Koch Máté búcsúzott, Gulyás Michelle a 32-ben az ob-n

Olimpiai bajnokok a páston – olvashattuk több helyen a vívók országos bajnokságának felvezetéseként, majd láthattuk is a kiváló sportolókat a BOK-csarnokban, ahol pénteken elkezdődtek az ob küzdelmei.

A sportágban az ob és az Európa-bajnokság az a verseny, ahol nincs „kivételezés”, mindenkinek csoportmeccset kell vívnia. A kivételezés persze túlzás, hiszen a világbajnokságokon és a világkupa-viadalokon a világranglista élvonalába tartozók kapnak felmentést az ötös asszók alól, vagyis a szezon során igenis megdolgoznak azért a legjobbak, hogy a selejtezőt kihagyhassák.

Az országos bajnokságon nem él ez a szabály, ezért már az első kanyarokban (másként: egyeneses kieséses asszókban) összejöhet egy-egy, akár döntővel is felérő párosítás.

Női kardban ilyen nem történt az ob első napján, hiszen mindössze 47-en neveztek, s mivel az első napon csak a 32-ig vívnak az indulók, ebben a fegyvernemben egy jó csoportkör magával hozta a szombati folytatást is – nem úgy például férfi párbajtőrben, ahol jóval többen vágtak neki a csatának, így itt akadt, aki már a 64-es táblára jutásért is vívni kényszerült, míg a 32-ért pástra lépett mindenki. És ez a kör hozta az ob első nagy meglepetését, merthogy a 64 között búcsúzott egy párizsi olimpiai bajnok: Koch Máté a még juniorkorú klubtársától, a szintén a Vasasban vívó Antal Mátétól kapott ki 15:8-ra.

Női párbajtőrben is indult ötkarikás bajnok, mégpedig az öttusázó Gulyás Michelle, aki sikerrel vette az első napot, úgyhogy szombaton is pástra léphet a BOK-csarnokban – akárcsak a sportág egyetlen egyéni párizsi érmese, Muhari Eszter.

Női tőrben – a női kardhoz hasonlóan – a jó csoportkör, de még a nem túl jó is folytatást hozott, hiszen 44-en neveztek, és szombaton itt is 32-en köthetnek be. Férfi tőrben sűrűbb volt a mezőny, viszont a legjobbaknak itt sem kellett az ötös asszókon túl pástra lépniük, és ebben a fegyvernemben mindkét nemnél állva maradtak a hazai ranglista élmezőnyében lévők.

A férfi kard indulói listájáról hiányolhattunk több nevet is, Szilágyi Áronét és Szatmári Andrásét mindenképpen, de az előbbi még a műtétje utáni rehabilitációját tölti, és ha minden rendben megy, leghamarabb március környékén térhet vissza, az utóbbi pedig eleve januárra tervezte az első versenyét, és egy vírusos betegség végképp megakadályozta abban, hogy változtasson az elképzelésén. A fegyvernem regnáló magyar bajnoka, Gémesi Csanád és az olimpiai ezüstérmes Rabb Krisztián gond nélkül kvalifikálta magát a 32 közé.