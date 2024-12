Ezek voltak 2024 magyar sportsikerei

A magyar küldöttség hat arany-, hét ezüst- és hat bronzéremmel az éremtáblázat 14. helyén zárta a párizsi nyári olimpiát. Aranyat nyert az úszó Kós Hubert 200 méter háton, a Siklósi Gergely, Koch Máté, Andrásfi Tibor, Nagy Dávid összeállítású férfi párbajtőrcsapat, az úszó Milák Kristóf 100 méter pillangón, Rasovszky Kristóf a férfi nyílt vízi úszók 10 kilométeres versenyében, a tekvondós Márton Viviana a 67 kilósok között és az öttusázó Gulyás Michelle. Ezüstérmet harcolt ki Milák Kristóf 200 méter pillangón, a Szilágyi Áron, Szatmári András, Gémesi Csanád, Rabb Krisztián összetételű férfi kardcsapat, a kalapácsvető Halász Bence, Csipes Tamara és Gazsó Alida Dóra a női, illetve Nádas Bence és Tótka Sándor a férfi kajak kettesek 500 méteres versenyében, női kajak egyes 500 méteren Csipes, férfi kajak egyes ezer méteren Varga Ádám. A dobogó harmadik fokára állhatott a női párbajtőrözők egyéni versenyében Muhari Eszter, Major Veronika sportpisztolyban, a Pupp Noémi, Fojt Sára, Csipes, Gazsó összeállítású női kajak négyes, Pupp és Fojt a női kajak kettesek között 500 méteren, Betlehem Dávid tíz kilométeres nyílt vízi úszásban, valamint a férfi kajak egyesek ezer méteres megméretése után Kopasz Bálint.

Gulyás Michelle emlékezetes aranyéremmel zárta az olimpiát (Fotó: Árvai Károly)

Az augusztus végén és szeptember elején rendezett paralimpián a magyar csapat öt arany-, hat ezüst- és négy bronzérmet szerzett. Úszásban Konkoly Zsófia az S9-es kategóriában 400 méter gyorson és 200 méter vegyesen, Pap Bianka az S10-es kategóriában 100 méter háton győzött, míg Ekler Luca az atléták T38 kategóriájában távolugrásban, Kiss Péter Pál pedig kajak-kenuban KL1 200 méteren diadalmaskodott.

A csapatsportágakban aratott sikerek sora januárban kezdődött, amikor a férfi kézilabda-válogatott az eddigi legjobb Eb-eredményét elérve ötödik lett a kontinensviadalon. A sportág női csapata keretezte az évet azzal, hogy a decemberi, részben debreceni rendezésű Eb-n – története során negyedszer – bronzérmesként zárt. A tavasz közepén a női, majd a férfi jégkorong-válogatott is kiharcolta a jogot, hogy jövőre elitvilágbajnokságon szerepelhessen. Klubsorozatban remekelt a Győr női kézilabdacsapata, amely június elején a legjobbnak bizonyult a Bajnokok Ligájában, és ugyancsak BL-t nyert pár nappal később a Ferencváros férfi vízilabdacsapata. A szeptember és október fordulóján rendezett férfi kézilabda-klubvilágbajnokságon a Veszprém győzött. Ugyancsak október elején a Vasas Óbuda női röplabdacsapata nyerte a közép-európai szövetség első ízben kiírt Szuperkupáját.

Júniusban kiválóan szerepeltek az öttusázók a csengcsoui világbajnokságon, a kajakosok és kenusok a szegedi, az úszók a belgrádi és a vívók a bázeli vívó Európa-bajnokságon. Vas Blanka az április-május fordulóján rendezett Vuelta a Espana országúti kerékpáros körversenyen a második szakaszon megszerzett második helyével átvette és két napon át viselte az összetett éllovasát illető piros trikót, augusztusban szakaszt nyert a női Tour de France-on, közben pedig – Valter Attilához hasonlóan – negyedik lett az olimpia mezőnyversenyében. Szeptemberben Lehmann Csongor aranyérmet nyert a franciaországi Vichyben rendezett olimpiai távú triatlon Európa-bajnokságon.

