A világon három olyan sznúkerjátékos van, aki már elérte pályafutása során az 1000. százas bréket.

Először az angol Ronnie O’Sullivannak sikerült, aki már 1200-ig is eljutott, múlt héten pedig a skót John Higginsnek is összejött a bravúr, de a Mark Allen elleni mérkőzést úgy is elveszítette. Hasonlóan az 1000-es határt pénteken elérő angol Judd Trumphoz, aki a százas brék után 5–3-as vereséget szenvedett Allentől a British Open negyeddöntőjében.