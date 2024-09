Révész Bulcsú közel volt az újabb bravúrhoz, de kikapott a rijádi tornán

A 17 éves Révész Bulcsú és Jordan Brown legutóbb idén júniusban a Championship League-ben játszottak, akkor a 36 éves északír nyert 3–1-re. Brown, aki jelenleg a 46. a világranglistán – Révész a 95. –, 2021-ben megnyerte a Welsh Opent, ami eddigi pályafutása legnagyobb sikerének számít.

A mostani tornán Révész az ukrán Julian Bojkót és az angol Mark Davist ejtette ki korábban.

Révész megnyerte az első frémet 79–46-ra. A másodikban Brown az elején több pontot gyűjtött, ám később Révész megfordította az állást, és 81–41-re ezt a játékot is megnyerte! A harmadik frém inkább Brownnak állt, de a végén kialakult biztonsági játékban Révész volt a jobb! Hihetetlen magabiztossággal ismét fordított, 68–60-ra nyert, és ezzel 3–0-s vezetésre tett szert. Így már csak egyetlen frémet kellett nyernie a továbbjutáshoz…

A negyedik játékban Révész kezdhetett brékbe, 27 pontig jutott, utána Brown pillanatai következtek, az északír 45 pontot termelt. Ezután ismét taktikai csata bontakozott ki, és ebből megint a magyar tehetség jött ki jobban. Sajnos azonban a végjáték mégis Browné lett, 63–53-mal 3–1-re szépített. Az ötödik játékot is Brown hozta (79–37, 3–2), majd a hatodikban is lényegesen jobban játszott (94–4), és 3–3-ra egyenlített: jöhetett a mindenről döntő utolsó frém. Sajnos az óriási taktikai harc végén Brown örülhetett, 73–40-re megnyerte a játékot, és ezzel 4–3-ra meccset is.

A szaúdi tornán mutatott teljesítményével Révész 7 ezer fontot (3.2 millió forint) keresett, és bár most fájó vereséget szenvedett, ismét bizonyította, hogy óriási jövő áll előtte.

A legjobbak, vagyis a világranglistán a legjobb 16 közé tartozó játékosok az ötödik fordulóban kapcsolódnak be a küzdelembe.

SZNÚKER

SAUDI ARABIA MASTERS, RIJÁD

3. forduló (a legjobb 48 közé jutásért)

Jordan Brown (északír)–Révész Bulcsú 4–3