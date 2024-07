A magyar férficsapat is bronzérmes a budapesti öttusa Eb-n

A kombinált számra az ukrán Olekszandr Tovkaj igen méretes, 19 másodperces előnyt alakított ki a második Tamás József előtt – Koleszár 32 másodpercre volt az első helytől, ám csak 13-ra a dobogótól, Bereczki 23 másodperc hátrányban indult a harmadikhoz képest. A férfidöntő a győztes szempontjából hasonlóan alakult, mint a nőknél, mely fináléban a brit Kerenza Brysonra nem volt veszélyes senki, úgy a férfiaknál Tovkaj sikeréhez nem fért kétség. A párizsi olimpikon, hétfőn váltóban bronzérmet nyerő ukrán öttusázó első egyéni Eb-címét ünnepelhette. Koleszár Mihály a kilencedik helyről hamar feljebb lépett, a verseny hajrájában esélye volt a dobogóra, ám kicsivel elmaradt elődöntős lövészetétől – melyben csak ötöt hibázott, így magasra tette a lécet. Ezúttal is csak hétszer vétett, ám ez pont elég volt ahhoz, hogy a még nála is gyorsabban futó, tavalyi Európa-bajnok olasz Giorgio Malan és a német Marvin Dogue végül előtte érjen be. Bereczki Richárd a 12.-ről a kilencedik helyre jött előre, míg Tamás József többször is beragadt a lőállásban, leginkább a negyedikben, és 16.-ként ért célba.

A mieink így bronzérmet szereztek a csapatversenyben – az már a döntő előtt biztossá vált, hogy az olaszok és az ukránok mellett a magyarok lesznek dobogósok, hiszen ezek a nemzetek képviselték magukat három-három versenyzővel a fináléban, csak a sorrend volt kérdés.

ÖTTUSA

EURÓPA-BAJNOKSÁG, PUSKÁS ARÉNA SZOBORPARK

Férfiak. Egyéni. Európa-bajnok: Olekszandr Tovkaj (Ukrajna) 1535 pont, 2. Giorgio Malan (Olaszország) 1525, 3. Marvin Dogue (Németország) 1522, 4. Koleszár Mihály 1514, … 9. Bereczki Richárd 1489, … 16. Tamás József 1450

Csapat. Eb: Olaszország (Federico Alessandro, Giorgio Malan, Matteo Cicinelli) 4532 pont, 2. Ukrajna (Hordij Bereznyakov, Jurij Kovalcsuk, Olekszandr Tovkaj) 4484, 3. Magyarország (Bereczki Richárd, Koleszár Mihály, Tamás József) 4453