Az évet a női kézilabdázókkal párhuzamosan az úszók zárták a budapesti rövid pályás világbajnokságon, amelyen a hazai versenyzők két-két arany-, illetve ezüstérmet szereztek. Győzött 200 méter háton Kós Hubert, 800 méter gyorson Sárkány Zalán, míg másodikként csapott a célba Kós 100 méter háton, valamint a Pádár Nikolett, Ugrai Panna, Molnár Dóra, Ábrahám Minna összeállítású 4x200 méteres női gyorsváltó.

január 10-28.

Eb-5. lett a magyar férfi kézilabda-válogatott (Fotó: Dömötör Csaba)

A magyar férfi kézilabda-válogatott fennállása legjobb Európa-bajnoki helyezését megszerezve ötödik lett a németországi kontinenstornán. A magyarok, akiknek a korábbi legjobb eredményük az 1998-as hatodik hely volt, először jutottak tovább százszázalékos teljesítménnyel a csoportkörből, első alkalommal nyertek legalább négy mérkőzést egy Eb-n és először léptek tovább a középdöntőből.

január 13.

Sziliczei-Német Rebeka bronzérmet nyert 1500 méteren a rövidpályás gyorskorcsolyázók gdanski Európa-bajnokságán. Így folytatódott a magyar a csapat remek sorozata a kontinensviadalokon, ugyanis 2006 óta minden Eb-n szerzett érmet.

február 2–18.

Négy éremmel zártak a magyarok a dohai vizes világbajnokságon: a nyílt vízi úszók között Rasovszky Kristóf az olimpiai számban, 10 kilométeren diadalmaskodott, míg a váltóval, Betlehem Dáviddal, Fábián Bettinával és Szimcsák Mirával együtt bronzérmet nyert. A női vízilabda-válogatott ezüstérmesként zárta a tornát, míg a medencés úszók között Németh Nándor 100 méter gyorson lett harmadik, ezzel a magyar úszósport legjobb eredményét ért el a „királyszámban”.

február 12–18.

Három bronzérmet nyert a magyar válogatott a Bukarestben rendezett birkózó Európa-bajnokságon: a nőknél a 76 kilós Nagy Bernadett, a szabadfogásúaknál pedig a 70 kilós Muszukajev Iszmail és 97 kilogrammos Bajcajev Vlagyiszlav állhatott fel a dobogó alsó fokára.

február 18–23.

Sporttörténelmi magyar sikerek születtek az Athénban rendezett vitorlázó ILCA Európa-bajnokságon: Érdi Mária megszerezte az olimpiai hajóosztály első magyar aranyérmét, a férfiaknál pedig Vadnai Jonatán második lett.

április 21.

Fucsovics Márton nyerte meg az 579 ezer euró összdíjazású, bukaresti salakpályás férfi tenisztornát, ezzel pályafutása során másodszor bizonyult a legjobbnak ATP-viadalon.

április 18–28.

A magyar válogatott két ezüst- és négy bronzéremmel zárta a belgrádi ökölvívó Európa-bajnokságot: Lakos Regina (70 kg) és Bernáth Attila (51 kg) második, Lakotár Hanna (54 kg), Hoffmann Réka (+81 kg), Virbán Gábor (54 kg) és Kovács Richárd (63.5 kg) pedig harmadik helyen végzett.

április 21–27.

A magyar női jégkorong-válogatott a klagenfurti divízió I/A-tornáról kivívta a feljutást a jövő évi elitvilágbajnokságra.

április 25–27.

A 90 kilogrammos Tóth Krisztián ezüst-, a 66 kilós Pongrácz Bence és az 52 kilós Pupp Réka pedig bronzérmet nyert a zágrábi olimpiai kvalifikációs cselgáncs Európa-bajnokságon.

április 27.

A Szabó Bence, Furkó Kálmán összeállítású férfi kormányos nélküli kettes ezüstérmes lett a Szegeden rendezett evezős Európa-bajnokságon.

április 28. – május 4.

A férfi jégkorong-válogatott első helyen végzett a bolzanói divízió I/A-világbajnokságon, ezzel feljutott a jövő évi elit-vb-re.

április 28. – május 5.

