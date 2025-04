A hónap utánpótlásedzője: március jelöltjei

A hónap utánpótlásedzője díj odaítélésekor figyelembe veszik az adott időszak világversenyein, nemzetközi eseményein, legjelentősebb hazai viadalain, bajnokságain elért eredményeket, de a díjra történő jelölésnél ugyancsak döntő szempont volt a kiválasztott szakmai múltja, megfelelő edzői végzettsége, példaértékű nevelőmunkája. A díjazottakról a három alapító szervezet képviselőiből álló kuratórium hamarosan dönt; a győztes 250 ezer forintos pénzdíjazásban részesül.

A díj negyedik évadának (amely 2024 szeptemberétől 2025 augusztusáig tart) hetedik kiírásában sportlövő-, birkózó- és atlétaedző került a jelöltek közé. Íme, március hónap kiválasztottjai!

KISSNÉ OROSZI EDIT, az UTE sportlövőszakosztályának 66 esztendős vezetőedzője, a Magyar Sportlövők Szövetsége alelnöke, puskás szakágának vezetője puskás versenyzőként több országos bajnoki címet nyert, 1977-ben a római Európa-bajnokságon csapatban ezüstérmet szerzett a standardpuska 3x20 lövéses összetett versenyszámban. 1993-ban kezdett edzősködni az UTE-ban, és azóta is az újpesti klub fiataljaival, valamint élversenyzőivel foglalkozik. Az évek alatt a magyar sportlövészet egyik legikonikusabb és legeredményesebb trénerévé vált. Egyik első kiemelkedő tanítványa a három olimpiát megjárt Vári Zsolt volt. Később sorra kerültek ki kezei közül az olimpikonok, világ- és Európa-bajnok sportlövők. A jelenleg is aktív kitűnőségek között említhetjük az egyaránt junior-világ- és Európa-bajnok Dénes Eszter vagy Hammerl Soma nevét. Legeredményesebb tanítványa a világ- és Európa-bajnok, olimpiai ötödik, ifjúsági olimpiai bajnok Péni István.

Márciusban

az edzőnő tanítványa, Toma Réka a horvátországi Eszéken rendezett 10 méteres junior sportlövő Európa-bajnokság legjobb magyar eredményét érte el azzal, hogy a légpuskások solo versenyszámában ezüstérmet szerzett.

A 18 éves reménység remek teljesítménnyel jutott a döntőbe, amelyben a török Elif Berfin Altunnal szemben 15:12-re maradt alul. Aztán a százhalombattai 10 méteres országos bajnokság juniormezőnyében Toma egyéniben, Fuglovics Armanddal vegyes párosban, valamint az UTE leánycsapatával is aranyat nyert. Az egyéni fináléban ráadásul 251.1 körös döntős junior országos rekorddal lett bajnok. Indult a felnőttek között is, és az alapversenyből dicséretes, 631.2 körös eredménnyel másodikként jutott döntőbe, és ott legjobb utánpótláskorúként a negyedik helyen zárt, egyedüliként két tökéletes, 10.9-es lövést bemutatva. Kissné Oroszi Edit hozzáteszi, Toma Réka sikerei Molnár Anikó edzői munkáját is dicsérik.

Kissné Oroszi Edit évtizedek óta dolgozik a hazai sportlövő-utánpótlásért Forrás: Magyar Sportlövők Szövetsége

Kissné Oroszi Edit:

„A legfőbb feladatom, hogy a gyerekekkel megismertessem, megszerettessem a sportlövészetet, és átadjam nekik azt a tudást, amit az évtizedek alatt szereztem. Mindig az igényes szakmai munkára törekszem, és azt szeretném, hogy a tanítványaim a sport iránti elkötelezettségük mellett eredményesek is legyenek, olimpiákon, világ- és Európa-bajnokságokon versenyezzenek.

Azt vallom, hogy minden gyerek értékes. A tehetségesebbeket inkább csak terelgetni kell a helyes irányba, de az elején picit ügyetlenebbekkel is nagyon sokáig el lehet jutni a megfelelő kitartással.

