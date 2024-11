Gyenesei Leila: Az elért eredmények a sportdiplomáciai erőnket mutatják

– Hogyan élte meg a kongresszust, amelyen a Nemzetközi Öttusaszövetség elnökségi tagjai közé választották?

– Az öt kitűzött célt maradéktalanul sikerült elérnie a magyar delegációnak Rijádban, ami szerintem óriási eredmény és a magyar öttusa sportdiplomáciai erejét mutatja – mondta lapunknak a váltóban kétszeres világbajnok, korábbi olimpikon öttusázó, műsorvezető, riporter, emellett jogász végzettségű Gyenesei Leila, aki a Magyar Öttusaszövetség küldöttségével jelentős célokat jelölt ki a nemzetközi szervezet (UIPM) november 16–17-i, rijádi kongresszusára: Budapesten rendezhessék a következő, 2026-os közgyűlést, hosszú idő után ismét legyen magyar tagja a UIPM elnökségének és a három magyar jelölt jusson be a megpályázott helyekre: Gyenesei a UIPM végrehajtó bizottságában a médiával kapcsolatos teendőkért lesz felelős, Kulcsár Ágnes újabb ciklust kezdhet meg a technikai bizottságban, Vízkeleti Péter, a MÖSZ ügyvezető igazgatója pedig helyet kapott a pénzügyi bizottságban, valamint az európai szövetség (ECMP) elnökségében. – Nagyon köszönöm Balogh Gábor elnök úrnak, hogy gondolt rám, és néhány hónappal ezelőtt megkeresett, lenne-e kedvem az induláshoz. Megköszöntem a lehetőséget, és azt mondtam, kezdjünk bele a munkába, állítsuk össze a kampányt! Korábban öttusáztam, ismerem a sportágat, már nyolc éve a médiában dolgozom, és úgy éreztem, e kettő összekapcsolása lesz a testhez álló sportszakmai feladat, amiben hozzá tudok tenni a Nemzetközi Öttusaszövetség működéséhez.

Pályafutása során Gyenesei Leila a magyar csapattal világbajnoki címet ünnepelhetett

– Tehát az elnöki felkéréssel kezdődött minden. Hogyan alakult az út a megválasztásáig?

– Nem fogalmaztam meg magamnak előre semmit, de mindenképpen élni akartam a kínálkozó lehetőséggel, úgy éreztem, készen állok rá. Összeállítottuk a kampányt – forgattunk egy kisfilmet, ez volt a kandidáló videóm, ami egyébként az Instagram-oldalamon is elérhető. Levelet írtunk a nemzetközi szövetségnek, önéletrajzot készítettem, és ezeket a közgyűlésen még egy prezentációval kiegészítettem. Felemelő pillanat volt, amikor a kongresszuson kiállhattam az összes tagország képviselője elé, és angolul beszélhettem a pályázatomról. Rengeteget tanultam már a kampány alatt is. A szövetségi munkában még nincs tapasztalatom, versenyzőként voltam kapcsolatban az öttusával, és nagyon örülök, hogy nemcsak bizalmat kaptam, hanem már az első körben megszavaztak elnökségi tagnak. Tizenkét éve nem volt a UIPM végrehajtó bizottságának magyar tagja, akkor Bretz Gyula volt kincstárnok, korábban pedig Császári Attila a UIPM alelnökeként dolgozott. Nagyszerű emberek mellé kerültem, megtiszteltetés, hogy a nemzetközi szervezetben a sportág jövőjéért dolgozhatok. A sport a szívem csücske, nem véletlenül a médiában is a sporttelevíziózás érdekel igazán.

– A médiáért felelős elnökségi tagként mi a legfőbb célja az akadályversennyel megújuló öttusában?

– Ez a megújulás a sportág nagy lehetősége. Természetesen amikor döntést hoztak a lovaglás kivételéről, igencsak vérzett a szívem, de átgondolva a helyzetet, már nagyon pozitívan állok a változáshoz, mert ez esélyt teremt számos olyan ország sportolójának, ahol eddig nem volt lehetőség öttusázni. A kommunikációnak pedig, ahogy az élet minden más területén, rendkívül fontos szerepe lesz – el kell juttatnunk az új „terméket” az emberekhez, hogy minél szélesebb közönség fogadja be.

– Körvonalazódott, melyek lesznek a feladatai ebben a szerepkörben?

– Elsősorban a médiastratégia kialakítása. A UIPM központi irodájának van egy kommunikációs divíziója, és én mint a médiáért felelős elnökségi tag, azzal leszek nagyon szoros kapcsolatban, és a közösen megvitatott elképzeléseket terjesztjük fel a végrehajtó bizottság elé. Már most rengeteg ötletem van, és nemcsak a televíziós közvetítésekkel, hanem a közösségimédia-felületekkel kapcsolatban is, szóval minden területtel foglalkozni kell, minden részletre szeretnék odafigyelni. Ebben óriási segítségemre van, hogy már nyolc éve aktívan dolgozom a médiában, van tapasztalatom, amire támaszkodhatok. Kíváncsian várom a kihívásokat, nagyon izgatott vagyok, hogy ily módon tehetek az öttusáért, illetve a magyar sportolókért.