Vas Blankáé volt a piros trikó a Vueltán (Fotó: Getty Images)

Vas Blanka a második szakaszon megszerzett második helyével átvette és két napon át viselte az összetett éllovasát illető piros trikót a női Vuelta a Espana országúti kerékpáros körversenyen. Valter Attila után, aki a 2021-es olasz körversenyen három napig hordta a rózsaszín trikót, vezette újra magyar kerékpáros az összetettet Grand Tour-viadalon.

május 9–12.

Salim Omar Gergely (63 kg) aranyat, Márton Luana (57 kg) és Józsa Levente (68 kg) pedig bronzot szerzett a belgrádi tekvondó Európa-bajnokságon.

május 11.

Tadissi Martial aranyérmes lett a 67 kilogrammos súlycsoportban a zárai (Zadar) karate Európa-bajnokságon.

május 26.

A magyar ritmikus gimnasztika első egyéni Európa-bajnoki érmét nyerte Pigniczki Fanni, aki a második helyen végzett a labda döntőjében a budapesti kontinensviadalon.

június 2.

A Győri Audi ETO KC hatodik alkalommal nyerte meg a női kézilabda Bajnokok Ligáját, mivel 30–24-re legyőzte a német Bietigheimet a budapesti négyes döntő fináléjában.

június 7.

A Ferencváros nyerte a férfi vízilabda Bajnokok Ligáját: a zöld-fehérek a Máltán rendezett négyes döntő fináléjában 12–11-re győzték le az előző három kiírásban diadalmaskodó olasz Pro Reccót.

június 9.

A kalapácsvető Halász Bence 80.49 méteres dobásával ezüstérmet szerzett a római atlétikai Európa-bajnokságon.

június 9–16.

A magyarok három első, két második és egy harmadik hellyel másodikként végeztek az éremtáblázaton a kínai Csengcsouban rendezett olimpiai kvalifikációs öttusa-világbajnokságon. Úgy szorultak a dél-koreaiak mögé, hogy női váltóban és vegyes váltóban nem indultak. Győzött Bőhm Csaba, a Bőhm, Szép Balázs, Demeter Bence összeállítású férfi csapat és a Guzi Blanka, Erdős Rita, Bauer Blanka alkotta női együttes. Második lett Szép és Guzi, harmadikként végzett Erdős.

június 12–16.

A magyarok a gyorsasági szakágban tíz arany-, hat ezüst- és négy bronzérmet szereztek a szegedi kajak-kenu Európa-bajnokságon. Első lett Varga Ádám és Csipes Tamara (mindkettő K–1 500 m), Lucz Anna (K–1 200), a Nádas Bence, Tótka Sándor (K–2 500), a Kiss Ágnes, Nagy Bianka (C–2 500), a Kiss Blanka, Lucz (K–2 200) és a Pupp Noémi, Fojt Sára (K–2 1000) duó, a Pupp, Fojt, Csipes, Gazsó Alida Dóra négyes (K–4 500), valamint Adolf Balázs (C–1 5000) és Kőhalmi Emese (K–1 5000). Másodikként zárt Kopasz Bálint és Rendessy Eszter (mindkettő K–1 1000 m), Varga (K–1 5000), a Vajda Bence, Szántói-Szabó Tamás kettes (K–2 1000), Bragato Giada (C–1 500) és az Opavszky Márk, Kollek Bálint, Hidvégi Hunor, Szántói-Szabó négyes (K–4 1000 m). A Kurucz Levente, Opavszky (K–2 500), a Kiss, Nagy (C–2 200) és a Gazsó, Csipes (K–2 500) páros, továbbá Kisbán Zsófia (C–1 5000) a harmadik helyen végzett.

június 12–23.

A magyarok medencés úszásban minden idők legjobb eredményével, 27 éremmel - tíz arany, kilenc ezüst, nyolc bronz - zárták a belgrádi Európa-bajnokságot. Nyíltvízi úszásban Betlehem Dávid az olimpiai számban, 10 kilométeren harmadik volt, 5 kilométeren pedig aranyérmet nyert, míg Fábián Bettina a rövidebb távon szerzett bronzot. A csapatversenyben magabiztosan diadalmaskodtak a magyarok.

június 18–23.

