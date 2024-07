Öttusa: bronzérmes a magyar női csapat a budapesti Európa-bajnokságon

Nagyszerűen indult a nap magyar szempontból, mindkét döntősünk, Erdős Rita és Simon Sarolta is hibátlanul, verőhiba nélkül és a megadott időkorláton (69 másodperc) belül lovagoltak, megkapva a maximális 300 pontot a tusában. Erdős 19–19-es mérleget hozott magával még a keddi elődöntős rangsoroló vívásról, a bónusz vívásban pont nélkül maradt, míg Simon 26–12-es aránnyal érkezett, és egy párharcot megnyerve két pluszponttal gazdagodott. A 200 méteres úszást Erdős 2:17.94 perc alatt, Simon 2:25.17 perc alatt teljesítette, így előbbi a kilencedik helyről, 45 másodperces hátrányban indulhatott Kerenza Brysontól, míg utóbbi a negyedik helyről rajtolhatott, 23 másodperccel az éllovas brit mögött a kombinált számban.

A záró tusa bizonyos értelemben ellentétesen alakult honfitársainknak – míg Simon kevés hibával tudta le lövősorozatait, futásban némileg lassabb volt a körülötte lévőknél, ezzel szemben Erdős összességében gyorsabban futott versenytársainál, ám lövészeteibe csúsztak hibák, így nem tudott kellőképpen kompenzálni. Az aranyéremért nem folyt csata, a párizsi olimpikon, világbajnoki bronzérmes Kerenza Brysont nem lehetett megfogni, végig magabiztosan futott az élen, és tizennyolc másodperces előnnyel megszerezte első felnőtt Európa-bajnoki címét. A laser run második felénél az ötödik helyről fellépő, szintén párizsi induló svájci Anna Jurt haladt az ezüstérmes pozícióban jelentős előnyben, így a hajrára a bronzérmes kiléte volt kérdés, melyért egy kisebb boly harcolt, köztük Erdős Rita is, a Trion SC versenyzőjének azonban az utolsó sorozata nem alakult jól. A dobogó alsó fokára a brit Emma Whitaker állhatott fel, miután óriási sprinttel lehajrázta a fehérorosz, budapesti vk-győztes Marija Gnedcsiket – az eredményjelző rövid ideig utóbbit tüntette fel bronzérmesnek, mivel azon a lábán volt a csip, amely hamarabb átszelte a célvonalnál az érzékelőt, míg Whitakernek éppen fordítva, de valójában a brit ért be ténylegesen a harmadik helyen, és ennek szellemében is rangsoroltak. A vb-bronzérmes Erdős Rita a hatodik, a három éve Eb-3. Simon Sarolta a kilencedik pozícióban végzett.

A csapatversenyben már a döntő előtt biztos volt az olaszok győzelme, hiszen csak ők jutottak be három öttusázóval a fináléba, míg a dobogós helyekért a fehéroroszok, a britek, a litvánok és a törökök küzdöttek két-két versenyzővel – másodikak lettek az egyéniben két dobogóst is ünneplő britek, míg a mieink a harmadikak.

„Jól indítottam a lovaglással, a kedvenc lovamat húztam, ami külön boldogságot jelentett. A bónusz vívásban sajnos nem adtam tust, úszásban a legjobbamat hoztam. A kombinált számot izgulósan kezdtem, a futásom nagyon jó volt, a lövészetemben viszont igen sok hiba volt most. Talán betudható ez a mentális instabilitásomnak, a többiek most jobbak voltak körülöttem, jobban bírták a terhet – ha csak az utolsó sorozatomban kicsit pontosabban lövök, közelebb lett volna a dobogó, most ez így sikerült, de mindenképpen elégedett vagyok a hatodik hellyel. Örülök, hogy a csapattal harmadik helyezést értünk el, főleg, hogy Kamillával és Saroltával is nagyon jóban vagyok, boldoggá tesz, hogy velük oszthatom meg ezt a bronzérmet. Nehéz hetek vannak a hátam mögött, egy kis szünetre most szükségem lesz, elmegyek nyaralni, de jövőre mindenképp folytatom – nagy szeretet van bennem a sportág iránt, és úgy érzem, egy kis pihenő után újult erővel vágok bele a következő szezonba” – fogalmazta meg gondolatait Erdős Rita.

EURÓPA-BAJNOKSÁG, PUSKÁS ARÉNA SZOBORPARK

NŐK, EGYÉNI

Európa-bajnok: Kerenza Bryson (Nagy-Britannia) 1449 pont

2. Anna Jurt (Svájc) 1431

3. Emma Whitaker (Nagy-Britannia) 1423,

… 6. Erdős Rita 1412,

… 9. Simon Sarolta 1394.

CSAPAT

Eb: Olaszország (Alice Rinaudo, Elena Micheli, Francesca Tognetti) 4093 pont

2. Nagy-Britannia (Alexandra Bousfield, Emma Whitaker, Kerenza Bryson) 3920

3. Magyarország (Erdős Rita, Réti Kamilla, Simon Sarolta) 3866