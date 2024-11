Asztalitenisz: második meccsét is elvesztette a Budaörsi SC a BL-ben

Az erőviszonyok felmérése után a Budaörsi SC úgy vágott neki a nemzetközi kupaidénynek – erről Somlyó Gergely klubelnök is beszélt –, hogy természetesen megpróbál talpon maradni a Bajnokok Ligájában, ám a szakmai stáb azt sem éli meg tragédiaként, ha a csoportkör végeztével a második számú kontinentális sorozatban, az Európa-kupában kell folytatni a küzdelmet. A józan gondolkodásra azért is szükség volt, mert a sorsolás után ez a forgatókönyv tűnt a legvalószínűbbnek még úgy is, hogy a magyar bajnokot előzetesen a nyolcadik helyen emelte ki az európai szövetség. A D-csoportba a budaörsiek mellett a legutóbbi kiírás ezüstérmese, a francia Etival ASRTT, valamint a nyáron nagyon megerősödő spanyol UCAM Cartagena került, s érezhető volt, hogy két utóbbi együttes erősebb a Budaörsnél, pláne úgy, hogy ebben az évadban a csapat legjobbja, Póta Georgina már csak hazai csapatbajnokságban vállal szerepet.

Az első körben a Budaörs a papírformának megfelelően 3:1-es vereséget szenvedett az Etival ASRTT otthonában, vasárnap délután pedig az UCAM Cartagenát fogadta, s az esélyek alapján itt is az ellenfél sikerével lehetett számolni. Bachman Péternek, az Európa-kupa-címvédő magyar alakulat szakvezetőjének egyelőre nincs nagy mozgástere, Póta távollétében leginkább a Madarász Dóra, Dari Helga, Fazekas Mária trióra számíthat, a kerethez tartozó fiatalok – Molnár Kendra, Szosznyák Emma és Muskó Liza – számára a Bajnokok Ligája egyelőre még túl nagy falatnak tűnik.

A spanyolok mindezek ellenére semmit sem bíztak a véletlenre, a legerősebb összeállításban érkeztek Magyarországra, azaz olyan játékosokat dobtak be, akiknek az életrajzában eltérő módon ugyan, de megjelenik az ebben a sportágban mifelénk mumusként emlegetett Kína. Maria Xiao és Sofia-Xuan Zhang egyaránt Spanyolországban született, de mint azt a nevük is sejteni engedi, a szüleik kínaiak, a játéktudások is ennek megfelelő, a ténylegesen kínai Csi Fej pedig légiósként segíti a Földközi-tenger partján fekvő város alakulatát.

Madarász és Xiao kezdett, kettejük összecsapásának kulcsa a harmadik játszma volt: 1:1- után éles csatát vívtak, amelynek végén a spanyol jutott előnyhöz, s ezzel a lendülettel a negyedik szettet is elvitte. Dari és Csi Fej találkozóján nem volt kérdés, a kínai esélyt sem adott a magyar játékosnak, míg Fazekas és Zhang párharca gyakorlatilag ugyanazokat a fordulatokat hozta ugyanazzal a végeredménnyel, mint amit Madarász és Xiao meccsén láthattunk.

A Budaörsi SC két forduló után tehát nyeretlenül áll a BL-ben, s ugyan még lehet javítani, valószínűbbnek tűnik, hogy a csoportkör után az Európa-kupába kerül – ne feledjük, tavasszal ez bejött a magyar együttes meg sem állt a kupagyőzelemig.

ASZTALITENISZ

BAJNOKOK LIGÁJA, NŐK, D-CSOPORT

Budaörsi SC–UCAM Cartagena (spanyol) 0:3

Madarász Dóra–Xiao 1:3 (–3, 4, –9, –4)

Dari Helga–Csi Fej 0:3 (–6, –3, –4)

Fazekas Mária–Zhang 1:3 (–5, 8, –8, –8)

Az állás: 1. Etival ASRTT 4 pont (6:2), 2. UCAM Cartagena 3 (4:3), 3. Budaörsi SC 2 (1:6)

A program

November 17: Etival ASRTT (francia)–UCAM Cartagena

December 13.: Budaörsi SC–Etival ASRTT

December 16.: UCAM Cartagena–Budaörsi SC