A magyar válogatott egy első, négy második és két harmadik hellyel harmadikként zárt a bázeli vívó Európa-bajnokság éremtáblázatán. Egyéniben második volt a párbajtőröző Siklósi Gergely és a kardozó Pusztai Liza, illetve a harmadik helyen végzett párbajtőrben Andrásfi Tibor. Csapatban nyert a Szilágyi Áron, Gémesi Csanád, Rabb Krisztián, Decsi Tamás összeállítású férfi kardválogatott, második lett a férfi tőrözőknél a Szemes Gergő, Dósa Dániel, Mihályi Andor, Tóth Gergely négyes és a női párbajtőrözőknél a Muhari Eszter, Gnám Tamara, Nagy Blanka, Dékány Kinga kvartett, míg harmadikként fejezte be a versenyét a Pásztor Flóra, Kondricz Kata, Lupkovics Dóra, Mohamed Aida alkotta női tőrcsapat.

július 20.

Stollár Fanny a lengyel Katarzyna Piterrel az oldalán megvédte címét a budapesti salakpályás női tenisztorna páros versenyében.

július 24–28.

A magyar versenyzők öt arany-, négy ezüst- és kilenc bronzérmet szereztek a poznani maratoni kajak-kenu Európa-bajnokságon. A kajakos Kiszli Vanda egyesben a rövid körön és a hagyományos távú versenyben is megvédte címét, rajta kívül az ifjúságiaknál a kajakos Zemen Dániel is két első helyet gyűjtött (rövid kör, hagyományos táv), továbbá győzött a Hudi-Kadler Panni, Zatykó Panka kajak kettes is.

július 26. – augusztus 11.

Az aranyérmes férfi párbajtőrcsapat (Fotó: Árvai Károly)

augusztus 15.

Vas Blanka szakaszt nyert a női Tour de France országúti kerékpáros körversenyen.

augusztus 23–25.

A magyar csapat két arany-, négy ezüst- és két bronzéremmel zárt az üzbegisztáni Szamarkandban, az olimpia műsorán nem szereplő számok kajak-kenu világbajnokságán. A kajakos Kőhalmi Emese duplázott, 1000 és 5000 méteren is első lett, Bragato Giada (C–1 1000 m), az Adolf Balázs, Fejes Dániel duó (C–2 1000 m), a Takács Kincső, Hajdu Jonatán vegyes kenu kettes (500 m) és az Ujfalvi Laura, Opavszky Márk, Kőhalmi, Balogh Gergely összeállítású vegyes kajak négyes (500 m) pedig másodikként zárt. Adolf C–1 5000 méteren harmadikként ért célba és Rugonfalvi-Kiss Janka is bronzérmet szerzett.

Konkoly Zsófia (Fotó: Szabó Miklós)

augusztus 28. – szeptember 8.

A magyar küldöttség öt arany-, hat ezüst- és négy bronzéremmel fejezte be a párizsi paralimpiát. Úszásban Konkoly Zsófia az S9-es kategóriában 400 méter gyorson és 200 méter vegyesen, Pap Bianka az S10-es kategóriában 100 méter háton győzött, míg Ekler Luca az atléták T38 kategóriájában távolugrásban, Kiss Péter Pál pedig kajak-kenuban KL1 200 méteren diadalmaskodott. Konkoly 100 méter pillangón, Pap pedig 200 méter vegyesen ezüstérmet nyert, ahogy a szintén úszó Illés Fanni (SB4) 100 méter mellen, valamint Ekler Luca 400 méteren, Luterán Petra (T47) pedig távolugrásban, illetve szintén második lett a Hajmási Éva, Madarászné Mező Boglárka, Krajnyák Zsuzsanna, Veres Amarilla összeállítású kerekesszékes női tőrcsapat. A négy bronzéremből hármat az asztaliteniszezők szereztek Major Endre (MS1), Pálos Péter (MS11) és Szvitacs Alexa (WS9) révén. Pap Bianka pedig 400 méter gyorson lett harmadik.

szeptember 19–22.