Edzőjéről ezt mondja a junior Eb-ezüstérmes Toma Réka:

„Kivételesen szerencsésnek érzem magam, hogy Kissné Oroszi Edit elvállalta a felkészítésemet. Eleinte nagyon szerettem volna bebizonyítani neki, hogy érdemes velem foglalkozni. De hamar rájöttem, őt nem a helyezések érdeklik, hanem az, hogy képes legyek kihozni magamból a legtöbbet. A felkészülés minden eleméhez hozzá tud tenni valami pluszt technikailag vagy mentálisan is. Amit mond, azt biztosan érdemes kipróbálni. Közvetlen, segítőkész edző, akinek a munkásságát és a tudását hatalmas tisztelet övezi. Úgy gondolom, hogy szakmailag a legmagasabb szintet képviseli.”

LIGETI RICHÁRD, a Kozma István Magyar Birkózó Akadémia női szakágának 31 éves vezetőedzője, az U23-as és az U20-as válogatott szövetségi edzője, a Haladás VSE szakosztályvezetője mielőtt az edzői szakmát választotta volna, maga is eredményes versenyző volt: kétszer szerzett felnőtt magyar bajnoki címet, nagyválogatottságig vitte, majd a 2019-es Eb-szereplés után felhagyott az aktív birkózással. Akkor váltott az edzői hivatásra. Nevelőegyesülete, a Haladás VSE utánpótlástrénereként kezdte a pályát, először a legkisebbeknél próbálta ki magát, majd rövidesen lépdelt felfelé ranglétrán. Viszonylag hamar már igazán nagy sikerben volt része, ugyanis szombathelyi tanítványa, Gellén Milán 2021-ben bronzérmet szerzett a kadét Európa-bajnokságon a szabadfogásúak nehézsúlyú mezőnyében. A következő évben felkérték az U17-es leányválogatott szövetségi edzőjének, és a korosztály kontinensviadalán László Nikolettet Eb-aranyhoz, míg Terék Gerdát Eb-ezüsthöz segítette. Ezt követően a kadét-világbajnokságon Terék ismételten a döntőig jutott, és újabb ezüstérmet nyert. Ligeti aztán a válogatott mellett a csepeli központi nevelőműhelyben, a Kozma István Magyar Birkózó Akadémián is munkát vállalt a női szakág edzőjeként. Időközben a válogatottnál felkerült az U20-asokhoz, és az elmúlt időszakban számos kiemelkedő sikernek volt tevékeny részese. Mások mellett az ő irányítása mellett szerzett a juniorkorosztályban világ- és Európa-bajnok címet szerzett Elekes Enikő, valamint lett kétszeres U20-as Eb-győztes és vb-harmadik Nyikos Veronika. Leismertebb tanítványai közé tartozik a már említett Elekes és Nyikos, az egyaránt U20-as vb-bronz-, illetve Eb-ezüstérmes Szenttamási Róza és Terék Gerda, valamint az U15-ös Európa-bajnok, U17-es Eb-ezüstérmes Balázs Éda. Néhány héttel ezelőtt visszatért Szombathelyre, márciusban a Haladás szakosztályvezetőjének nevezték ki, miközben megtartotta a válogatottbeli és a KIMBA-s feladatait. Jelenleg 35-40 leánybirkózó edzéseit irányítja.

Március első felében az albániai Tiranában rendezték meg az U23-as Európa-bajnokságot, amelyen

a mieink három érmet nyertek, s ezeket egytől egyig a Ligeti Richárd által felkészített lányok szállították.

A női szakág képviselői egy ezüst és két bronz mellett két ötödik helyezést is jegyeztek. A magyar küldöttségből Elekes Enikő szerepelt a legjobban, aki elsőéves U23-asként ezüstérmet nyert a 65 kilósok mezőnyében. Az 55 kilósok között Szenttamási Róza, az 57 kilósoknál Terék Gerda egyaránt nagyszerűen teljesített: mindketten felállhattak a dobogó harmadik fokára. Nyikos Veronika (76 kg) és Osváth-Nagy Noémi (72 kg) ötödikként zárt. A magyar női csapat az előkelő ötödik helyen végzett a nemzetek szakági rangsorában, csak a törökök, az ukránok, a lengyelek és az azeriek előzték meg a mieinket.

