Vívás: Siklósi Gergely ötödik lett a budapesti párbajtőr GP-n

Kicsit a szívünkhöz kaptunk vasárnap délelőtt – már azok után, hogy a BOK Csarnokban a párbajtőrözők Grand Prix-viadalának női főtábláján az első körben kiesett mindhárom magyar. Nagy Emma és Kálmán Gyöngyvér veresége azért benne volt a pakliban, ám az olimpiai bronzérmes veresége egyértelműen a nem várt kategóriába sorolható.

„Nem fogom senkire ezt a vereséget, illetve de: magamra. Van úgy, hogy az embernek nincs napja. Igen, legutóbb világkupaversenyt nyertem, ez ezúttal nem jött össze, de nem is ilyenkor kell csúcsformában lenni. Legközelebb majd jobb lesz” – nyilatkozta Muhari Eszter, miután egyetlen tussal kikapott az ukrán Kszenia Panteljejevától.

Szerencsére a csapatban olimpiai bajnok három kiemeltünk a férfiak között hozta az első fordulót, aztán viszont szépen sorban elbúcsúztunk tőlük is – elsőként Andrásfi Tibor kapott ki a 32 között a svájci Theo Brochardtól.

„Nem is gondoltam arra, hogy ilyen nehéz asszó vár rám a második körben – mondta el Andrásfi. – A legutóbbi vk-viadalomon ezüstérmet szereztem, de hát ilyen ez a párbajtőr. A magyar közönség egyszerűen zseniális volt, jó lett volna, ha tovább vívhatok előttük…”

A nyolc közé jutásért Koch Mátét állította nehéz feladat elé a 19 éves amerikai Samuel Imrek. Boczkó Gábor tanítványa később el is árulta, nagyon kellemetlen ellenfele a fiatal párbajtőrvívó, s bár már találkoztak korábban, akkor is csak egyetlen tussal tudta megverni őt – vasárnap Imrek bizonyult jobbnak, ám Koch Máté azért nem szaladt világgá a vereség után.

„Az előző világkupaversenyeihez képest a tizenhat közé jutás mindenképpen előremutató, nem is vagyok elégedetlen, hiszen érzem én is a fejlődést. Persze, hazai közönség előtt szerettem volna előrébb végezni – az amerikai ellen nehéz vívni, furcsa stílusban vív, és nagyon tudja irányítani az asszóit” – mondta Koch.

Mindeközben Siklósi Gergely jól állta a sarat: ugyan a 32 közé jutásért némiképp jobban megizzadt, mint azt vártuk, aztán azért kiegyenesedett minden – a negyeddöntőig. Ott a svájci Ian Hauri megakadályozta, hogy legyen magyar érmese ennek a budapesti GP-versenynek ebben az évben is. És nem is volt felhőtlenül boldog Siklósi sem:

„Nem így terveztem a napot, lehetett volna ebben több is. A héten éreztem a hibáimat, igyekeztem úgy vívni, hogy azok ne jöjjenek elő. A svájci fiútól legutóbb a heidenheimi világkupa-viadal csapatversenyében kikaptam, készültem rá, de nem találtam meg az ellenszert. Valójában az bosszant a legjobban, hogy hiába igyekeztem a legjobb tudásom szerint vívni, hiába igyekeztem higgadt maradni, nem tudtam jól megoldani ezt a feladatot. És persze bánt az is, hogy számomra ez a budapesti verseny fontos volt, szerettem volna érmet szerezni, akár meg is nyerni azt – ez a vereség bennem marad egy ideig.”

VÍVÁS

GRAND PRIX-VERSENY, BOK-CSARNOK

Párbajtőr. Egyéni. Férfiak. A 32 közé jutásért: Siklósi–Tobias (észt) 15:13, Andrásfi–Yoo (amerikai) 15:13, Koch–Correnti (francia) 14:8. A 16 közé jutásért: Siklósi–Opanaszenko (ukrán) 15:8, Koch–Glazkov (orosz) 11:6, Brochard (svájci)–Andrásfi 15:11. Nyolcaddöntő: Siklósi–Macumoto (japán) 15:10, Imrek (amerikai)–Koch 15:10. Negyeddöntő: Hauri (svájci)–Siklósi 15:10

Nők. A 32 közé jutásért: Panteljejeva (ukrán)–Muhari 15:14, Embrich (észt)–Kálmán 15:6, Constantin (román)–Nagy E. 15:9