Nyolc arany-, négy ezüst- és öt bronzéremmel az éremtáblázat élén végzett a magyar válogatott a horvátországi Metkovicban rendezett maratoni kajak-kenu világbajnokságon. A felnőtteknél a kenus Kisbán Zsófia megvédte címét a kiskörös versenyben, a Csikós Zsóka, Kőhalmi Emese női kajak kettes pedig a hagyományos távon lett első.

szeptember 21.

Lehmann Csongor aranyérmet nyert a franciaországi Vichyben rendezett olimpiai távú triatlon Európa-bajnokságon.

szeptember 28. – október 3.

A Veszprém HC nyerte a férfi kézilabda klubvilágbajnokságot, mivel az egyiptomi tornán a brazil Handebol Taubatét, a házigazda Zamaleket, az elődöntőben a Bajnokok Ligája-címvédő Barcelonát, a fináléban pedig a német bajnok Magdeburgot is legyőzte.

szeptember 29.

Kiss Norbert a címét megvédve hatodszor nyert Európa-bajnoki címet a gyorsasági kamionversenyzők között. A szombathelyi pilóta 2014 és 2015 után sorozatban negyedszer diadalmaskodott a kategória kontinensbajnoki sorozatában.

október 4–6.

A Vasas Óbuda női csapata nyerte a Közép-európai Röplabda Szövetség (MEVZA) első ízben kiírt Szuperkupáját, miután a négycsapatos maribori viadalon a házigazdák mellett az osztrák TI-Axess Volley és a horvát OK Dinamo Zagreb együttesét is legyőzte. A magyar csapatnak a Közép-európai Liga 2022-es elhódítása után ez a második nemzetközi aranyérme.

október 28. – november 1.

A kötöttfogásúak 82 kilogrammos kategóriájában Szilvássy Erik révén egy ezüstéremmel zárta a magyar csapat a birkózók tiranai nem olimpiai súlycsoportoknak kiírt világbajnokságát.

november 11.

Abszolút rali Európa-bajnoki címet nyert az ifjabb Érdi Tibor, Kerék István páros a Historic kategóriában (EHRC).

november 17.

Michelisz Norbert (Fotó: Koncz Márton)

Michelisz Norbert a címét megvédve megnyerte a túraautós TCR World Tour versenysorozat idényét. A korábban világkupának nevezett széria 2019-es bajnoka így harmadszor bizonyult a legjobbnak a kategóriában.

november 28. – december 15.

Bronzérmes lett az Eb-n a társházigazda magyar női kézilabda-válogatott (Fotó: Szabó Miklós)

Bronzérmet nyert a magyar női kézilabda-válogatott a magyar-osztrák-svájci közös rendezésű Európa-bajnokságon. A nemzeti csapat 1998, 2004 és 2012 után negyedszer lett harmadik kontinenstornán. A nemzeti csapat első hat mérkőzését kivétel nélkül megnyerte, ezzel története legjobb rajtját produkálta kontinensviadalon. A góllövőlista élén a jobbátlövő Klujber Katrin zárt 60 találattal, ő lett az Eb-k történetének negyedik magyar gólkirálya.

december 10–15.

A magyar úszók két-két arany-, illetve ezüstéremmel zárták a budapesti rövidpályás világbajnokságot, így 47 dobogós helyezésnél tartanak a 25 méteres medencében rendezett vb-k 1993 óta íródó történetében. Győzött 200 méter háton Kós Hubert, 800 méter gyorson Sárkány Zalán, míg másodikként csapott a célba Kós 100 méter háton, valamint a Pádár Nikolett, Ugrai Panna, Molnár Dóra, Ábrahám Minna összeállítású 4x200 méteres női gyorsváltó.

december 12.

A Ferencváros labdarúgócsapata, amely augusztus végén sorozatban hatodszor jutott főtáblára európai kupasorozatban, az Európa-liga alapszakaszának első hat fordulójában három győzelmet aratott, így két körrel a vége előtt jó esélye van arra, hogy ott legyen a kieséses szakaszban.

december 20.

Egy-egy versenyző utólagos kizárása miatt Baranyai János a 85 kilósok kategóriájában szakításban bronzérmet szerzett, míg Nagy Péter a plusz 105 kilogrammosok között ugyancsak szakításban második helyen végzett a 2012-es súlyemelő Európa-bajnokságon.