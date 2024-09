Cseh Ottó szerint folytatni kell az evezősök hosszú távú stratégiáját

A sportvezetőnek múlt csütörtökön ismét bizalmat szavazott a hazai szövetség közgyűlése, megbízatása 2028-ig szól, ezalatt szeretné folytatni azt a munkát, amit két évvel ezelőtt elkezdett.

„Nagyon nagy megtiszteltetésnek tartom, hogy ilyen erős felhatalmazással újraválasztottak és folytathatom ezt a munkát. Nem kell új dolgokat kitalálnunk, hiszen a tavalyi évben a közgyűlés elfogadta a magyar evezés tízéves stratégiáját és ezt szeretnénk megvalósítani” – mondta az MTI-nek Cseh Ottó, akit először 2022-ben bíztak meg a MESZ vezetésével, majd kitért azokra a célokra, melyeket két évvel ezelőtt fogalmazott meg.

Ebből az egyik az volt, hogy a párizsi olimpián is képviseltesse magát magyar evezős, ami Pétervári-Molnár Bendegúz révén sikerült. Emellett nagyot léptek előre az egyetemi sportban, melyet kiemelten kezel a hazai szövetség, eddig 12 egyetemmel kötött együttműködési megállapodást. A szegedi evezős Európa-bajnokságon nagy népszerűségnek örvendett az egyetemi nyolcasok versenye. A harmadik fő terület az utánpótlás-nevelés volt, létrehoztak egy alapítvány által támogatott ösztöndíj programot, az Ezüstnégyest, melynek köszönhetően a tehetséges evezősök kiemelt támogatásban részesülnek.

„Ez lehet az egyik legfontosabb terület, amiben fejlődnünk kell, hiszen nemcsak fejlesztenünk kell az utánpótlást, hanem a tehetségeinket is gondoznunk kell, mivel igenis vannak tehetséges evezősök. A következő időszaknak ez egy nagyon nagy fokmérője és feladata lesz, hogyan tudjuk őket támogatni, és ez nem feltétlenül ösztöndíjakat jelent, hanem gondoskodást, egyéni edzésterveket, valamint a tanulás és a sport összehangolását” – hangsúlyozta a MESZ-elnök, majd kiemelte, hogy az elmúlt évek legnagyobb sikereinek a magyar evezés márkaépítését, az olimpiai részvételt, valamint az evezős Eb, illetve kvalifikációs regatta megrendezését tartja, mivel a magyarok 54 év után rendezhettek ismét világversenyt.

„Nagyon erős médiajelenlétünk volt, és látszik az, hogy fiatalok is érkeztek ezáltal a sportágba. A magyar bajnokságon – ami egy komplex bajnokság, az összes korosztálynak szól – több mint ezren indultak, szintén Szegeden júliusban. A fiatal korosztályokban pedig kifejezetten nagy létszámmal vettek részt a versenyen, emellett a szegedi Eb alatt diákolimpiát is rendeztünk, amelyen csaknem ötszáz gyerek ergométerezett” – mondta, majd azt is megjegyezte, azt az utat kell folytatniuk, amit elkezdtek az elmúlt évben, mivel az Eb összekovácsolta a magyar evezős közösséget.

Három éven belül újabb nemzetközi sporteseménynek adhat otthont Magyarország, mivel elnyerte az európai egyetemek evezős bajnokságának rendezési jogát, melyre az előzetes tervek szerint 2027. július 11. és 14. között Sukorón, a Velencei-tónál lévő Kovács Katalin Nemzeti Kajak-Kenu Akadémia újonnan épült létesítményeiben kerül majd sor.

„Rákanyarodtunk a következő ciklusra, a könnyűsúly kiesik, ebben az elmúlt időszakban több olimpiai kvótásunk is volt. Érkezik a Beach Sprint, valószínűsíthetőleg három számmal, így az evezés összesen tizenöt – hét férfi, hét női és egy vegyes – versenyszámmal fogja képviseltetni magát Los Angelesben” – mondta Cseh Ottó.

A hazai tengeri evezős szakágat Kovács Péter vette át, aki az új szövetségi kapitánnyal lesz szoros együttműködésben. Erre a posztra pályázatot hirdetett a MESZ, a jelölteket pedig a keddi elnökségi ülésen összesíti a szövetség. Cseh Ottó előzetesen elárulta, a felkészülés a kapitány kiválasztása után indul, hosszútávú programban gondolkodnak, és a célokat vele együtt közösen határozzák meg, de az alapelvárás, hogy ismét legyen olimpiai kvóta.