Ligeti Richárd vezetésével az elmúlt években sikert sikerre halmoznak a leánybirkózók a korosztályos világversenyeken

Ligeti Richárd:

„Sosem szabad elfelejteni, hogy bár élversenyzőkkel foglalkozunk, nem robotokról, hanem érzelmekkel teli emberekről beszélünk, és ennek megfelelően érdemes bánni is a fiatalokkal. Ezt igyekszem folyamatosan éreztetni is a tanítványaimmal, és egyfajta erős bizalmi kapcsolatot kialakítani velük.

Sokszor tapasztalom, hogy ennek köszönhetően a szőnyegen nemcsak saját magukért küzdenek, hanem értem is, és azért, hogy nekem is bizonyítani tudjanak. Nekem a birkózás körül forog az életem.

A megszállottság és szenvedély ugyanúgy munkál bennem most is, mint egykoron versenyzőként. Amikor van egy kis szabadidőm, folyton meccseket nézek és elemzek, monitorozom az ellenfeleket. Maximalista embernek gondolom magam, és az az éhség, ami az aktív években bennem volt, manapság is jellemez. Sőt úgy érzem, a versenyzőként bennem maradt nagy eredmények egyfajta plusz löketet, motivációt is adtak, hogy bizonyítani tudjak edzőként, és minél jobb eredményekhez segítsem a saját versenyzőimet. Hegedüs Csaba, Bacsa Ferenc és Lőrincz Tamás személyében olyan szaktekintélyek vesznek körül a mindennapokban a KIMBA-n, hogy egyszerűen nem tudok hibázni, folyamatosan szívom magamba a tudást, és minden egyes nap jobb edzővé válok mellettük a tapasztalatuknak köszönhetően. Rengeteget kell dolgozni, de azt vallom, hogy a sok munka előbb-utóbb megtérül. A nagy célunk, hogy az első olimpiai érmes női versenyzőt sikerüljön kinevelnünk. Ez jelenti most a legnagyobb kihívást a számomra. Az, hogy sportági történelmet írhassunk. Magasra tettük a lécet, de nem lehetetlen a küldetés.”

A korosztályos vb- és Eb-ezüstérmes Terék Gerda így nyilatkozott edzőjéről:

„Amikor 2022-ben Ricsi először odakerült az U17-es válogatotthoz, mi voltunk az első korosztály, amellyel foglalkozni kezdett, és rögtön az első pillanattól kiválóan megértettük egymást, gördülékenyen zajlott a munka. Fiatal edző, és talán ennek is köszönhető, hogy hamar megtaláltuk az összhangot, tényleg értett a nyelvünkön, érezte, hogyan kell minket kezelni. Mielőtt elkezdtünk volna együtt dolgozni, nekem nem igazán jött ki a lépés soha az utánpótlás-világversenyeken, nem tudtam érmet nyerni az Eb-ken és vébéken. Amikor átvett minket, jóformán ő volt az egyetlen, aki hitt bennem, hogy valóban nagy eredményekre lehetek képes. Mindvégig látta bennem a potenciált meg azt, hogy milyen akarás fűt. Nagyon sokat segített az elmúlt években, és a belém táplált bizalmának is köszönhetően tudtam most az U23-as Eb-n már a hatodik érmemet nyerni korosztályos világeseményen. Rengeteget foglalkozik velünk a szőnyegen kívül is, nemcsak az edzésmunkára fordít nagy figyelmet, hanem a magánéletünkben is igyekszik támaszunk lenni.”

