgyalunk, nyitunk az üzleti szféra felé is, a magyar triatlonisták ugyanis méltók a támogatásra, megfelelő szinten tudják képviselni a vállalatok értékeit.