Tizenöten pályáznak a MOB elnökségi tagságára – íme, a nevek!

Ahogy azt már megírtuk, a kétszeres olimpiai bajnok kajakos, Gyulay Zsolt folytatná a megkezdett munkát, egyedüliként ő adta be pályázatát a Magyar Olimpiai Bizottság elnöki tisztségére. Ami az alelnöki tisztséget illeti, arra dr. Deutsch Tamás és dr. Wladár Sándor pályázik. Ezt a pozíciót eddig is ők töltötték be, előbbi egy megszakítással 2012, utóbbi 2022 óta.

A bizottság közgyűlése hét elnökségi tagot is választ – a tisztségre MOB-tagok pályázhattak. A határidőig tizenöten jelezték szándékukat a tagságra. Lapunk munkatársa, Csisztu Zsuzsa mellett Baji Balázs, Berki Krisztián, Imre Géza, Kolbenheyer Zsuzsanna, Kovács Antal, Kovács István, Márton Zsolt Krisztián, Molnár Tamás, Nagy Tímea, Pálinger Katalin, Sinkó Andrea, Szabó Tünde és Szász Emese.

Szeptember 7-én a választás titkos szavazással történik, megválasztottnak az a jelölt tekinthető, aki a közgyűlésen részt vevő tagok több, mint a felének „igen” szavazatát megszerezte.

A megbízatás 2024 szeptember 7-én kezdődik, és a 2028. évi tisztújító közgyűlés napjáig szól.