SOLTÉSZ RENÁTA, az MTK Budapest 32 esztendős atlétaedzője debreceni színekben többpróbázott, válogatottságig, ifjúsági bajnoki címig jutott. Az edzői pályát a szegedi Titán TC-ben kezdte 2013-ban. Érdekesség, hogy az ottani gyermekcsoportban többek között az immár a 4x400-as váltóval felnőtt-világbajnoki bronzérmes Kovács Árpáddal is foglalkozott. 2014-ben tanulmányai miatt Budapestre érkezett, és az Ikarus BSE növendékeit irányította hét évig. 2021-ben családi okok miatt egy évre hazaköltözött Debrecenbe, ahol a DSC-ben dolgozott, majd a fővárosba visszatérve, jelenlegi klubjában az MTK Budapestben folytatta a munkát. Fiatal versenyzői számos korosztályos ob-érmet gyűjtöttek. Legsikeresebb tanítványa a sprinter Szentgyörgyi Zita, aki 2024-ben az U18-asok között még leginkább 100 méteren remekelt, hazai korosztályos csúcsot állított fel (11.68) és EYOF-bronzérmet szerzett. A 400 méterre tavaly, menetközben állt át, és az U20-as ob-n már a 100 méter mellett ezen a távon is bajnok lett, a felnőttek között pedig ezüstöt érdemelt ki. Szabadtéren 400-on az 53.23 másodperces egyéni csúcsának köszönhetően részt vett a limai U20-as világbajnokságon is, amelyen elődöntőt futott, összességében a 16. lett. A 18 éves ígéret az idén februárban a Nyíregyházi Atlétikai Centrumban rendezett felnőtt fedett pályás atlétikai országos bajnokságon 400 síkon 53.24 másodperces U20-as rövid pályás országos csúccsal nyert aranyérmet, 200-on pedig ezüstöt érdemelt ki (23.95). Zita 400 m-en Petráhn Barbara 1997-ben felállított 53.72 mp-s U20-as rekordját adta át a múltnak.

Márciusban Soltész Renáta

tanítványa, Szentgyörgyi Zita a nyíregyházi U20-as fedett pályás atlétikai bajnokságon 400 méteres síkfutásban már a saját korosztályos hazai rekordján faragott, és ért célba elsőként 52.86 másodperc alatt. Az eredménye a fedett pályás szezon végén az U20-as korosztály világranglistáján az ötödik, európai rangsorában pedig a harmadik helyet jelenti.

Az edzőnő további tanítványai közül Karkiss Gergely az U18-as ob-n 200 méteres síkfutásban érdemelt ki bronzérmet, míg az U14-es négypróbázók között Magda Eszter és Provosinszki Ábel is bajnoki címet szerzett.

Soltész Renáta és Szentgyörgyi Zita között kiváló a kapcsolat Fotó: Hegedüs Gábor

Soltész Renáta:

„Az utánpótlás-nevelésben a legfontosabbnak a fokozatosságot tartom. Mindig kell valamilyen új ingert adni a gyerekeknek, mert az a kulcsa a fejlődésnek. Az edzőnek jó pedagógusnak is kell lennie.

Azt vallom, hogy pedagógusnak születni kell, ezzel együtt a hivatásnak vannak tanulható részei is.

Törekszem arra, hogy jó kapcsolatom legyen a versenyzőimmel. Szerencsés vagyok, hogy kiváló edzőim emberi értékeit adhatom tovább. Suba Lászlótól és idősebb Eperjesi Lászlótól nagyon sokat tanultam arról, hogy miként érdemes hozzáállni a sporthoz és a tanítványokhoz.”

Edzőjéről így vélekedik a korosztályos csúcstartó sprinter, Szentgyörgyi Zita:

„Soltész Renáta nemcsak az edzésen teszi oda magát, hanem belelát a sportoló lelki világába is, érdekli, mi van éppen a tanítványával, és a nehezebb pillanatokban is lehet rá számítani. Odaadó, céltudatos edző, aki mellett jól érzi magát a versenyző. Szakmailag nagyon felkészült, ráadásul folyamatosan képezi is magát, nyitott az újításokra és nem utasít el semmilyen tanácsot. A tanítványaira soha nem tesz eredménybeli terhet, mindenki felszabadult lehet az edzéseken, versenyeken. Én már az Ikarusban dolgoztam vele, majd egy időre abbahagytam az atlétikát. Az újrakezdésben nagy szerepet játszott, hogy visszatért a fővárosba, és ismét ő lehetett az edzőm.”

(Kiemelt képünkön balról: Kissné Oroszi Edit, Ligeti Richárd és Soltész Renáta)