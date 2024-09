Fókuszban az olimpiai nevelés az Európai Sporthét alkalmával

A hét első felében, hétfőn a zuglói Hajós iskolába Andrásfi Tibor, az aszódi evangélikus gimnáziumba Gémesi Csanád vívó, a TF Diana úti gyakorló iskolájába Siklósi Gergely vívó és Ekler Luca paraatléta látogatott el. Az interaktív program központi eleme az olimpiai élménybeszámolóval egybekötött pódiumbeszélgetés. Az Olimpiai Értékek Iskolai Program egy diákoknak szóló oktatási és nevelési program, amelyet különböző csatornákon lehet hozzájuk eljuttatni, de elsősorban a közoktatáson keresztül. A program olyan értékek köré épül, mint a kiválóság, a tisztelet, a barátság és a fair play.

A Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) és a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem (TF) együttműködése keretében idén év elején indult el az OVEP továbbképzése, melyben több száz pedagógus vett részt, aminek eredményeként országos szinten több mint 200 iskola többezer diákja csatlakozhat a programhoz. A program magyarországi működését az Olimpiai Kvalifikációs Sorozat budapesti állomásán Thomas Bach, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnöke is méltatta.

A MOB – szakmai partnerségben a TF-fel – felhívással fordult az iskolák felé, ennek eredményeként bajnokok olimpikon és paralimpikon sportolók is kapcsolódnak a programhoz az Európai Sporthét idején. Az iskolákban 150-180 diák vesz részt az interaktív pódium-beszélgetésekben. Olyan témák kerülnek felszínre, mint a sportolók útja az olimpiai dobogóig, az olimpiai álom, a tanulás és az élsport összeegyeztetése, az ellenfelek tisztelete, a kitartó edzésmunka eredménye, a becsület és a fair play sportbeli megnyilvánulása.

„Folytatva a tavasszal rendkívül sikeres OVEP-továbbképzést a TF és a MOB kooperációjában, valamint az ez alapján megvalósult iskolai projekteket, szeptemberben újra felvettük a kapcsolatot az iskolákkal, tanárokkal. Ennek apropója az Európai Sporthét, melynek ebben az évben az egyik fő missziója az olimpiai értékek népszerűsítése. Dr. Csányi Tamással, a TF tanszékvezetőjével olyan szakmai javaslatokat adtunk az iskolák kezébe, amivel tovább népszerűsíthetik az olimpiai értékeket, alkalmazva az OVEP-továbbképzésen megszerezett tudást és tapasztalatot” – emelte ki Szijj Lilla, a projekt menedzsere, a Magyar Olimpiai Akadémia tanácsának tagja.

„Igyekeztünk olyan javaslatcsomagot fejleszteni a tanároknak, amely segítséget nyújt az Európai Sporthéten tervezett projektjeik megvalósításában, középpontba állítva az olimpiai értékeket és az OVEP módszertanát. Kiválasztottunk öt olyan iskolát, ahova a MOB eljuttatja Párizs hőseit, akik az olimpiai értékeket saját, közvetlen tapasztalataik alapján oszthatják meg a gyerekekkel, motiválva őket az alapvető emberi értékek követésére és az egészséges, aktív életre” – mondta dr. Csányi Tamás, a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem Testnevelés-elméleti és Oktatásmódszertani Tanszékének vezetője.

A program hétfőn a Zuglói Hajós Alfréd Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában kezdődött, ahol az olimpiai bajnok párbajtőröző Andrásfi Tibor volt a vendég. Az iskola 25. esztendeje partnere a Magyar Olimpiai Akadémiának, Molnár Márta igazgató és Beles Bea testnevelő fogadta a vendégeket.

„Mindig szívesen megyek gyerekek közé. Iskolásként nekem is sokat jelentett, jelentős motivációt adott, ha élsportoló, híresség látogatott hozzánk. Bízom benne, hogy a mai találkozás további löketet ad a diákoknak, a sportolóknak. Örülök, ha ily módon is visszaadhatok valamit, amit gyermekként magam is kaptam egykor az olimpikonoktól” – mondta Andrásfi Tibor.

Délután az Aszódi Evangélikus Gimnázium, Általános Iskola és Kollégiumba az olimpiai ezüstérmes kardozó, Gémesi Csanád látogatott el. A szervezés motorja Veizer Valéria igazgató és Fáczán Zoltán testnevelő volt.

„Öröm számomra, ha gyerekeknek, fiataloknak a sportról, az ott megtapasztalt élményeimről beszélhetek” – emelte ki Gémesi Csanád.

Kedden a Testnevelési Egyetem Gyakorló Sportiskolai Általános Iskola és Gimnáziumba az olimpiai aranyérmes párbajtőröző Siklósi Gergely és a paralimpiai bajnok atléta Ekler Luca látogatott, ahol Steiner László intézményvezető és Tóthné Kállai Kornélia testnevelő fogadta őket.

„Az olimpiai értékek az egész életemet végigkísérik. Szeretem kiemelni a kitartást, a fair playt, de emellett a sportban nagyon fontos, hogy tiszteljük az ellenfelünket, aminek következtében még barátságok is kialakulhatnak. Ezeket az alapértékeket igyekszünk a tanulóknak is megmutatni egy-egy iskolai látogatás alkalmával, tettük ezt most is az Európai Sporthéten. A sport mellett a civil életemben is igyekszem fegyelmezett lenni, fair play módon viselkedni, tisztelettel lenni a másik ember iránt legyen szó a közlekedésről, vásárlásról, a mindennapi élet legkülönbözőbb területeiről – ez az életemet is megkönnyíti” – fejtette ki Siklósi Gergely.

„A sport mellett az élet minden területén viszem magammal azokat az alapértékeket, mint tisztelet, kiválóság, akár a környezet szeretete, vagy a fair play minden körülmények között. Odafigyelek az embertársaimra. Hiszek abban, ha valakinek valamit adok, akkor azt az életben valamilyen formában vissza fogom kapni. A kitartás is nagyon fontos egy sportoló életében, mert mindig lesznek hullámvölgyek és -hegyek, ezeken át kell tudni lépni. Nagyon kedves számomra, ha iskolákba látogatok, várom a jó kérdéseket, ilyenkor lehetőség nyílik átadni azt a tudást, tapasztalatot, amit mi már átéltünk, ez példa, motiváció lehet előttük” – összegzett Ekler Luca.